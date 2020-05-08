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19:16 (мск), источник: Sportmail.ru

На Корсике собак учат находить людей с коронавирусом (видео)

Новый метод.

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Источник: Агентство «Москва»

Пожарные во французском городе Аяччо пытаются обучить собак находить людей с коронавирусом. В испытаниях используются капли пота пациентом с COVID-19.

«Собаки известны своими способностями чувствовать рак, диабет и другие болезни, хотя официально это и не доказано. Цель испытаний — понять, есть ли у молекул COVID-19 особенный запах», — рассказал пожарный Мар Анто Коста.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пока результаты тренировок собак на Корсике неизвестны.

Андрей Санталов

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