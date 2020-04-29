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16:01 (мск), источник: Sportmail.ru

На Филиппинах ребенка назвали в честь COVID-19

Смелый выбор.

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Источник: Агентство «Москва»

Пара из филиппинского города Баколод придумала необычное имя для родившейся у них 13 апреля девочки. 23-летний Джон Тупас и его жена Коллин назвали дочь Ковид Мари.

«COVID-19 принес миру много страданий. Я хотел, чтобы ее имя напоминало нам о том, что не все было так плохо в это время, у нас родилась дочь. Возможно, ее будут дразнить из-за имени, но я воспитаю дочь хорошим человеком. Мы выбрали это имя без особых раздумий», — сообщил отец девочки AFP.

Во время загрузки произошла ошибка.

1 апреля в России появилась новость, что в Новокузнецке мальчика назвали Ковидом, позже стало известно, что это была шутка.

В Индии по предложению доктора в одной из больниц двух детей назвали Корона Кумар и Корона Кумари, а еще одна пара выбрала для своего ребенка имя Локдаун в честь режима самоизоляции.

Андрей Санталов

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