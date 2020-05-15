Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 15 мая

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат России по футболу вернется в июне

Российский футбольный союз (РФС) принял решение доиграть сезон в российской премьер-лиге. Турнир будет возобновлен 21 июня. Предполагается, что сезон завершится 24 июля. Команды должны будут сыграть 8 туров за 4 недели.

Кубок России также будет доигран, начиная с 24 июня. Финал запланирован на 25 июля.

В каждом матче команды смогут проводить по 5 замен. Также изменения коснулись и принципов понижения команд в классе. В этом сезоне из премьер-лиги в ФНЛ вылетят команды, занявшие 15 и 16 места. Из ФНЛ в премьер-лигу выйдут команды, занявшие 1 и 2 места. Переходных матчей между 13 и 14 командами премьер-лиги и 3 и 4 командами из ФНЛ в этом сезоне не будт.

Сезоны в ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно

Сезоны в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), которые были приостановлены из-за пандемии коронавируса, завершены досрочно и не будут доиграны. Сезоны признаны завершенными по состоянию на 17 марта.

«Ротор» и «Химки», занимавшие на момент остановки ФНЛ первое и второе места в таблице, в следующем сезоне выступят в премьер-лиге.

Татьяна Тарасова рассказала о своих занятиях на карантине

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала, чем занимается на карантине во время пандемии коронавируса.

«Плохо, что мы не можем общаться, выйти погулять. А в остальном… Месяц сидим, месяц отпуска — ну что в этом плохого?! Все говорят, что так устали, прям с ног валятся. А тут все сидят дома, пьют чай, все перебрали, везде пыль смахнули. Не мы одни такие — весь мир так. Я не живу сейчас по расписанию. Живу, наверное, так, как люди живут на пенсии. Могу себе позволить подольше поспать, потому что не нужно никуда ходить, и это самое приятное время», — рассказала Тарасова.

Футболист «Ислочи» сообщил, что несколько игроков команды заражены коронавирусом

Нападающий «Ислочи» Момо Янсане заявил, что несколько игроков команды заразились коронавирусом.

«Хочу сообщить вам, что несколько членов нашей команды больны коронавирусом. елаю им всем скорейшего выздоровления. Хотелось бы, чтобы были применены санитарно-эпидемиологические меры, включая карантин, прежде, чем продолжать играть в футбол. Да поможет нам бог», — написал футболист в своем твиттере.

«Ислочь» выступат в чемпионате Беларуси, единственной футбольной лиге Европы, которая не была прервана из-за пандемии коронавируса.