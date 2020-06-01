Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Минск
Слуцк
10
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
31.05
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Все события
Фоторепортажи
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Мария Командная: Спортивное телевидение — это телевидение прямого эфира, и только

В рамках проекта «Жизнь после изоляции: желания, ощущение и будущее» мы рассказываем о том, каким станет будущее после снятия всех ограничений и завершения карантина. Что ждет спорт и спортивное телевидение? Об этом в своей колонке рассуждает спортивный журналист и телеведущая Мария Командная.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 18:32 MSK, 01.06
Инфицировано414 878+9 035
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
19.051.06
Скончалось4 855+162
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
19.051.06
Выздоровело175 877+3 994
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
19.051.06
Инфицировано6 206 773+98 248
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
19.051.06
Скончалось372 752+2 505
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
19.051.06
Выздоровело2 661 643+65 240
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
19.051.06

Вы спрашиваете, что изменится? Я скажу: всё!

Переписывалась с товарищем, который предсказал: спортивный телек умрет. Я бы воздержалась от настолько громких слов, и все же сейчас спортивное телевидение и спорт в целом переживают сильный кризис — возможно, сильнейший в своей истории.

Соревнований почти нет (но хотя бы чемпионат Германии вернулся — пока без зрителей), а значит, и доходов от их проведения тоже. Владелец «Спартака» Леонид Федун, например, не скрывает, что от приостановки чемпионата клуб ежемесячно теряет около 500 миллионов рублей. А ведь клуб вынужден платить огромные зарплаты футболистам (некоторые из них получают по несколько миллионов евро в год). Правда, еще в апреле стало известно, что футболисты «Спартака» на время пандемии готовы пойти на сокращение зарплат — на 40%. И по такому пути сейчас идет почти весь футбольный мир.

Не так давно я разговаривала с бывшим главным тренером того же «Спартака» Массимо Каррерой. Теперь он тренирует греческий «АЕК». И да, футболисты и тренерский штаб тоже пошли на сокращение зарплат. Если говорить о топ-клубах, то в них игроки оказались даже сговорчивее: первые весточки о сокращении зарплат в самом начале пандемии мы получили от «Ювентуса» и «Барселоны».

Главная звезда «Барсы» (и всего мирового футбола — Криштиану Роналду, без обид!) Лионель Месси сказал о том, что он и его одноклубники согласились на понижение зарплаты на 70%. «Ювентус», где как раз играет Криштиану, также договорился со своими игроками о том, что по крайней мере четыре месяца будет платить им меньше — и таким образом сократит зарплатный фонд в этом финансовом году на 90 миллионов евро. В масштабах клуба — мелочь. Но приятно!

Читайте также
Владимир Стогниенко: Мы будем жить в мире паранойи

Конечно, большие клубы выкарабкаются из кризиса. Европейские команды выиграют даже от проведения матчей без зрителей — они зарабатывают большие деньги на продаже телевизионных прав. Чемпионат Нидерландов по футболу, например, стал первым из европейских лиг, в котором сезон просто-напросто аннулировали.

Но есть чемпионат Германии (который уже можно посмотреть), и Италия, и Испания, и Англия, где все-таки доиграют оставшиеся туры. В том числе для того, чтобы показать — возвращение к прежней жизни возможно. Пусть и небольшими шажками, но возможно. Другое дело, что в России клубы постоянно жалуются, что от телевидения получают копейки.

И тут остается лишь развести руками. Но решение доиграть матчи все же принято и у нас, хотя сами клубы, чего скрывать, не в восторге. Денег это особо не принесет, а вот проблем — очень и очень много. Организовать тренировочный процесс, исключить возможность заражения игроков и тренерского штаба — всё это очень и очень сложно. И на это нужны деньги, много денег. Тем более почти каждый день появляются новости о том, что в той или иной команде кто-то всё-таки подхватил коронавирус. Что с этим делать, увы, пока не совсем понятно.

Во время загрузки произошла ошибка.
Интервью с Дмитрием Торбинским

На днях Дима Торбинский, бывший игрок сборной (он забил победный гол в ворота Голландии в эпическом четвертьфинале Евро-2008), сказал в интервью, что сейчас на месте молодых спортсменов не пошел бы в спорт, а думал, как бы заработать деньги своими мозгами. Мол, его поколению (куда входили Аршавин, Кержаков, Павлюченко — наши главные звезды) очень повезло. Но сейчас таких денег в нашем футболе не будет. Стоит ли гробить ради них здоровье, он совсем не уверен.

В командах из нижней части турнирной таблицы чемпионата России денег станет совсем мало. Мы привыкли к ежегодным новостям о том, что игроки того или иного клуба сидят без зарплаты. Боюсь, что скоро таких новостей станет в несколько раз больше. Особенно в ФНЛ — второй по силе футбольной лиге нашей страны. Её, кстати, возобновлять отказались.

Рыночная стоимость футболистов, скорее всего, тоже упадет. По крайней мере, в России. Денег на покупку дорогущих иностранных игроков станет значительно меньше (это всё-таки не первая необходимость), а своим и за своих можно будет платить и поменьше.

***

А что же с другими видами спорта? Помимо футбола? Вот в чем дело… Российский спорт практически весь существует на бюджетные деньги. То есть, на наши с вами налоги. С этим можно мириться, можно не мириться — от этого все равно ничего не изменится. Но так или иначе, члены сборной России каждый месяц получают свою зарплату от ЦСП — Центра спортивной подготовки. Это часть Министерства спорта, которая как раз отвечает за спорт высших достижений. Здесь всё в порядке, спортсмены говорили мне, что продолжают получать зарплаты.

Новость
Что делать, если потеряли работу из-за карантина? Отвечает эксперт

А вот на сокращение зарплат ведущих и комментаторов «Матч ТВ» уже пошли — по крайней мере до сентября они лишились 20% своего официального дохода. Спортивное телевидение сейчас вообще в глубочайшем кризисе, и не только у нас. Я общалась со своими американскими коллегами с телеканала FOX Sports, где работала во время ЧМ-2018, — прямых трансляций нет, почти все работники, за исключением некоторых технических, сидят по домам. У нас же большинство ведущих на работу все-таки ездят — в основном чтобы вести новости и студийные прямые эфиры.

Сетку «Матч ТВ» сейчас верстают по большей части из них, из записанных ранее программ и смонтированных документальных фильмов, а также повторов каких-то важных матчей (вроде легендарной футбольной победы сборной России над Францией в далеком 1999 году). Но все это говорит о том, что показывать, по сути, нечего.

Спортивное телевидение — это телевидение прямого эфира, и только. Документалки — это здорово, но они и близко не соберут такую аудиторию, как футбольный матч топ-команд. Поэтому телевидению приходится ждать, как и всем сейчас, когда мир справится с пандемией, а спортсмены снова смогут выходить на поле, паркет, лед и беговые дорожки. Пока же они выходят на балкон или в гостиную — туда, где есть место для удаленных тренировок. Все спортсмены, как и мы с вами, сейчас тренируются онлайн, получая задания от своих тренеров. Естественно, в таких условиях сложнее поддерживать форму, и перед возобновлением стартов или чемпионатов им, скорее всего, потребуются сборы.

*****

Однозначного ответа, когда пандемия закончится, увы, нет. Крупнейшие спортивные турниры — Олимпийские игры, чемпионат Европы по футболу — перенесены на следующий год. В ситуации пандемии страдает даже киберспорт, хотя, казалось бы, у него-то какие могут быть проблемы… Оказалось — большие. Игры команд из разных частей света реально организовать только онлайн: играть офлайн технически невозможно из-за задержки сигнала. Поэтому в профессиональном киберспорте сейчас играют друг с другом только географические соседи.

Вдобавок проводится куча благотворительных турниров, например по FIFA 20, но они к профессиональному киберспорту не имеют никакого отношения, и играют там чаще всего любители или известные спортсмены, с помощью которых к турнирам привлекают внимание. А что — им же точно так же нечего делать на карантине, поэтому они гораздо легче соглашаются на разного рода авантюры.

Во время загрузки произошла ошибка.
Интервью с Еленой Весниной

Взять хотя бы Машу Шарапову — каждый день она ведет прямые эфиры с людьми, которые ей интересны. И это может быть кто угодно — от мотивационного тренера до владельца магазина кашемировых свитеров. Пожалуй, еще никогда звезды спорта не были настолько близки к народу: они тоже сидят дома, готовят еду, читают книги и смотрят фильмы — и делятся всем этим в своих соцсетях. Они охотнее общаются с журналистами и сами с удовольствием проводят прямые эфиры.

В какой-то степени телек сейчас заменен инстаграмом. Я сама провожу прямые эфиры со звездами спорта: у них наконец-то есть время на то, чтобы спокойно сесть и поговорить. Уже вышли интервью с Сафиным, Кафельниковым, Кержаковым, Медведевым, Мамун и другими.

Мария Командная и Уле Эйнар Бьорндален

Мой коллега Кирилл Брейдо, директор по связям с общественностью футбольного клуба «Локомотив», рассказал, что уже несколько молодых игроков обратились к нему за советом — как продвигать свой бренд, как активнее вести соцсети. То, какой бренд они сделают из собственного имени, напрямую будет влиять на то, сколько в будущем они смогут зарабатывать.

Потому что самая ценная валюта сейчас — это даже не доллары и евро, а наше с вами экранное время. То, сколько минут и секунд мы готовы отдать любимому виду спорта, клубу или спортсмену, за которого болеем. И тут они начинают конкурировать даже не друг с другом, а с шоу-бизнесом в целом. Чей прямой эфир вы собираетесь смотреть этим вечером? Мой или Миши Зыгаря? А может, Дэвида Бекхэма? Выбор теперь такой. И, в принципе, это не так уж и плохо.

Хотите узнать, чем вы займетесь после карантина в первую очередь? Попробуйте генератор желаний.

«Зенит» продлил контракт с Семаком
Малафеев рассказал, почему сорвался переход Смолова в «Зенит»
Выбран лучший стадион в Российской премьер-лиге
О каких 70 мнл евро «Локомотива» за Лигу чемпионов говорит Семин
Назван любимый российский хоккеист болельщиков «Сан-Хосе»
Генеральный директор «Зенита» рассказал о целях Семака в клубе
Вячеслав Малафеев: Дзюба намеренно бил по моей репутации
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь