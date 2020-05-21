Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 мая
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 21 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 21 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Баку готов принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом сообщила Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.
«Ассоциация футбольных федераций Азербайджана уже официально уведомила УЕФА о согласии принять 4 матча ЕВРО в Баку в 2021 году. Все гарантии обеспечены правительством, подписанные документы отправлены в УЕФА», — говорится в заявлении.
Евро-2020 был перенесен на следующий год
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выписана из больницы. Спортсменка и ее супруг Дмитрий Песков были госпитализированы с коронавирсом 12 мая.
«Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице», — сказала Навка.
Чемпионат России по футболу должен возобновиться через месяц, 21 июня. Рассказываем обо всем, что происходило в российском футболе во время карантина.
Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура 17 марта. На момент остановки первенства турнирную таблицу возглавлял «Зенит».
Напомним, что первенства ФНЛ и ПФЛ при этом были завершены досрочно и не будут доиграны.
В ближайших двух турах чемпионата Германии матчи будут начинаться с минуты молчания. Таким образом команды отдадут дань памяти погибшим и пострадавшим от коронавируса.
На 21 мая в Германии было зафиксировано 178 748 заболевших и 8 195 скончавшихся от заболевания.
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти в декабре 2020 года, перенесен на декабрь 2021 года. Причина переноса — пандемия коронавируса.
«Учитывая неопределенность с развитием пандемии COVID-19 во всем мире, защитой здоровья и безопасности спортсменов и в связи с просьбой властей ОАЭ, FINA решила перенести предстоящий чемпионат мира по плаванию», — говорится в заявлении Международной федерации плавания.