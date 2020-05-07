Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 7 мая

Источник: РИА "Новости"

Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте столичного клуба.

Федун проходит лечение в одной из московских больниц.

Свою поддержку Федуну уже выразили глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков, главный тренер «Ростова» Валерий Карпин, президент «Урала» Григорий Иванов, а также экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков.

Футбол вернется в мае. Когда возобновятся европейские чемпионаты

Практически все европейские футбольные лиги были приостановлены из-за пандемии коронавируса. Некоторые чемпионаты уже приняли решение о досрочном завершении сезона и не будут возобновлены. А некоторые лиги уже практически готовы к возвращению.

Первым из Топ-5 европейских футбольных первенств вернется чемпионат Германии. Он возобновится 16 мая. Когда могут вернуться другие лиги, в том числе и российская премьер-лига, читайте в этом материале.

КХЛ решила не определять обладателя Кубка Гагарина

Руководство Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) решило не определять обладателя Кубка Гагарина по итогам сезона 2019/2020, который не был доигран из-за пандемии коронавируса.

Клубы, вышедшие во второй раунд плей-офф, получат по итогам сезона технически единое место 1−8. Места с 9 по 24 будут распределены по спортивному принципу.

«Все восемь команд, прошедшие во второй раунд плей-офф, находились в равных условиях и в равной степени претендовали на Кубок Гагарина, именно поэтому, соблюдая спортивный принцип, мы решили присвоить всем указанным командам единое место один-восемь, расположив их в итоговой таблице в алфавитном порядке», — рассказал президент КХЛ Алексей Морозов.

В АПЛ запретят обмен футболками и командные празднования

В Английской премьер-лиге после возобновления сезона может появиться ряд новых правил. Предполагается, что будут запрещены командные празднования голов, обмен футболками, плевки на поле и совместное использование бутылочек с водой.

Пока неизвестно, когда возобновится чемпионат Англии и возобновится ли он вообще. Турнир могут запретить досрочно, если клубы откажутся играть на нейтральных полях.

У двоих сотрудников «Локомотива» обнаружен коронавирус

Московский «Локомотив» подтвердил, что у двоих сотрудников обнаружен коронавирус.

Сообщается, что это работники стадиона.