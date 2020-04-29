На Филиппинах ребенка назвали в честь COVID-19

Пара из филиппинского города Баколод придумала необычное имя для родившейся у них 13 апреля девочки. 23-летний Джон Тупас и его жена Коллин назвали дочь Ковид Мари.



«COVID-19 принес миру много страданий. Я хотел, чтобы ее имя напоминало нам о том, что не все было так плохо в это время, у нас родилась дочь. Возможно, ее будут дразнить из-за имени, но я воспитаю дочь хорошим человеком. Мы выбрали это имя без особых раздумий», — сообщил отец девочки AFP.