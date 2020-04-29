На Филиппинах ребенка назвали в честь COVID-19
Смелый выбор.
Смелый выбор.
Пара из филиппинского города Баколод придумала необычное имя для родившейся у них 13 апреля девочки. 23-летний Джон Тупас и его жена Коллин назвали дочь Ковид Мари.
«COVID-19 принес миру много страданий. Я хотел, чтобы ее имя напоминало нам о том, что не все было так плохо в это время, у нас родилась дочь. Возможно, ее будут дразнить
1 апреля в России появилась новость, что в Новокузнецке мальчика назвали Ковидом, позже стало известно, что это была шутка.
В Индии по предложению доктора в одной из больниц двух детей назвали Корона Кумар и Корона Кумари, а еще одна пара выбрала для своего ребенка имя Локдаун в честь режима самоизоляции.
Андрей Санталов