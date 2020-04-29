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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

В Англии полиция ищет пранкера в костюме чумного доктора (фото)

Пугающий образ.

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Источник: Reuters

Жители пригорода Норвича недовольны тем, что по району гуляет неизвестный в костюме чумного доктора 17-го века. Пранкера с маской в виде клюва видели каждый день в последние две недели, по мнению горожан, его вид пугает детей и вызывает панику.

Теперь гуляющего по Норвичу «доктора» разыскивает местная полиция.

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«Пока никакого преступления не совершено, но полицейские хотят поговорить с человеком в костюме чумного доктора о том, как его появление влияет на жителей города», — сообщили в полиции графства Норфолк.

Во время эпидемии чумы считалось, что такая маска в виде клюва являлась фильтром и спасала врачей от болезни.

Андрей Санталов

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