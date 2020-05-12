Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 12 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 12 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости вторника 12 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Российская фигуристка Татьяна Навка заболела коронавирусом. Олимпийская чемпионка-2006 госпитализирована. Об этом спортсменка, супруга
«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет», — сказала Навка.
«Амьен» намерен подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции
После досрочного завершения сезона «Амьен» вылетел во вторую лигу.
«Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным. Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата? Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации. Мы боремся за спортивную справедливость», — заявил Жоаннен.
Фанаты итальянского «Торино» вывесили баннеры прямо у клубного стадиона. Они протестуют против возобновления чемпионата страны.
«Тысячи смертей в каждом городе, а вы думаете о возобновлении серии А», — написано на одном из баннеров.
Руководство серии А рассчитывает продолжить сезон в июне и ведет переговоры с правительством Италии о датах рестарта чемпионата. Клубы лиги тем временем вернулись к тренировкам.
Олимпийский чемпион боксер Евгений Тищенко сдал положительный тест на коронавирус.
Спортсмен сам обратился за помощью к врачам. Анализы на коронавирус дали положительный результат. Сейчас олимпийский чемпион-2016 находится на домашнем карантине, у него легкая форма заболевания.
Мужской и женский чемпионаты России по водному поло завершены досрочно и не будут возобновлены в связи с пандемией коронавируса. Чемпионы определены в соответствии с текущим положением в турнирной таблице.
Чемпионом среди мужских команд стал казанский «Синтез». У женщин чемпионом стал «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» из Киришей.