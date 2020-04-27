Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 апреля

Источник: AFP 2020

«Идеальное место, чтобы складывать трупы»

Из-за пандемии коронавируса во всем мире стадионы превращают в склады, больницы и морги.

Среди них, например, центр Билли Джин Кинг, где проходит US Open, «Сантьяго Бернабеу» — домашняя арена мадридского «Реала» и легендарная бразильская «Маракана». Как знаменитые спортивные объекты мира участвуют в борьбе с опасным вирусом — в этом материале.

Гран-при Франции Формулы-1 отменен

Гран-при Франции Формулы-1 отменен из-за пандемии коронавируса. Этап был запланирован на 26—28 июня . В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон продлил до середины июля меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Ранее из-за пандемии коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде.

Президент Bellator Скотт Кокер рассказал, что бой Федора Емельяненко, который планировалось провести осенью 2020 года в России, перенесли на 2021 год.

«Ситуация с коронавирусом поменяла все наши планы. Бой Фёдора Емельяненко будет перенесён. Мы хотели организовать его осенью, но теперь наш график сдвинут на четыре-пять месяцев», — сказал Кокер.

Английская премьер-лига готовит реформы к рестарту сезона

Чемпионат Англии по футболу может возобновиться с измененными правилами. Официальной информации касательно возобновления турнира еще нет, но британские СМИ собрали ключевые детали.

Сообщается, что играть будут на нескольких стадионах и без зрителей. Количество замен в матчах будет увеличено с 3 до 5, чтобы помочь футболистам избегать травм. Также возможен отказ от VAR. Ориентировочные даты возобновления сезона в Английской премьер-лиге — 13—14 июня .

УЕФА хочет провести чемпионат Европы в тех же городах, что и планировалось

УЕФА планирует провести матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году в тех же городах, в которых игры должны были пройти в 2020 году.

Чемпионат Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.