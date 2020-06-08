Спорт на самоизоляции и после: вам точно нужны эти штуки

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Почему стоит купить: Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.

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Почему стоит купить: Сумку-чехол для телефона и всего самого-самого важного можно прикрепить к ремню или к лямке рюкзака или сумки. Пригодится вам на пробежке, на велопрогулке или в походе. Все самое ценное гарантировано будет под рукой.

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Почему стоит купить: Костюм из леггинсов и топа подойдет не только для йоги (но для нее он вообще идеален, конечно). В таком комплекте вы точно будете главной красоткой спортзала. Комплект бесшовный, а значит, ничего не будет мешать. Быстросохнущий и тянущийся — то, что надо для занятий спортом. А еще и куча цветов на выбор. Почему бы не купить несколько и не менять по настроению?

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Костюм для йоги Узнать цену

Почему стоит купить: Если вы начинающий велосипедист — шлем вам просто необходим. Даже если вы не очень начинающий, но планируете ездить на велосипеде по городу — шлем все равно пригодится. А визор защитит ваши глаза от пыли, насекомых или брызг дождя.

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Велошлем с визором Узнать цену

Почему стоит купить: Чтобы больше не мучаться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки Узнать цену

Почему стоит купить: Отличная катушка для ловли рыбы в пресных водоемах. Можно выбрать из трех размеров. Надежная и легкая, из нержавейки и алюминия.

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Катушка для спиннинга Узнать цену

Почему стоит купить: Отличная блесна для ловли хищной рыбы, можно выбирать из пяти размеров и кучи расцветок. Сделана из нержавейки и прослужит вам не один год.

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Блесна Узнать цену

Почему стоит купить: Удобный и красивый спортивный костюм. Можно выбрать, что вам нужно и какого цвета, и купить в любых комбинациях. Подойдет для занятий спортом в зале и на природе, в теплую погоду и не очень.

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Спортивный костюм Узнать цену

Почему стоит купить: Чтобы немного усложнить себе уже привычные занятия и не скучать, делая уже знакомые упражнения. С такой резинкой можно проводить тренировки на разные группы мышц с разной нагрузкой, работать над растяжкой, а продавец еще утверждает, что можно побороть и проблемы с осанкой.

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Резинка для йоги и пилатеса Узнать цену

Почему стоит купить: Удобный костюм для занятий спортом, состоящий из футболки и шорт. Подойдет и для занятий спортом дома, и для походов в тренажерный зал. Ну и конечно, идеален практически для всех видов спорта.

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Комплект для йоги Узнать цену

Почему стоит купить: Классные ремешки для трекеров Xiaomi Mi Band 3 и 4. Только не ошибитесь с моделью при выборе. Красивые, необычные и на стиле — что еще надо?

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Ремешок для фитнес-трекера Узнать цену

Почему стоит купить: Потому что травмы случаются, да и вообще, если вы испытываете при занятиях спортом какие-то неприятные ощущения в коленях — лучше подстраховаться. Наколенник подходит для разных видов спорта, поддержка коленного сустава обеспечивается за счет компрессии и перекрещивающихся эластичных лент. Только как следует обмеряйте свою ногу, когда будете выбирать размер.

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Наколенник Узнать цену

Почему стоит купить: Отличные и недорогие мужские спортивные штаны, пригодятся при занятиях спортом, да и просто сходить погулять или съездить на дачу. Есть выбор из нескольких расцветок и полная размерная линейка.

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Спортивные штаны Узнать цену

Почему стоит купить: Коврик для йоги вам просто необходим, если вы занимаетесь спортом дома (даже если и не йогой). Поверьте, выполнять упражнения на голом полу не очень-то удобно, а вот на коврике — самое оно. К коврику прилагается бесплатная сумка для его переноски.

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Коврик для йоги Узнать цену

Почему стоит купить: Специальные блоки для йоги и занятий фитнесом помогут вам облегчить или наоборот, усложнить упражнения. Идеальны, если вам надо разнообразить привычные домашние занятия.

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Блоки для йоги Узнать цену

Почему стоит купить: Прикольные носки с отделениями для пальцев. Подойдут для занятий спортом и не только. Можно купить низкие или высокие, яркие или не очень.

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Носки с пальцами Узнать цену

Почему стоит купить: Классный набор эспандеров, который позволит прокачать самые разнообразные мышцы рук. Есть даже два варианта эспандеров для пальцев! Один из эспандеров можно регулировать и выставить сопротивление от 5 до 60 кг.

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Набор эспандеров Узнать цену

Почему стоит купить: Совершенно необходимая вещь, и не только если вы занимаетесь спортом — осенью и зимой она точно пригодится всем. Можно остановиться именно на этом недорогом портативном варианте с постоянной температурой и дезодорированием.

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Сушка для обуви Xiaomi Узнать цену

Почему стоит купить: Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато usb-кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

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Электротренажер для пресса Узнать цену

Почему стоит купить: Отличная вещь, чтобы прокачать пресс, не выходя из дома. Компактный, не занимает много места и позволяет заниматься даже в очень ограниченном пространстве. Не скользит по полу. Поможет проработать не только пресс, но и другие мышцы.

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