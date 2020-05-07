Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 7 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 7 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 7 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.
Федун проходит лечение в одной из московских больниц.
Свою поддержку Федуну уже выразили глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, президент «Урала» Григорий Иванов, а также
Практически все европейские футбольные лиги были приостановлены
Первым из Топ-5 европейских футбольных первенств вернется чемпионат Германии. Он возобновится 16 мая. Когда могут вернуться другие лиги, в том числе и российская
Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решило не определять обладателя Кубка Гагарина по итогам сезона 2019/2020, который не был доигран
Клубы, вышедшие во второй раунд
«Все восемь команд, прошедшие во второй раунд
В Английской
Пока неизвестно, когда возобновится чемпионат Англии и возобновится ли он вообще. Турнир могут запретить досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных полях.
Московский «Локомотив» подтвердил, что у двоих сотрудников обнаружен коронавирус.
Сообщается, что это работники стадиона.
«Это два сотрудника, которые отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона», — заявил директор «Локомотива» по связям с общественностью Кирилл Брейдо.