Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 14 мая

Источник: РИА "Новости"

Станислав Черчесов выступил за продолжение сезона российской премьер-лиги

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что сезон российской футбольной премьер-лиги, приостановленный в марте из-за пандемии коронавируса, должен быть доигран.

«Если есть какие-либо шансы доиграть сезон в РПЛ, то, на мой взгляд, это нужно сделать. Тогда мы избежим кривотолков, связанных со спортивным принципом. Понятно, что командам необходимо определенное время (3−4 недели) для подготовки, и в случае положительного решения, оно обязательно должно быть предусмотрено», — сказал Черчесов.

Чемпионат России может возобновиться 21 или 28 июня.

Леонид Слуцкий против возобновления премьер-лиги

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался против возобновления сезона российской премьер-лиги, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

По мнению специалиста, за оставшееся до ориентировочной даты возобновления чемпионата (21 или 28 июня), невозможно подготовить игроков, что чревато травмами и проблемами со здоровьем. Также возможны сложности с возвращением в Россию иностранных футболистов, играющих за российские клубы.

Клуб НБА «Майами» провел первую тренировку после приостановки лиги

Баскетболисты «Майами» провели первую тренировку после приостановки сезона из-за пандемии коронавируса. С прошлой пятницы клубам НБА разрешено открыть тренировочные центры для индивидуальных тренировок.

«Майами» открыл свой тренировочный центр в среду. На тренировке одновременно могут присутствовать не более четырех баскетболистов, которые тренируются каждый со своим кольцом и обработанным антисептиком мячом.

Следующий сезон в чемпионате Англии может пройти без зрителей

По информации издания Mirror следующий сезон в английской премьер-лиги может пройти без зрителей.

В правительстве Великобритании пояснили, что матчи будут проходить при пустых трибунах до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса. Предполагается, что вакцина может появиться в феврале следующего года.

Фанаты по всей Европе выступили против возобновления чемпионатов

Более 300 фанатских объединений, представляющих 150 европейских футбольных клубов, выступили с требованием не возобновлять в ближайшее время европейские чемпионаты.

В настоящий момент в Европе приостановлены все национальные первенства, кроме чемпионата Беларуси.