Когда вернется спорт. Все даты и календари

Источник: РИА "Новости"

Футбол

Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Такое решение принял РФС на заседании в пятницу 15 мая. Во время матчей будут разрешены 5 замен. По итогам сезона команды, занявшие 15 и 16 места, выбывают в ФНЛ.

Сезон в ФНЛ и ПФЛ признан досрочно завершенным по состоянию на 17 марта. Команды, занявшие 1 и 2 места в ФНЛ, в следующем сезоне выступят в Премьер-лиге.

Кубок России по футболу также возобновится. Сообщается, что место проведения матчей будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации.

Ориентировочный календарь, опубликованный на сайте РПЛ, выглядит следующим образом:

23 тур: 21 июня

¼ финала Кубка России: 24 июня

24 тур: 28 июня

25 тур: 1 июля

26 тур: 5 июля

27 тур: 8 июля

28 тур: 12 июля

29 тур: 15 июля

½ финала Кубка России: 18 — 19 июля

30 тур: 22 июля

Финал Кубка России: 25 июля

Европа

Картонные болельщики на стадионе менхенгладбахской "Боруссии". | Источник: Reuters

Из большой пятерки европейских чемпионатов первой возвращается Германия. Бундеслига возобновляется 16 мая.

Есть даже расписание, точное на несколько ближайших туров и приблизительное на оставшиеся. Сезон в Германии завершится 27 июня.

26 тур: 16 — 18 мая

27 тур: 22 — 24 мая

28 тур: 26 — 27 мая

29 тур: 29 мая — 1 июня

30 тур: 5 — 8 июня

31 тур: 12 — 14 июня

32 тур: 16 — 17 июня

33 тур: 20 июня

34 тур: 27 июня

Матчи ½ финала Кубка Германии пройдут 9 и 10 июня ориентировочно. Финал запланирован на 4 июля.

Следующим должен возобновиться чемпионат Испании. В настоящий момент предполагается, что турнир начнется 12 июня. Расписания матчей, даже примерного, пока нет.

Также неизвестно, когда продет финал Кубка Испании, в котором должны встретиться «Атлетик» и «Реал Сосьедад».

Чемпионат Италии должен вернуться 13 июня. Есть сложности: в некоторых командах против возобновления турнира, не согласны с решением руководства лиги снова начать играть в футбол и многие болельщики. Расписания матчей турнира пока нет.

В Кубке Италии осталось сыграть два матча ½ финала и финал. Даты проведения матчей неизвестны.

18 фотографий 18 фотографий 18 фотографий Как бы выглядел футбол, если бы не было коронавируса

Последним из Топ-5 европейских чемпионатов вернется первенство Англии. Премьер-лига должна возобновиться 19 июня. Эта дата еще не окончательная, и расписания матчей также нет.

В Кубке Англии остаются несыгранными матчи ¼ финала, ½ финала и финал. Когда пройдут игры пока неизвестно.

23 мая запланировано возвращение чемпионата Чехии, 29 мая — чемпионата Польши, 30 мая — чемпионата Украины, 30 же мая — чемпионата Сербии, 4 июня — чемпионата Португалии, 6 июня — чемпионат Австрии, 12 июня — чемпионата Турции.

Чемпионаты Франции, Голландии и Бельгии были завершены досрочно.

Хоккей

Последние матчи НХЛ игрались еще в марте. | Источник: AFP 2020

Сезон в КХЛ был завершен досрочно, а вот в НХЛ пока не теряют надежд. Дата возобновления сезона пока неизвестна, равно как и неизвестно, в каком формате сезон будет доигрываться. На момент остановки лиги командам оставалось сыграть 189 матчей регулярного чемпионата, не говоря уже про плей-офф. Формат турнира может быть изменен, но это будет зависеть от даты возобновления сезона.

Баскетбол

Некоторые команды НБА уже могут тренироваться. | Источник: AFP 2020

В НБА намерены возобновить сезон и доиграть его. Дата возобновления неизвестна, но командам уже разрешили открыть свои тренировочные базы для игроков, которым можно тренироваться, но с учетом требований безопасности. Предполагается, что решение о возобновлении сезона будет принято в ближайшие 2−4 недели.

Не решена судьба и сезона баскетбольной Евролиги. Сообщается, что организаторы рассматривают три варианта возобновления сезона и не хотят завершать его досрочно. Решение должно быть принято 24 мая.

Единая Лига ВТБ завершила сезон досрочно.

Автоспорт

Сезон в Формуле-1 еще даже не начался. | Источник: AP 2020

Все непросто с Формулой-1. Сезон даже не успел начаться из-за пандемии коронавируса. Организаторы гоночной серии не теряют надежд все-таки провести сезон хоть в каком-то формате хоть с каким-то количеством этапов. 13 мая команды получили предварительный календарь сезона-2020, в котором предполагается, что первый этап пройдет 3−5 июля в Австрии.

Предварительный календарь по версии авторитетного портала Autosport.com выглядит так:

3 — 5 июля, Гран-при Австрии 1

10 — 12 июля, Гран-при Австрии 2

24 — 26 июля, Гран-при Великобритании/Гран-при Германии

31 июля — 2 августа, Гран-при Великобритании 2/Гран-при Германии 2

7 — 9 августа, Гран-при Венгрии

21 — 23 августа, Гран-при Испании

28 — 30 августа, Гран-при Бельгии

4 — 6 сентября, Гран-при Италии

18 — 20 сентября, Гран-при Азербайджана

25 — 27 сентября, Гран-при России

2 — 4 октября, Гран-при Китая

9 — 11 октября, Гран-при Японии

23 — 25 октября, Гран-при США

30 октября — 1 ноября, Гран-при Мексики

6 — 8 ноября, Гран-при Бразилии

20 — 22 ноября, Гран-при Вьетнама

27 — 29 ноября, Гран-при Бахрейна

5 — 6 декабря, Гран-при Бахрейна 2

11 — 13 декабря, Гран-при Абу-Даби

MMA

Некоторые турниры UFC отменены, но некоторые проходят. | Источник: AP

Ребятам из UFC вирусы нипочем. На ближайшие недели запланировано три турнира.

16 мая UFC Fight night: Overeem vs Harris

30 мая UFC Fight Night 176

6 июня UFC 250

Теннис

В теннис, конечно, придется играть без болельщиков. | Источник: AP

«Уимблдон» был официально отменен, зато «Ролан Гаррос» перенесен. Открытый чемпионат США организаторы тоже намерены провести, возможен только переезд турнира в другой город.

Открытый чемпионат США: 31 августа — 13 сентября.