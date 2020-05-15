Когда вернется спорт. Все даты и календари
Мировой спорт потихоньку начинает возвращаться к жизни после перерывов и приостановок. Спорт Mail.Ru собрал в одном месте максимум информации о возобновлении главных соревнований в ближайшее время.
Мировой спорт потихоньку начинает возвращаться к жизни после перерывов и приостановок. Спорт Mail.Ru собрал в одном месте максимум информации о возобновлении главных соревнований в ближайшее время.
Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня. Такое решение принял РФС на заседании в пятницу 15 мая. Во время матчей будут разрешены 5 замен. По итогам сезона команды, занявшие 15 и 16 места, выбывают в ФНЛ.
Сезон в ФНЛ и ПФЛ признан досрочно завершенным по состоянию на 17 марта. Команды, занявшие 1 и 2 места в ФНЛ, в следующем сезоне выступят в
Кубок России по футболу также возобновится. Сообщается, что место проведения матчей будет определяться с учетом эпидемиологической ситуации.
Ориентировочный календарь, опубликованный на сайте РПЛ, выглядит следующим образом:
23 тур: 21 июня
¼ финала Кубка России: 24 июня
24 тур: 28 июня
25 тур: 1 июля
26 тур: 5 июля
27 тур: 8 июля
28 тур: 12 июля
29 тур: 15 июля
½ финала Кубка России: 18 — 19 июля
30 тур: 22 июля
Финал Кубка России: 25 июля
Из большой пятерки европейских чемпионатов первой возвращается Германия. Бундеслига возобновляется 16 мая.
Есть даже расписание, точное на несколько ближайших туров и приблизительное на оставшиеся. Сезон в Германии завершится 27 июня.
26 тур: 16 — 18 мая
27 тур: 22 — 24 мая
28 тур: 26 — 27 мая
29 тур: 29 мая — 1 июня
30 тур: 5 — 8 июня
31 тур: 12 — 14 июня
32 тур: 16 — 17 июня
33 тур: 20 июня
34 тур: 27 июня
Матчи ½ финала Кубка Германии пройдут 9 и 10 июня ориентировочно. Финал запланирован на 4 июля.
Следующим должен возобновиться чемпионат Испании. В настоящий момент предполагается, что турнир начнется 12 июня. Расписания матчей, даже примерного, пока нет.
Также неизвестно, когда продет финал Кубка Испании, в котором должны встретиться «Атлетик» и «Реал Сосьедад».
Чемпионат Италии должен вернуться 13 июня. Есть сложности: в некоторых командах против возобновления турнира, не согласны с решением руководства лиги снова начать играть в футбол и многие болельщики. Расписания матчей турнира пока нет.
В Кубке Италии осталось сыграть два матча ½ финала и финал. Даты проведения матчей неизвестны.
Последним из Топ-5 европейских чемпионатов вернется первенство Англии.
В Кубке Англии остаются несыгранными матчи ¼ финала, ½ финала и финал. Когда пройдут игры пока неизвестно.
23 мая запланировано возвращение чемпионата Чехии, 29 мая — чемпионата Польши, 30 мая — чемпионата Украины, 30 же мая — чемпионата Сербии, 4 июня — чемпионата Португалии, 6 июня — чемпионат Австрии, 12 июня — чемпионата Турции.
Чемпионаты Франции, Голландии и Бельгии были завершены досрочно.
Сезон в КХЛ был завершен досрочно, а вот в НХЛ пока не теряют надежд. Дата возобновления сезона пока неизвестна, равно как и неизвестно, в каком формате сезон будет доигрываться. На момент остановки лиги командам оставалось сыграть 189 матчей регулярного чемпионата, не говоря уже про
В НБА намерены возобновить сезон и доиграть его. Дата возобновления неизвестна, но командам уже разрешили открыть свои тренировочные базы для игроков, которым можно тренироваться, но с учетом требований безопасности. Предполагается, что решение о возобновлении сезона будет принято в ближайшие 2−4 недели.
Не решена судьба и сезона баскетбольной Евролиги. Сообщается, что организаторы рассматривают три варианта возобновления сезона и не хотят завершать его досрочно. Решение должно быть принято 24 мая.
Единая Лига ВТБ завершила сезон досрочно.
Все непросто с Формулой-1. Сезон даже не успел начаться
Предварительный календарь по версии авторитетного портала Autosport.com выглядит так:
3 — 5 июля,
10 — 12 июля,
24 — 26 июля,
31 июля — 2 августа,
7 — 9 августа,
21 — 23 августа,
28 — 30 августа,
4 — 6 сентября,
18 — 20 сентября,
25 — 27 сентября,
2 — 4 октября,
9 — 11 октября,
23 — 25 октября,
30 октября — 1 ноября,
6 — 8 ноября,
20 — 22 ноября,
27 — 29 ноября,
5 — 6 декабря,
11 — 13 декабря,
Ребятам из UFC вирусы нипочем. На ближайшие недели запланировано три турнира.
16 мая UFC Fight night: Overeem vs Harris
30 мая UFC Fight Night 176
6 июня UFC 250
«Уимблдон» был официально отменен, зато «Ролан Гаррос» перенесен. Открытый чемпионат США организаторы тоже намерены провести, возможен только переезд турнира в другой город.
Открытый чемпионат США: 31 августа — 13 сентября.
«Ролан Гаррос»: 20 сентября — 4 октября.