Мария Командная: Спортивное телевидение — это телевидение прямого эфира, и только

Вы спрашиваете, что изменится? Я скажу: всё!
Переписывалась с товарищем, который предсказал: спортивный телек умрет. Я бы воздержалась от настолько громких слов, и все же сейчас спортивное телевидение и спорт в целом переживают сильный кризис — возможно, сильнейший в своей истории.
Соревнований почти нет (но хотя бы чемпионат Германии вернулся — пока без зрителей), а значит, и доходов от их проведения тоже. Владелец «Спартака» Леонид Федун, например, не скрывает, что от приостановки чемпионата клуб ежемесячно теряет около 500 миллионов рублей. А ведь клуб вынужден платить огромные зарплаты футболистам (некоторые из них получают по несколько миллионов евро в год). Правда, еще в апреле стало известно, что футболисты «Спартака» на время пандемии готовы пойти на сокращение зарплат — на 40%. И по такому пути сейчас идет почти весь футбольный мир.
Не так давно я разговаривала с бывшим главным тренером того же «Спартака» Массимо Каррерой. Теперь он тренирует греческий «АЕК». И да, футболисты и тренерский штаб тоже пошли на сокращение зарплат. Если говорить о топ-клубах, то в них игроки оказались даже сговорчивее: первые весточки о сокращении зарплат в самом начале пандемии мы получили от «Ювентуса» и «Барселоны».
Главная звезда «Барсы» (и всего мирового футбола — Криштиану Роналду, без обид!) Лионель Месси сказал о том, что он и его одноклубники согласились на понижение зарплаты на 70%. «Ювентус», где как раз играет Криштиану, также договорился со своими игроками о том, что по крайней мере четыре месяца будет платить им меньше — и таким образом сократит зарплатный фонд в этом финансовом году на 90 миллионов евро. В масштабах клуба — мелочь. Но приятно!
Конечно, большие клубы выкарабкаются из кризиса. Европейские команды выиграют даже от проведения матчей без зрителей — они зарабатывают большие деньги на продаже телевизионных прав. Чемпионат Нидерландов по футболу, например, стал первым из европейских лиг, в котором сезон просто-напросто аннулировали.
Но есть чемпионат Германии (который уже можно посмотреть), и Италия, и Испания, и Англия, где все-таки доиграют оставшиеся туры. В том числе для того, чтобы показать — возвращение к прежней жизни возможно. Пусть и небольшими шажками, но возможно. Другое дело, что в России клубы постоянно жалуются, что от телевидения получают копейки.
И тут остается лишь развести руками. Но решение доиграть матчи все же принято и у нас, хотя сами клубы, чего скрывать, не в восторге. Денег это особо не принесет, а вот проблем — очень и очень много. Организовать тренировочный процесс, исключить возможность заражения игроков и тренерского штаба — всё это очень и очень сложно. И на это нужны деньги, много денег. Тем более почти каждый день появляются новости о том, что в той или иной команде кто-то всё-таки подхватил коронавирус. Что с этим делать, увы, пока не совсем понятно.
Во время загрузки произошла ошибка.Интервью с Дмитрием Торбинским
На днях Дима Торбинский, бывший игрок сборной (он забил победный гол в ворота Голландии в эпическом четвертьфинале Евро-2008), сказал в интервью, что сейчас на месте молодых спортсменов не пошел бы в спорт, а думал, как бы заработать деньги своими мозгами. Мол, его поколению (куда входили Аршавин, Кержаков, Павлюченко — наши главные звезды) очень повезло. Но сейчас таких денег в нашем футболе не будет. Стоит ли гробить ради них здоровье, он совсем не уверен.
В командах из нижней части турнирной таблицы чемпионата России денег станет совсем мало. Мы привыкли к ежегодным новостям о том, что игроки того или иного клуба сидят без зарплаты. Боюсь, что скоро таких новостей станет в несколько раз больше. Особенно в ФНЛ — второй по силе футбольной лиге нашей страны. Её, кстати, возобновлять отказались.
Рыночная стоимость футболистов, скорее всего, тоже упадет. По крайней мере, в России. Денег на покупку дорогущих иностранных игроков станет значительно меньше (это всё-таки не первая необходимость), а своим и за своих можно будет платить и поменьше.
А что же с другими видами спорта? Помимо футбола? Вот в чем дело… Российский спорт практически весь существует на бюджетные деньги. То есть, на наши с вами налоги. С этим можно мириться, можно не мириться — от этого все равно ничего не изменится. Но так или иначе, члены сборной России каждый месяц получают свою зарплату от ЦСП — Центра спортивной подготовки. Это часть Министерства спорта, которая как раз отвечает за спорт высших достижений. Здесь всё в порядке, спортсмены говорили мне, что продолжают получать зарплаты.
А вот на сокращение зарплат ведущих и комментаторов «Матч ТВ» уже пошли — по крайней мере до сентября они лишились 20% своего официального дохода. Спортивное телевидение сейчас вообще в глубочайшем кризисе, и не только у нас. Я общалась со своими американскими коллегами с телеканала FOX Sports, где работала во время ЧМ-2018, — прямых трансляций нет, почти все работники, за исключением некоторых технических, сидят по домам. У нас же большинство ведущих на работу все-таки ездят — в основном чтобы вести новости и студийные прямые эфиры.
Сетку «Матч ТВ» сейчас верстают по большей части из них, из записанных ранее программ и смонтированных документальных фильмов, а также повторов каких-то важных матчей (вроде легендарной футбольной победы сборной России над Францией в далеком 1999 году). Но все это говорит о том, что показывать, по сути, нечего.
Спортивное телевидение — это телевидение прямого эфира, и только. Документалки — это здорово, но они и близко не соберут такую аудиторию, как футбольный матч топ-команд. Поэтому телевидению приходится ждать, как и всем сейчас, когда мир справится с пандемией, а спортсмены снова смогут выходить на поле, паркет, лед и беговые дорожки. Пока же они выходят на балкон или в гостиную — туда, где есть место для удаленных тренировок. Все спортсмены, как и мы с вами, сейчас тренируются онлайн, получая задания от своих тренеров. Естественно, в таких условиях сложнее поддерживать форму, и перед возобновлением стартов или чемпионатов им, скорее всего, потребуются сборы.
Однозначного ответа, когда пандемия закончится, увы, нет. Крупнейшие спортивные турниры — Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу — перенесены на следующий год. В ситуации пандемии страдает даже киберспорт, хотя, казалось бы, у него-то какие могут быть проблемы… Оказалось — большие. Игры команд из разных частей света реально организовать только онлайн: играть офлайн технически невозможно из-за задержки сигнала. Поэтому в профессиональном киберспорте сейчас играют друг с другом только географические соседи.
Вдобавок проводится куча благотворительных турниров, например по FIFA 20, но они к профессиональному киберспорту не имеют никакого отношения, и играют там чаще всего любители или известные спортсмены, с помощью которых к турнирам привлекают внимание. А что — им же точно так же нечего делать на карантине, поэтому они гораздо легче соглашаются на разного рода авантюры.
Во время загрузки произошла ошибка.Интервью с Еленой Весниной
Взять хотя бы Машу Шарапову — каждый день она ведет прямые эфиры с людьми, которые ей интересны. И это может быть кто угодно — от мотивационного тренера до владельца магазина кашемировых свитеров. Пожалуй, еще никогда звезды спорта не были настолько близки к народу: они тоже сидят дома, готовят еду, читают книги и смотрят фильмы — и делятся всем этим в своих соцсетях. Они охотнее общаются с журналистами и сами с удовольствием проводят прямые эфиры.
В какой-то степени телек сейчас заменен инстаграмом. Я сама провожу прямые эфиры со звездами спорта: у них наконец-то есть время на то, чтобы спокойно сесть и поговорить. Уже вышли интервью с Сафиным, Кафельниковым, Кержаковым, Медведевым, Мамун и другими.
Мария Командная и Уле Эйнар Бьорндален
Мой коллега Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью футбольного клуба «Локомотив», рассказал, что уже несколько молодых игроков обратились к нему за советом — как продвигать свой бренд, как активнее вести соцсети. То, какой бренд они сделают из собственного имени, напрямую будет влиять на то, сколько в будущем они смогут зарабатывать.
Потому что самая ценная валюта сейчас — это даже не доллары и евро, а наше с вами экранное время. То, сколько минут и секунд мы готовы отдать любимому виду спорта, клубу или спортсмену, за которого болеем. И тут они начинают конкурировать даже не друг с другом, а с шоу-бизнесом в целом. Чей прямой эфир вы собираетесь смотреть этим вечером? Мой или Миши Зыгаря? А может, Дэвида Бекхэма? Выбор теперь такой. И, в принципе, это не так уж и плохо.
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