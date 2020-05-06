Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 6 мая

Источник: Reuters

Чемпионат Германии по футболу возобновится в мае

Матчи немецкой Бундеслиги будут возобновлены в мае, сообщила сегодня канцлер страны Ангела Меркель. Таким образом, чемпионат Германии станет первым из пяти ведущих европейских футбольных первенств, возобновившимся после карантина.

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Матчи будут проходить без зрителей. Точная дата возобновления чемпионата пока неизвестна, предполагается, что первые после перерыва игры должны пройти 15 или 22 мая.

РУСАДА начнет тестировать спортсменов на допинг через две недели

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) возобновит тестирование спортсменов на допинг через две недели. Проверка спортсменов была прервана в марте из-за пандемии коронавируса.

При этом возврата к полномасштабной проверке на допинг пока не ожидается.

«Сейчас мы ждем последние рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA), они будут со дня на день. И мы начинаем работу с третьей декады мая», — сказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

«Манчестер Юнайтед» попросил игроков вернуться в Англию в течение недели

Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» призвал игроков, находящихся за пределами Англии, вернуться в страну в течение недели.

Клуб не сообщил дату возобновления тренировок, но рекомендовал футболистам вернуться. Из-за пандемии коронавируса и приостановки чемпионата Англию точно покинули Бруну Фернандеш, Фред, Виктор Линделеф и Серхио Ромеро.

Дата возобновления сезона Английской премьер-лиги еще не известна.

Врач испанской «Сельты» назвал Россию неопасной страной в ситуации с коронавирусом

Гарсия Кота, врач испанского клуба «Сельта», за который выступает российский нападающий Федор Смолов, оценил опасность футболиста для окружающих после его возвращения из России.

Врач считает, что Россия является не особо опасной страной в ситуации с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что Смолов в обязательном порядке сдаст тест на коронавирус.

«Нам потребуется несколько дней на обработку результатов, мы будем следить за ними в течение этого времени», — заметил Кота.

О возвращении Смолова в Испанию стало известно 5 мая.

Три команды НБА не хотят возвращаться на тренировочные базы

Три клуба НБА не хотят возвращаться на тренировочные базы в ближайшее время. Об этом сообщил Инсайдер ESPN Брайан Уиндхорст.

Базы будут открыты для индивидуальных тренировок игроков с 8 мая.