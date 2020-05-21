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20:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 мая

Редакция Спорта Mail.Ru собрала для вас главные новости четверга 21 мая из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:08 MSK, 21.05
Инфицировано317 554+8 849
8.05
10699
9.05
10817
10.05
11012
11.05
11656
12.05
10899
13.05
10028
14.05
9974
15.05
10598
16.05
9200
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
8.0521.05
Скончалось3 099+127
8.05
98
9.05
104
10.05
88
11.05
94
12.05
107
13.05
96
14.05
93
15.05
113
16.05
119
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
8.0521.05
Выздоровело92 681+7 289
8.05
2805
9.05
5308
10.05
2390
11.05
5495
12.05
3711
13.05
4491
14.05
5527
15.05
4696
16.05
4940
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
8.0521.05
Инфицировано5 047 377+99 448
8.05
93165
9.05
92346
10.05
86842
11.05
78020
12.05
74050
13.05
71982
14.05
97808
15.05
84063
16.05
110128
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
8.0521.05
Скончалось329 816+4 944
8.05
5746
9.05
5338
10.05
4401
11.05
3404
12.05
3641
13.05
5468
14.05
5390
15.05
5122
16.05
5410
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
8.0521.05
Выздоровело1 924 231+204 825
8.05
40770
9.05
40565
10.05
50167
11.05
37641
12.05
44543
13.05
31101
14.05
64151
15.05
31046
16.05
54433
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
8.0521.05
Источник: AP 2020

Баку готов принять матчи Евро в 2021 году

Баку готов принять матчи чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом сообщила Ассоциации футбольных федераций Азербайджана.

«Ассоциация футбольных федераций Азербайджана уже официально уведомила УЕФА о согласии принять 4 матча ЕВРО в Баку в 2021 году. Все гарантии обеспечены правительством, подписанные документы отправлены в УЕФА», — говорится в заявлении.

Евро-2020 был перенесен на следующий год из-за пандемии коронавируса. Матчи турнира должны пройти в 12 городах Европы.

Татьяна Навка выписана из больницы

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выписана из больницы. Спортсменка и ее супруг Дмитрий Песков были госпитализированы с коронавирсом 12 мая.

«Меня выписали, супруг идет на поправку, но остается еще в больнице», — сказала Навка.

Ни денег, ни зрителей. Что происходит с чемпионатом России по футболу

Чемпионат России по футболу должен возобновиться через месяц, 21 июня. Рассказываем обо всем, что происходило в российском футболе во время карантина.

Чемпионат России был приостановлен после 22-го тура 17 марта. На момент остановки первенства турнирную таблицу возглавлял «Зенит».

Напомним, что первенства ФНЛ и ПФЛ при этом были завершены досрочно и не будут доиграны.

Матчи чемпионата Германии будут начинаться с минуты молчания

В ближайших двух турах чемпионата Германии матчи будут начинаться с минуты молчания. Таким образом команды отдадут дань памяти погибшим и пострадавшим от коронавируса.

На 21 мая в Германии было зафиксировано 178 748 заболевших и 8 195 скончавшихся от заболевания.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который должен был пройти в декабре 2020 года, перенесен на декабрь 2021 года. Причина переноса — пандемия коронавируса.

«Учитывая неопределенность с развитием пандемии COVID-19 во всем мире, защитой здоровья и безопасности спортсменов и в связи с просьбой властей ОАЭ, FINA решила перенести предстоящий чемпионат мира по плаванию», — говорится в заявлении Международной федерации плавания.

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