Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 13 мая

Источник: AFP 2020

Тренер сборной России по борьбе умер от коронавируса

Главный тренер женской сборной России по борьбе Магомед Алиомаров скончался на 68-м году жизни от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

«К сожалению, это суровая действительность, Магомед Алиомарович Алиомаров умер сегодня ночью в Дагестане. Да, это коронавирус. Сказать, что это очень большая потеря для нас, значит ничего не сказать», — отметил Мамиашвили.

Большинство футболистов РПЛ выступают за проведение матчей без зрителей

Игроки российской футбольной премьер-лиги приняли участие в опросе о возобновлении сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.

Один из вопросов был «Если матчи состоятся, то должны ли они проходить без зрителей?». На вопрос ответили 87 футболистов, россиян и легионеров, почти 70% считают, что матчи должны проходить при пустых трибунах.

«Сезон должен быть доигран любыми способами. Как угодно, но это нужно сделать», — отметил один из участников опроса.

FIFA не будет определять лучшего футболиста сезона 2019/2020

FIFA не будет выбирать лучшего футболиста сезона 2019/2020 из-за пандемии коронавируса и приостановок национальных чемпионатов, сообщила испанская Marca. Церемония награждения должна была пройти в сентябре.

Во время церемонии The Best FIFA Football Awards вручаются награды лучшему футболисту сезона, вратарям мужских и женских команд, тренерам мужских и женских команд, футболистке, автору лучшего гола, фанатам, приз за честную игру (фейр-плей), определяются мужская и женская команды сезона.

Лидеры команд АПЛ боятся тренироваться

Некоторые игроки клубов английской премьер-лиги боятся тренироваться из-за коронавируса. На днях власти Великобритании объявили, что с начала июня в стране будут разрешены спортивные мероприятия, которые должны будут проходить без зрителей.

Команды должны начать тренировки в понедельник 18 мая. Некоторые футболисты сообщили своим клубам, что боятся заразиться и не выйдут на тренировки. По мнению игроков, контролю их здоровья не уделяется достаточно внимания.

«Зенит» хочет доиграть чемпионат России

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможность возобновления текущего розыгрыша чемпионата России по футболу.

«Позиция клуба по возобновлению чемпионата остаётся прежней: доиграть при условии обеспечения безопасности участвующих в матче», — сказал Медведев.