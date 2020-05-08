Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 8 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 8 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Международный совет футбольных федераций одобрил предложение ФИФА о введении пяти замен по ходу матча до конца 2020 года.
Решение о целесообразности применения такой поправки в правила будет приниматься организаторами каждого турнира индивидуально.
Среди игроков мадридского «Реала» не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом.
6 мая все футболисты «Реала» сдали анализы на коронавирус в качестве обязательной меры смягчения карантина в Испании. Испанские СМИ сообщают, что «Реал» начнет тренировки на клубной базе в понедельник, 11 мая.
Чемпионат Испании должен возобновиться 14 июня.
Руководство самой престижной в мире серии автогонок Формула-1 не исключает полной отмены сезона 2020. При этом сохраняются надежды на то, что сезон все же удастся начать в июле.
Об этом заявил исполнительный директор организации Чейз Кэри.
«Мы не можем дать никаких гарантий, что сезон вообще состоится, однако нашей целью остается проведение первого этапа 5 июля в Австрии. После этого, вероятно, проведем еще одну гонку на “Ред Булл Ринг” через неделю. Ожидаем, что
Матчи волейбольной Лиги наций 2020 отменены
«Было бы неосторожно, может быть, даже безответственно для нас продолжать мероприятие, когда мы не можем предоставить игрокам и всем заинтересованным сторонам уверенность в том, что Лига наций-2020 будет безопасным турниром», — заявил глава Международной федерации волейбола Ари Граса.
В случае досрочного завершения сезона в Российской
Предполагается, что участие в турнире примут четыре команды из РПЛ — «Оренбург», «Рубин», «Крылья Советов» и «Ахмат» — и четыре команды из ФНЛ — «Ротор», «Химки», «Чертаново» и «Торпедо».
Матчи предполагается проводить в регионе с наименьшим количеством ограничений