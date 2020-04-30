Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 30 апреля
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 30 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 30 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Японские фанаты фигурного катания выразили недовольство поведением российской фигуристки Евгении Медведевой. Спортсменка могла нарушить режим самоизоляции.
В начале апреля Медведева прилетела в Японию, так как в июне должна была принять участие в ледовом шоу. Шоу позже было отменено, но фигуристка осталась в Японии.
Японские пользователи соцсетей сообщили, что спортсменка тренировалась на катке, который был закрыт для посещения в рамках борьбы с коронавирусом.
По информации L'Equipe «ПСЖ» был признан победителем чемпионата Франции 2019/2020. Ранее сезон был досрочно завершен
На момент остановки первенства «ПСЖ» возглавлял турнирную таблицу. На втором месте шел «Марсель», на третьем — «Ренн».
«Тулуза» и «Амьен» по итогам сезона вылетят во вторую лигу.
Большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона. Окончательное решение должен будет принять исполком Российского футбольного союза.
Против завершения выступило три команды: «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик». Все три команды сохраняют шансы на выход в
Драфт новичков НХЛ летом 2020 года пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил журналист Sportsnet.
Процедура драфта должна была пройти в Монреале
Ранее в
Болельщики менхенгладбахской «Боруссии» запустили кампанию «Оставайтесь дома. Будьте на трибунах». За 19 евро можно отправить свою фотографию, и типография изготовит картонного двойника. Часть собранных денег пойдет в фонд поддержки болельщиков, которым нужна помощь во время пандемии коронавируса.
Количество заказов уже превысило 10 тысяч, на домашнем стадионе «Боруссии» уже установлено более 3 тысяч картонных копий.