На Корсике собак учат находить людей с коронавирусом (видео)
Новый метод.
Новый метод.
Пожарные во французском городе Аяччо пытаются обучить собак находить людей с коронавирусом. В испытаниях используются капли пота пациентом с COVID-19.
«Собаки известны своими способностями чувствовать рак, диабет и другие болезни, хотя официально это и не доказано. Цель испытаний — понять, есть ли у молекул COVID-19 особенный запах», — рассказал пожарный Мар Анто Коста.
Пока результаты тренировок собак на Корсике неизвестны.
Андрей Санталов