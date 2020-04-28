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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

В Лондоне автобусную остановку превратили в арт-галерею (фото)

Классная идея.

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Источник: AFP 2020

Жительница Лондона придумала, как скрасить дни в домашнем карантине. Сара Ламарр, учительница и мама 4-летней Роузи, решила превратить остановку, на которую выходит ее окно, в арт-галерею.

«Я хотела сделать что-то, чтобы нам не пришлось смотреть на унылую автобусную остановку неизвестно сколько времени», — рассказала Сара Reuters.

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На остановке появилось объявление: «Дети и взрослые, пожалуйста, вешайте здесь свои карантинные рисунки (в перчатках)».

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С тех пор, необычная остановка поднимает настроение маленьким и большим жителям Лондона, для нее в инстаграме заведен специальный аккаунт.

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Сара и ее дочь Роузи довольны.

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Андрей Санталов

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