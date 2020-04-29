В США учительница пожелала нарушающим карантин детям умереть от коронавируса
Получился скандал.
Получился скандал.
Преподаватель математики из города Хэмилтон в штате
«Парки закрыты. Если приедет полиция, вас арестуют.
Преподавательницу позже опознали как Николь Григгс из Steinert High School. Школа теперь ведет разбирательство по поводу слов своего сотрудника.
Мэр Хэмилтона критически отозвался о реплике учительницы: «Это очень серьезная тема. В нашем городе 50 человек умерло от коронавируса, 50 семей пострадали. На такие темы не шутят — и неважно, учитель вы или нет».
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Андрей Санталов