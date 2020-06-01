Мария Командная: Спортивное телевидение — это телевидение прямого эфира, и только

Вы спрашиваете, что изменится? Я скажу: всё!

Переписывалась с товарищем, который предсказал: спортивный телек умрет. Я бы воздержалась от настолько громких слов, и все же сейчас спортивное телевидение и спорт в целом переживают сильный кризис — возможно, сильнейший в своей истории.

Соревнований почти нет (но хотя бы чемпионат Германии вернулся — пока без зрителей), а значит, и доходов от их проведения тоже. Владелец «Спартака» Леонид Федун, например, не скрывает, что от приостановки чемпионата клуб ежемесячно теряет около 500 миллионов рублей. А ведь клуб вынужден платить огромные зарплаты футболистам (некоторые из них получают по несколько миллионов евро в год). Правда, еще в апреле стало известно, что футболисты «Спартака» на время пандемии готовы пойти на сокращение зарплат — на 40%. И по такому пути сейчас идет почти весь футбольный мир.

Не так давно я разговаривала с бывшим главным тренером того же «Спартака» Массимо Каррерой. Теперь он тренирует греческий «АЕК». И да, футболисты и тренерский штаб тоже пошли на сокращение зарплат. Если говорить о топ-клубах, то в них игроки оказались даже сговорчивее: первые весточки о сокращении зарплат в самом начале пандемии мы получили от «Ювентуса» и «Барселоны».

Главная звезда «Барсы» (и всего мирового футбола — Криштиану Роналду, без обид!) Лионель Месси сказал о том, что он и его одноклубники согласились на понижение зарплаты на 70%. «Ювентус», где как раз играет Криштиану, также договорился со своими игроками о том, что по крайней мере четыре месяца будет платить им меньше — и таким образом сократит зарплатный фонд в этом финансовом году на 90 миллионов евро. В масштабах клуба — мелочь. Но приятно!

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Конечно, большие клубы выкарабкаются из кризиса. Европейские команды выиграют даже от проведения матчей без зрителей — они зарабатывают большие деньги на продаже телевизионных прав. Чемпионат Нидерландов по футболу, например, стал первым из европейских лиг, в котором сезон просто-напросто аннулировали.

Но есть чемпионат Германии (который уже можно посмотреть), и Италия, и Испания, и Англия, где все-таки доиграют оставшиеся туры. В том числе для того, чтобы показать — возвращение к прежней жизни возможно. Пусть и небольшими шажками, но возможно. Другое дело, что в России клубы постоянно жалуются, что от телевидения получают копейки.

И тут остается лишь развести руками. Но решение доиграть матчи все же принято и у нас, хотя сами клубы, чего скрывать, не в восторге. Денег это особо не принесет, а вот проблем — очень и очень много. Организовать тренировочный процесс, исключить возможность заражения игроков и тренерского штаба — всё это очень и очень сложно. И на это нужны деньги, много денег. Тем более почти каждый день появляются новости о том, что в той или иной команде кто-то всё-таки подхватил коронавирус. Что с этим делать, увы, пока не совсем понятно.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CAnmGblnckc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CAnmGblnckc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CAnmGblnckc/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-25T17:09:18+00:00">25 Май 2020 в 10:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Интервью с Дмитрием Торбинским

На днях Дима Торбинский, бывший игрок сборной (он забил победный гол в ворота Голландии в эпическом четвертьфинале Евро-2008), сказал в интервью, что сейчас на месте молодых спортсменов не пошел бы в спорт, а думал, как бы заработать деньги своими мозгами. Мол, его поколению (куда входили Аршавин, Кержаков, Павлюченко — наши главные звезды) очень повезло. Но сейчас таких денег в нашем футболе не будет. Стоит ли гробить ради них здоровье, он совсем не уверен.

В командах из нижней части турнирной таблицы чемпионата России денег станет совсем мало. Мы привыкли к ежегодным новостям о том, что игроки того или иного клуба сидят без зарплаты. Боюсь, что скоро таких новостей станет в несколько раз больше. Особенно в ФНЛ — второй по силе футбольной лиге нашей страны. Её, кстати, возобновлять отказались.

Рыночная стоимость футболистов, скорее всего, тоже упадет. По крайней мере, в России. Денег на покупку дорогущих иностранных игроков станет значительно меньше (это всё-таки не первая необходимость), а своим и за своих можно будет платить и поменьше.

***

А что же с другими видами спорта? Помимо футбола? Вот в чем дело… Российский спорт практически весь существует на бюджетные деньги. То есть, на наши с вами налоги. С этим можно мириться, можно не мириться — от этого все равно ничего не изменится. Но так или иначе, члены сборной России каждый месяц получают свою зарплату от ЦСП — Центра спортивной подготовки. Это часть Министерства спорта, которая как раз отвечает за спорт высших достижений. Здесь всё в порядке, спортсмены говорили мне, что продолжают получать зарплаты.

А вот на сокращение зарплат ведущих и комментаторов «Матч ТВ» уже пошли — по крайней мере до сентября они лишились 20% своего официального дохода. Спортивное телевидение сейчас вообще в глубочайшем кризисе, и не только у нас. Я общалась со своими американскими коллегами с телеканала FOX Sports, где работала во время ЧМ-2018, — прямых трансляций нет, почти все работники, за исключением некоторых технических, сидят по домам. У нас же большинство ведущих на работу все-таки ездят — в основном чтобы вести новости и студийные прямые эфиры.

Сетку «Матч ТВ» сейчас верстают по большей части из них, из записанных ранее программ и смонтированных документальных фильмов, а также повторов каких-то важных матчей (вроде легендарной футбольной победы сборной России над Францией в далеком 1999 году). Но все это говорит о том, что показывать, по сути, нечего.

Спортивное телевидение — это телевидение прямого эфира, и только. Документалки — это здорово, но они и близко не соберут такую аудиторию, как футбольный матч топ-команд. Поэтому телевидению приходится ждать, как и всем сейчас, когда мир справится с пандемией, а спортсмены снова смогут выходить на поле, паркет, лед и беговые дорожки. Пока же они выходят на балкон или в гостиную — туда, где есть место для удаленных тренировок. Все спортсмены, как и мы с вами, сейчас тренируются онлайн, получая задания от своих тренеров. Естественно, в таких условиях сложнее поддерживать форму, и перед возобновлением стартов или чемпионатов им, скорее всего, потребуются сборы.

*****

Однозначного ответа, когда пандемия закончится, увы, нет. Крупнейшие спортивные турниры — Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу — перенесены на следующий год. В ситуации пандемии страдает даже киберспорт, хотя, казалось бы, у него-то какие могут быть проблемы… Оказалось — большие. Игры команд из разных частей света реально организовать только онлайн: играть офлайн технически невозможно из-за задержки сигнала. Поэтому в профессиональном киберспорте сейчас играют друг с другом только географические соседи.

Вдобавок проводится куча благотворительных турниров, например по FIFA 20, но они к профессиональному киберспорту не имеют никакого отношения, и играют там чаще всего любители или известные спортсмены, с помощью которых к турнирам привлекают внимание. А что — им же точно так же нечего делать на карантине, поэтому они гораздо легче соглашаются на разного рода авантюры.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CAfxtiKHnTs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CAfxtiKHnTs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CAfxtiKHnTs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Maria Komandnaya (@komandnaya)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-22T16:16:54+00:00">22 Май 2020 в 9:16 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка. Интервью с Еленой Весниной

Взять хотя бы Машу Шарапову — каждый день она ведет прямые эфиры с людьми, которые ей интересны. И это может быть кто угодно — от мотивационного тренера до владельца магазина кашемировых свитеров. Пожалуй, еще никогда звезды спорта не были настолько близки к народу: они тоже сидят дома, готовят еду, читают книги и смотрят фильмы — и делятся всем этим в своих соцсетях. Они охотнее общаются с журналистами и сами с удовольствием проводят прямые эфиры.

В какой-то степени телек сейчас заменен инстаграмом. Я сама провожу прямые эфиры со звездами спорта: у них наконец-то есть время на то, чтобы спокойно сесть и поговорить. Уже вышли интервью с Сафиным, Кафельниковым, Кержаковым, Медведевым, Мамун и другими.

Мария Командная и Уле Эйнар Бьорндален

Мой коллега Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью футбольного клуба «Локомотив», рассказал, что уже несколько молодых игроков обратились к нему за советом — как продвигать свой бренд, как активнее вести соцсети. То, какой бренд они сделают из собственного имени, напрямую будет влиять на то, сколько в будущем они смогут зарабатывать.

Потому что самая ценная валюта сейчас — это даже не доллары и евро, а наше с вами экранное время. То, сколько минут и секунд мы готовы отдать любимому виду спорта, клубу или спортсмену, за которого болеем. И тут они начинают конкурировать даже не друг с другом, а с шоу-бизнесом в целом. Чей прямой эфир вы собираетесь смотреть этим вечером? Мой или Миши Зыгаря? А может, Дэвида Бекхэма? Выбор теперь такой. И, в принципе, это не так уж и плохо.