Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 29 апреля

Источник: РИА "Новости"

Газзаев призвал досрочно завершить чемпионат России по футболу.

Известный тренер Валерий Газзаев, в настоящий момент занимающий пост главы комитета по делам национальностей Госдумы РФ, считает, что чемпионат России надо завершить и не возобновлять.

«Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир, но ситуация развивалась стремительно, и сейчас нет ничего важнее здоровья людей. Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины. Потому что там ставят безопасность превыше всего. Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов», — сказал Газзаев.

МОК: Проведение Игр в Токио не зависит от разработки вакцины от COVID-19

Проведение Олимпиады в Токио в июле-августе 2021 года не зависит от разработки вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава координационной комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс.

Ранее глава Ассоциации врачей Японии отметил, что Игры могут не состояться, если не удастся разработать эффективную вакцину.

«Было бы неплохо иметь вакцину. Но мы, как и прежде, будем продолжать руководствоваться рекомендациями ВОЗ и органов здравоохранения Японии, потому что здоровье и благополучие спортсменов и других участников Игр является приоритетом номер один», — отметил Коутс.

Игрок «Ювентуса» сдал четвертый положительный тест на коронавирус

Четвертый тест на коронавирус нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы дал положительный результат. Футболист болеет уже больше месяца.

Об этом сообщает Football Italia. По информации источника, футболисту может потребоваться более интенсивное лечение.

Чемпионат Италии был прерван 10 марта из-за коронавируса на неопределенный срок. В воскресенье стало известно, что футболистам в Италии с 4 мая разрешат индивидуальные тренировки.

Игроки «ПСЖ» отказались пойти на понижение зарплат

Французский футбольный клуб «ПСЖ» не может договориться с игроками о снижении зарплат на время пандемии коронавируса.

По данным Mundo Deportivo, клуб все еще не может прийти к компромиссу по этому вопросу с футболистами, интересы которых представляют Тьяго Сильва и Маркиньос. В настоящий момент переговоры зашли в тупик — игроки отказались пойти на снижение зарплат.

В «ПСЖ» подсчитали, что из-за кризиса клуб потеряет около 240 млн. евро. Ранее на этой неделе чемпионат Франции был завершен досрочно, сезон не будет доигран.

Чемпионат России по тяжелой атлетике перенесут на осень

Чемпионат России по тяжелой атлетике, который был запланирован на июнь, будет перенесен на начало осени из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.