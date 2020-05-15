Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 15 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 15 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости пятницы 15 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Российский футбольный союз (РФС) принял решение доиграть сезон в российской премьер-лиге. Турнир будет возобновлен 21 июня. Предполагается, что сезон завершится 24 июля. Команды должны будут сыграть 8 туров за 4 недели.
Кубок России также будет доигран, начиная с 24 июня. Финал запланирован на 25 июля.
В каждом матче команды смогут проводить по 5 замен. Также изменения коснулись и принципов понижения команд в классе. В этом сезоне из
Сезоны в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), которые были приостановлены
«Ротор» и «Химки», занимавшие на момент остановки ФНЛ первое и второе места в таблице, в следующем сезоне выступят в
Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чем занимается на карантине во время пандемии коронавируса.
«Плохо, что мы не можем общаться, выйти погулять. А в остальном… Месяц сидим, месяц отпуска — ну что в этом плохого?! Все говорят, что так устали, прям с ног валятся. А тут все сидят дома, пьют чай, все перебрали, везде пыль смахнули. Не мы одни такие — весь мир так. Я не живу сейчас по расписанию. Живу, наверное, так, как люди живут на пенсии. Могу себе позволить подольше поспать, потому что не нужно никуда ходить, и это самое приятное время», — рассказала Тарасова.
Нападающий «Ислочи» Момо Янсане заявил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.
«Хочу сообщить вам, что несколько членов нашей команды больны коронавирусом. елаю им всем скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы были применены
«Ислочь» выступат в чемпионате Беларуси, единственной футбольной лиге Европы, которая не была прервана
Мировой спорт начинает возвращаться после перерыва