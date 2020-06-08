Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 июня

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РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи чемпионата России

Российский футбольный союз (РФС) откажется от географического принципа назначения судей на матчи российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов, будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции. Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья», — рассказал Хачатурянц.

Чемпион мира хочет расторгнуть контракт с «Локомотивом» из-за коронавируса

Чемпион мира немецкий защитник Бенедикт Хеведес хочет расторгнуть контракт с московским «Локомотивом». Футболист обеспокоен ситуацией с коронавирусом в России. Сообщается, что он не вернулся из Германии для подготовки к возобновлению сезона в российской премьер-лиге.

Контракт Хеведеса с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня.

Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев восстановился от коронавируса

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев восстановился после перенесенного заражения коронавирусом. Спортсмен вернулся к тренировкам и готовится к сбору команды.

О своем заболевании Садулаев сообщил 21 мая. Также он рассказал, что перенес болезнь в легкой форме.

«Сейчас, конечно, я уже восстановился, успел соскучиться по ковру и жду, когда у нас будет возможность собраться на централизованном сборе — рассчитываем, что это произойдет в ближайший месяц», — заявил Садулаев.

Российские прыгуны в воду могут не выступить на международных соревнованиях в этом году

Сборная России по прыжкам в воду может не выступить на международных соревнованиях в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

«В сентябре у нас стоит Мировая серия, но, боюсь, эти соревнования все-таки отменят. Мы на связи со всеми тренерами и видим, что не весь мир пока еще тренируется. Поэтому, думаю, FINA примет решение отменить эти старты. Скорее всего, первым международным стартом для основной команды будет Кубок мира, он пройдет в феврале 2021 года», — сказала Моисеева.

Количество болельщиков на матчах РПЛ могут увеличить

Количество болельщиков на матчах РПЛ может быть постепенно увеличено к концу сезона. Об этом заявил член исполнительного комитета РФС и бывший тренер сборной России Михаил Гершкович.

Напомним, что матчи чемпионата России возобновятся 19 июня с болельщиками, при этом стадион может быть заполнен не более чем на 10% от вместимости.