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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

В России зафиксирован 5841 новый случай коронавируса

За сутки в России выявлен 5841 новый случай заболевания коронавирусом.

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Источник: Агентство «Москва»

Заболевшие есть в 82 регионах страны. 44,9% заболевших не имели симптомов и проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 108 летальных случаев.

Большинство новых случаев, 2220, зафиксировано в Москве.

Полностью выздоровели за прошедшие сутки 1830 человек.

Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в России, приблизилось к ста тысячам человек — на настоящий момент зафиксировано 99 399 заболевших.

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