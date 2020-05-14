Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 14 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 14 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 14 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов считает, что сезон российской футбольной
«Если есть
Чемпионат России может возобновиться 21 или 28 июня.
Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался против возобновления сезона российской
По мнению специалиста, за оставшееся до ориентировочной даты возобновления чемпионата (21 или 28 июня), невозможно подготовить игроков, что чревато травмами и проблемами со здоровьем. Также возможны сложности с возвращением в Россию иностранных футболистов, играющих за российские клубы.
Баскетболисты «Майами» провели первую тренировку после приостановки сезона
«Майами» открыл свой тренировочный центр в среду. На тренировке одновременно могут присутствовать не более четырех баскетболистов, которые тренируются каждый со своим кольцом и обработанным антисептиком мячом.
По информации издания Mirror следующий сезон в английской
В правительстве Великобритании пояснили, что матчи будут проходить при пустых трибунах до тех пор, пока не будет разработана вакцина от коронавируса. Предполагается, что вакцина может появиться в феврале следующего года.
Более 300 фанатских объединений, представляющих 150 европейских футбольных клубов, выступили с требованием не возобновлять в ближайшее время европейские чемпионаты.
В настоящий момент в Европе приостановлены все национальные первенства, кроме чемпионата Беларуси.
«Общественное здравоохранение является первой и единственной целью каждого. Мы считаем, что абсолютная остановка европейского футбола более чем разумна», — говорится в заявлении фанатов.