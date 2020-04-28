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13:18 (мск), источник: Sportmail.ru

Найдены супертовары для спорта по необычным ценам

Мы подобрали для вас необходимое для занятий спортом и не только, чтобы скрасить время на самоизоляции и подготовиться к ее окончанию. Пока что все продается с большими скидками, так что спешите выбрать!

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Бейсболка

Почему стоит купить: Классная бейсболка, чтобы разнообразить свой стиль, ну и конечно голову от солнца прикрыть. Размер регулируется с помощью застежки. Можно выбрать цвет и дизайн на свой вкус.

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Бейсболка

Самоклеящийся бинт

Почему стоит купить: Самоклеящийся бинт необходим любителям поиграть в волейбол, боксерам и вратарям. А еще он поможет при небольших травмах и растяжениях. Также его можно использовать для обмотки рукояток спортивных снарядов и не только. Бинт простой в использовании, хорошо держится, ну и наконец просто веселый.

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Самоклеящийся бинт

Зеркало для велосипеда

Почему стоит купить: Удобное и недорогое зеркало заднего вида для велосипедистов, крепится на руль и поворачивается в любую удобную вам сторону. Необходимо вам, если вы ездите на велосипеде по городу.

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Зеркало для велосипеда

Спортивная сумка

Почему стоит купить: Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок.

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Спортивная сумка

Оплетка для руля велосипеда

Почему стоить купить: Поможет обновить велосипед и сделает катание на нем более удобным. Можно выбирать из нескольких цветов. Сделана из искусственной кожи, не скользит, и подходит почти для всех городских велосипедов.

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Оплетка для руля велосипеда

Многофункциональный снуд

Почему стоит купить: Снуд подойдет практически для любых активностей на улице в холодную погоду. Защитит при занятиях спортом, да и просто при прогулке зимой. Также пригодится, если вы любите ездить на велосипеде по городу.

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Многофункциональный снуд

Штанга для подтягивания

Почему стоит купить: Многофункциональный тренажер, который позволит вам выполнять самые разные упражнения в домашних условиях. Просто закрепите штангу в дверном проеме — и у вас готов домашний турнир для подтягиваний.

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Штанга для подтягивания

Спортивный топ на молнии

Почему стоит купить: Удобный топ для занятий спортом с эффектом пуш-ап. Подходит для занятий любыми видами спорта или для повседневной носки.

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Спортивный топ

Ортопедические стельки

Почему стоит купить: Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Можно использовать с любой обувью.

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Ортопедические стельки

Фитнес-ленты

Почему стоит купить: Хороший набор фитнес-лент способен заменить практически целый тренажерный зал. Идеально подходят для занятий дома, с ними легко тренироваться, и они занимают мало место и удобны в хранении. Также ленты можно легко взять с собой в отпуск или командировку.

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Фитнес-ленты

Классная бандана

Почему стоит купить: Подойдет не только для занятий спортом, но и для повседневной жизни. С ее помощью можно защитить голову от солнца, убрать волосы с лица, закрыть лицо от пыли, также ее можно использовать как шарф или повязку на руку.

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Бандана

Коврик для йоги

Почему стоит купить: Коврик для йоги вам просто необходим, если вы занимаетесь спортом дома (даже если и не йогой). Поверьте, выполнять упражнения на голом полу не очень-то удобно, а вот на коврике — самое оно. К коврику прилагается бесплатная сумка для его переноски.

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Коврик для йоги

Стильный ремешок для фитнес-трекера

Почему стоит купить: Классные ремешки для трекеров Xiaomi Mi Band 3 и 4. Только не ошибитесь с моделью при выборе. Красивые, необычные и на стиле — что еще надо?

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Ремешок для фитнес-трекера

Красивый костюм для йоги

Почему стоит купить: Костюм из леггинсов и топа подойдет не только для йоги (но для нее он вообще идеален, конечно). В таком комплекте вы точно будете главной красоткой спортзала. Комплект бесшовный, а значит, ничего не будет мешать. Быстросохнущий и тянущийся — то, что надо для занятий спортом. А еще и куча цветов на выбор. Почему бы не купить несколько и не менять по настроению?

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Костюм для йоги

Магнитные шнурки

Почему стоит купить: Чтобы больше не мучаться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки
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