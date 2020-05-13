Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 13 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 13 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости среды 13 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров скончался на 68-м году жизни от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать», — отметил Мамиашвили.
Игроки российской футбольной
Один из вопросов был «Если матчи состоятся, то должны ли они проходить без зрителей?». На вопрос ответили 87 футболистов, россиян и легионеров, почти 70% считают, что матчи должны проходить при пустых трибунах.
«Сезон должен быть доигран любыми способами. Как угодно, но это нужно сделать», — отметил один из участников опроса.
FIFA не будет выбирать лучшего футболиста сезона 2019/2020
Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру (фейр-плей), определяются мужская и женская команды сезона.
Некоторые игроки клубов английской
Команды должны начать тренировки в понедельник 18 мая. Некоторые футболисты сообщили своим клубам, что боятся заразиться и не выйдут на тренировки. По мнению игроков, контролю их здоровья не уделяется достаточно внимания.
Генеральный директор
«Позиция клуба по возобновлению чемпионата остаётся прежней: доиграть при условии обеспечения безопасности участвующих в матче», — сказал Медведев.
Сезон в российской