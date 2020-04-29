В США учительница пожелала нарушающим карантин детям умереть от коронавируса

Преподаватель математики из города Хэмилтон в штате Нью-Джерси накричала на группу детей, вышедших поиграть в футбол. Учительницу разозлили тинейджеры, нарушившие режим карантина, и она вступила с ними в перепалку.



«Парки закрыты. Если приедет полиция, вас арестуют. Из-за таких, как вы, мы в такой ситуации. Мне все равно, что вы снимаете меня на телефон. Можете запостить это в соцсетях. Я лишь пытаюсь спасти вашу задницу и вашу жизнь. Но окей, умирайте. Надеюсь, вы оба заболеете коронавирусом, надеюсь, вы оба умрете долгой и мучительной смертью», — заявила школьная учительница.