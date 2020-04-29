Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 29 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 29 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Известный тренер Валерий Газзаев, в настоящий момент занимающий пост главы комитета по делам национальностей Госдумы РФ, считает, что чемпионат России надо завершить и не возобновлять.
«Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир, но ситуация развивалась стремительно, и сейчас нет ничего важнее здоровья людей. Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины. Потому что там ставят безопасность превыше всего. Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов», — сказал Газзаев.
Проведение Олимпиады в Токио в
Ранее глава Ассоциации врачей Японии отметил, что Игры могут не состояться, если не удастся разработать эффективную вакцину.
«Было бы неплохо иметь вакцину. Но мы, как и прежде, будем продолжать руководствоваться рекомендациями ВОЗ и органов здравоохранения Японии, потому что здоровье и благополучие спортсменов и других участников Игр является приоритетом номер один», — отметил Коутс.
Четвертый тест на коронавирус нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы дал положительный результат. Футболист болеет уже больше месяца.
Об этом сообщает Football Italia. По информации источника, футболисту может потребоваться более интенсивное лечение.
Чемпионат Италии был прерван 10 марта
Французский футбольный клуб «ПСЖ» не может договориться с игроками о снижении зарплат на время пандемии коронавируса.
По данным Mundo Deportivo, клуб все еще не может прийти к компромиссу по этому вопросу с футболистами, интересы которых представляют Тьяго Сильва и Маркиньос. В настоящий момент переговоры зашли в тупик — игроки отказались пойти на снижение зарплат.
В «ПСЖ» подсчитали, что
Чемпионат России по тяжелой атлетике, который был запланирован на июнь, будет перенесен на начало осени
«Чемпионат России по тяжелой атлетике, который должен был пройти в июне в Грозном, будет перенесен. Скорее всего, мы его проведем в начале осени. Будет предложена новая дата, если Грозный сможет провести в эти сроки соревнования, то организатор останется прежним», — сказал Агапитов.