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19:22 (мск), источник: Sportmail.ru

В США учительница пожелала нарушающим карантин детям умереть от коронавируса

Получился скандал.

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Источник: Reuters

Преподаватель математики из города Хэмилтон в штате Нью-Джерси накричала на группу детей, вышедших поиграть в футбол. Учительницу разозлили тинейджеры, нарушившие режим карантина, и она вступила с ними в перепалку.

«Парки закрыты. Если приедет полиция, вас арестуют. Из-за таких, как вы, мы в такой ситуации. Мне все равно, что вы снимаете меня на телефон. Можете запостить это в соцсетях. Я лишь пытаюсь спасти вашу задницу и вашу жизнь. Но окей, умирайте. Надеюсь, вы оба заболеете коронавирусом, надеюсь, вы оба умрете долгой и мучительной смертью», — заявила школьная учительница.

Во время загрузки произошла ошибка.

Преподавательницу позже опознали как Николь Григгс из Steinert High School. Школа теперь ведет разбирательство по поводу слов своего сотрудника.

Мэр Хэмилтона критически отозвался о реплике учительницы: «Это очень серьезная тема. В нашем городе 50 человек умерло от коронавируса, 50 семей пострадали. На такие темы не шутят — и неважно, учитель вы или нет».

В Нью-Джерси от COVID-19 умерло около 6 тысяч человек, а число заболевших превысило сто тысяч. Режим карантина введен в штате с 21 марта.

Андрей Санталов

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