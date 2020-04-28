В Лондоне автобусную остановку превратили в арт-галерею (фото)
Классная идея.
Классная идея.
Жительница Лондона придумала, как скрасить дни в домашнем карантине. Сара Ламарр, учительница и мама 4-летней Роузи, решила превратить остановку, на которую выходит ее окно, в
«Я хотела сделать
На остановке появилось объявление: «Дети и взрослые, пожалуйста, вешайте здесь свои карантинные рисунки (в перчатках)».
С тех пор, необычная остановка поднимает настроение маленьким и большим жителям Лондона, для нее в инстаграме заведен специальный аккаунт.
Сара и ее дочь Роузи довольны.
Андрей Санталов