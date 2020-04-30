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20:48 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 30 апреля

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 30 апреля из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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Коронавирус COVID-19
РоссияМир
По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:32 MSK, 30.04
Инфицировано106 498+7 099
Скончалось1 073+101
Выздоровело11 619+1 333
Инфицировано3 255 454+75 960
Скончалось231 415+5 242
Выздоровело1 008 498+43 541
Источник: Reuters

Японцы попросили Медведеву покинуть страну из-за нарушения карантина

Японские фанаты фигурного катания выразили недовольство поведением российской фигуристки Евгении Медведевой. Спортсменка могла нарушить режим самоизоляции.

В начале апреля Медведева прилетела в Японию, так как в июне должна была принять участие в ледовом шоу. Шоу позже было отменено, но фигуристка осталась в Японии.

Японские пользователи соцсетей сообщили, что спортсменка тренировалась на катке, который был закрыт для посещения в рамках борьбы с коронавирусом.

«ПСЖ» признан чемпионом Франции 2019/2020

По информации L'Equipe «ПСЖ» был признан победителем чемпионата Франции 2019/2020. Ранее сезон был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

На момент остановки первенства «ПСЖ» возглавлял турнирную таблицу. На втором месте шел «Марсель», на третьем — «Ренн».

«Тулуза» и «Амьен» по итогам сезона вылетят во вторую лигу.

Клубы ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона

Большинство клубов ФНЛ проголосовали за досрочное завершение сезона. Окончательное решение должен будет принять исполком Российского футбольного союза.

Против завершения выступило три команды: «Чертаново», «Торпедо» и «Нефтехимик». Все три команды сохраняют шансы на выход в премьер-лигу, либо напрямую, либо через стыковые матчи.

Драфт НХЛ 2020 пройдет в онлайн-формате

Драфт новичков НХЛ летом 2020 года пройдет в онлайн-формате. Об этом сообщил журналист Sportsnet.

Процедура драфта должна была пройти в Монреале 26—27 июня. В марте было объявлено о переносе драфта в связи с пандемией коронавируса.

Ранее в онлайн-режиме уже прошел драфт Национальной футбольной лиги (НФЛ). Он состоялся 23—25 апреля.

В Германии болельщики устанавливают на стадионе свои картонные копии

Болельщики менхенгладбахской «Боруссии» запустили кампанию «Оставайтесь дома. Будьте на трибунах». За 19 евро можно отправить свою фотографию, и типография изготовит картонного двойника. Часть собранных денег пойдет в фонд поддержки болельщиков, которым нужна помощь во время пандемии коронавируса.

Количество заказов уже превысило 10 тысяч, на домашнем стадионе «Боруссии» уже установлено более 3 тысяч картонных копий.

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