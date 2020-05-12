Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 12 мая

Источник: РИА "Новости"

Татьяна Навка заболела коронавирусом

Российская фигуристка Татьяна Навка заболела коронавирусом. Олимпийская чемпионка-2006 госпитализирована. Об этом спортсменка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сообщила сама.

«Мы под контролем врачей. Все в порядке. Я практически за два дня прихожу в себя, у меня все нормализовалось: и кровь, и температуры нет», — сказала Навка.

Французский «Амьен» подаст в суд из-за досрочного завершения Лиги 1

«Амьен» намерен подать в суд на Профессиональную футбольную лигу Франции из-за досрочного завершения чемпионата. Об этом сообщил президент команды Бернар Жоаннен.

После досрочного завершения сезона «Амьен» вылетел во вторую лигу.

«Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным. Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата? Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации. Мы боремся за спортивную справедливость», — заявил Жоаннен.

В Италии фанаты выступили против возобновления чемпионата

Фанаты итальянского «Торино» вывесили баннеры прямо у клубного стадиона. Они протестуют против возобновления чемпионата страны.

«Тысячи смертей в каждом городе, а вы думаете о возобновлении серии А», — написано на одном из баннеров.

Руководство серии А рассчитывает продолжить сезон в июне и ведет переговоры с правительством Италии о датах рестарта чемпионата. Клубы лиги тем временем вернулись к тренировкам.

Олимпийский чемпион Тищенко сдал положительный тест на коронавирус

Олимпийский чемпион боксер Евгений Тищенко сдал положительный тест на коронавирус.

Спортсмен сам обратился за помощью к врачам. Анализы на коронавирус дали положительный результат. Сейчас олимпийский чемпион-2016 находится на домашнем карантине, у него легкая форма заболевания.

Чемпионаты России по водному поло завершены досрочно

Мужской и женский чемпионаты России по водному поло завершены досрочно и не будут возобновлены в связи с пандемией коронавируса. Чемпионы определены в соответствии с текущим положением в турнирной таблице.