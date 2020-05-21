Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 мая

Источник: AP 2020

Баку готов принять матчи Евро в 2021 году

Баку готов принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом сообщила Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

«Ассоциация футбольных федераций Азербайджана уже официально уведомила УЕФА о согласии принять 4 матча ЕВРО в Баку в 2021 году. Все гарантии обеспечены правительством, подписанные документы отправлены в УЕФА», — говорится в заявлении.

Евро-2020 был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира должны пройти в 12 городах Европы.

Татьяна Навка выписана из больницы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выписана из больницы. Спортсменка и ее супруг Дмитрий Песков были госпитализированы с коронавирсом 12 мая.

«Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице», — сказала Навка.

Ни денег, ни зрителей. Что происходит с чемпионатом России по футболу

Чемпионат России по футболу должен возобновиться через месяц, 21 июня. Рассказываем обо всем, что происходило в российском футболе во время карантина.

Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура 17 марта. На момент остановки первенства турнирную таблицу возглавлял «Зенит».

Напомним, что первенства ФНЛ и ПФЛ при этом были завершены досрочно и не будут доиграны.

Матчи чемпионата Германии будут начинаться с минуты молчания

В ближайших двух турах чемпионата Германии матчи будут начинаться с минуты молчания. Таким образом команды отдадут дань памяти погибшим и пострадавшим от коронавируса.

На 21 мая в Германии было зафиксировано 178 748 заболевших и 8 195 скончавшихся от заболевания.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти в декабре 2020 года, перенесен на декабрь 2021 года. Причина переноса — пандемия коронавируса.