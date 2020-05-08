Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 мая

Источник: РИА "Новости"

ФИФА объявила о введении пяти замен по ходу матчей до конца 2020 года

Международный совет футбольных федераций одобрил предложение ФИФА о введении пяти замен по ходу матча до конца 2020 года.

Решение о целесообразности применения такой поправки в правила будет приниматься организаторами каждого турнира индивидуально.

Все футболисты «Реала» сдали отрицательные тесты на коронавирус

Среди игроков мадридского «Реала» не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.

6 мая все футболисты «Реала» сдали анализы на коронавирус в качестве обязательной меры смягчения карантина в Испании. Испанские СМИ сообщают, что «Реал» начнет тренировки на клубной базе в понедельник, 11 мая.

Чемпионат Испании должен возобновиться 14 июня.

Руководство Формулы-1 не исключает отмены сезона

Руководство самой престижной в мире серии автогонок Формула-1 не исключает полной отмены сезона 2020. При этом сохраняются надежды на то, что сезон все же удастся начать в июле.

Об этом заявил исполнительный директор организации Чейз Кэри.

«Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остается проведение первого этапа 5 июля в Австрии. После этого, вероятно, проведем еще одну гонку на “Ред Булл Ринг” через неделю. Ожидаем, что Гран-при в Европе пройдут без болельщиков, но надеемся на открытие для посещения более поздних этапов», — сказал он.

Международная федерация волейбола отменила матчи Лиги наций в 2020 году

Матчи волейбольной Лиги наций 2020 отменены из-за пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что турниры среди мужчин и женщин будут перенесены на более поздние сроки.

«Было бы неосторожно, может быть, даже безответственно для нас продолжать мероприятие, когда мы не можем предоставить игрокам и всем заинтересованным сторонам уверенность в том, что Лига наций-2020 будет безопасным турниром», — заявил глава Международной федерации волейбола Ари Граса.

«Ахмат», «Рубин» и ещё шесть клубов могут провести отдельный турнир за места в РПЛ

В случае досрочного завершения сезона в Российской премьер-лиге, несколько команд могут провести дополнительный турнир, чтобы определить клубы, остающиеся в премьер-лиге и клубы, вылетающие в ФНЛ.

Предполагается, что участие в турнире примут четыре команды из РПЛ — «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат» — и четыре команды из ФНЛ — «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».