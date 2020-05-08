На Корсике собак учат находить людей с коронавирусом (видео)

Пожарные во французском городе Аяччо пытаются обучить собак находить людей с коронавирусом. В испытаниях используются капли пота пациентом с COVID-19.



«Собаки известны своими способностями чувствовать рак, диабет и другие болезни, хотя официально это и не доказано. Цель испытаний — понять, есть ли у молекул COVID-19 особенный запах», — рассказал пожарный Мар Анто Коста.