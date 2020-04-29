В России зафиксирован 5841 новый случай коронавируса
За сутки в России выявлен 5841 новый случай заболевания коронавирусом.
За сутки в России выявлен 5841 новый случай заболевания коронавирусом.
Заболевшие есть в 82 регионах страны. 44,9% заболевших не имели симптомов и проявлений болезни. Также за сутки зафиксировано 108 летальных случаев.
Большинство новых случаев, 2220, зафиксировано в Москве.
Полностью выздоровели за прошедшие сутки 1830 человек.
Таким образом, общее число людей, заразившихся коронавирусом в России, приблизилось к ста тысячам человек — на настоящий момент зафиксировано 99 399 заболевших.