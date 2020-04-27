Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 27 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости понедельника 27 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Среди них, например, центр Билли Джин Кинг, где проходит US Open, «Сантьяго Бернабеу» — домашняя арена мадридского «Реала» и легендарная бразильская «Маракана». Как знаменитые спортивные объекты мира участвуют в борьбе с опасным вирусом — в этом материале.
Ранее
Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что бой Федора Емельяненко, который планировалось провести осенью 2020 года в России, перенесли на 2021 год.
«Ситуация с коронавирусом поменяла все наши планы. Бой Фёдора Емельяненко будет перенесён. Мы хотели организовать его осенью, но теперь наш график сдвинут на
Чемпионат Англии по футболу может возобновиться с измененными правилами. Официальной информации касательно возобновления турнира еще нет, но британские СМИ собрали ключевые детали.
Сообщается, что играть будут на нескольких стадионах и без зрителей. Количество замен в матчах будет увеличено с 3 до 5, чтобы помочь футболистам избегать травм. Также возможен отказ от VAR. Ориентировочные даты возобновления сезона в Английской
УЕФА планирует провести матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году в тех же городах, в которых игры должны были пройти в 2020 году.
Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах:
«Проведение Евро-2020 предусмотрено в период между 11 июня и 11 июля 2021 года с намерением сохранить то же расписание матчей в тех же городах. Однако на предварительном этапе расписание матчей официально не подтверждено», — сообщается в официальном заявлении УЕФА.