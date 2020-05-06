Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 6 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 6 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 6 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Матчи немецкой Бундеслиги будут возобновлены в мае, сообщила сегодня канцлер страны Ангела Меркель. Таким образом, чемпионат Германии станет первым из пяти ведущих европейских футбольных первенств, возобновившимся после карантина.
Матчи будут проходить без зрителей. Точная дата возобновления чемпионата пока неизвестна, предполагается, что первые после перерыва игры должны пройти 15 или 22 мая.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновит тестирование спортсменов на допинг через две недели. Проверка спортсменов была прервана в марте
При этом возврата к полномасштабной проверке на допинг пока не ожидается.
«Сейчас мы ждем последние рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA), они будут со дня на день. И мы начинаем работу с третьей декады мая», — сказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.
Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» призвал игроков, находящихся за пределами Англии, вернуться в страну в течение недели.
Клуб не сообщил дату возобновления тренировок, но рекомендовал футболистам вернуться.
Дата возобновления сезона Английской
Гарсия Кота, врач испанского клуба «Сельта», за который выступает российский нападающий Федор Смолов, оценил опасность футболиста для окружающих после его возвращения из России.
Врач считает, что Россия является не особо опасной страной в ситуации с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что Смолов в обязательном порядке сдаст тест на коронавирус.
«Нам потребуется несколько дней на обработку результатов, мы будем следить за ними в течение этого времени», — заметил Кота.
О возвращении Смолова в Испанию стало известно 5 мая.
Три клуба НБА не хотят возвращаться на тренировочные базы в ближайшее время. Об этом сообщил Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.
Базы будут открыты для индивидуальных тренировок игроков с 8 мая.
«Я общался этим утром с людьми из двух команд, которые находятся в штатах, где смягчили режим самоизоляции. Эти команды не намерены открывать свои тренировочные базы в пятницу. Человек из еще одной команды рассказал мне, большая часть их баскетболистов против открытия базы», — заявил Уиндхорст.