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Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 июня

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости понедельника 8 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:40 MSK, 07.06
Инфицировано476 658+8 985
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
26.058.06
Скончалось5 971+112
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
26.058.06
Выздоровело230 688+3 957
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
26.058.06
Инфицировано6 891 213+157 125
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
0
8.06
157125
26.058.06
Скончалось399 718+4 843
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
0
8.06
4843
26.058.06
Выздоровело3 085 833+339 641
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
0
7.06
0
8.06
339641
26.058.06
Источник: Reuters

РФС откажется от географического принципа выбора судей на матчи чемпионата России

Российский футбольный союз (РФС) откажется от географического принципа назначения судей на матчи российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом заявил глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

«Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов, будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции. Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья», — рассказал Хачатурянц.

Чемпион мира хочет расторгнуть контракт с «Локомотивом» из-за коронавируса

Чемпион мира немецкий защитник Бенедикт Хеведес хочет расторгнуть контракт с московским «Локомотивом». Футболист обеспокоен ситуацией с коронавирусом в России. Сообщается, что он не вернулся из Германии для подготовки к возобновлению сезона в российской премьер-лиге.

Контракт Хеведеса с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2021 года.

Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня.

Олимпийский чемпион по борьбе Садулаев восстановился от коронавируса

Олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев восстановился после перенесенного заражения коронавирусом. Спортсмен вернулся к тренировкам и готовится к сбору команды.

О своем заболевании Садулаев сообщил 21 мая. Также он рассказал, что перенес болезнь в легкой форме.

«Сейчас, конечно, я уже восстановился, успел соскучиться по ковру и жду, когда у нас будет возможность собраться на централизованном сборе — рассчитываем, что это произойдет в ближайший месяц», — заявил Садулаев.

Российские прыгуны в воду могут не выступить на международных соревнованиях в этом году

Сборная России по прыжкам в воду может не выступить на международных соревнованиях в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала главный тренер национальной команды Светлана Моисеева.

«В сентябре у нас стоит Мировая серия, но, боюсь, эти соревнования все-таки отменят. Мы на связи со всеми тренерами и видим, что не весь мир пока еще тренируется. Поэтому, думаю, FINA примет решение отменить эти старты. Скорее всего, первым международным стартом для основной команды будет Кубок мира, он пройдет в феврале 2021 года», — сказала Моисеева.

Количество болельщиков на матчах РПЛ могут увеличить

Количество болельщиков на матчах РПЛ может быть постепенно увеличено к концу сезона. Об этом заявил член исполнительного комитета РФС и бывший тренер сборной России Михаил Гершкович.

Напомним, что матчи чемпионата России возобновятся 19 июня с болельщиками, при этом стадион может быть заполнен не более чем на 10% от вместимости.

«Если обстановка будет улучшаться, а судя по всему, так и будет, появится возможность увеличить количество зрителей до конца сезона. Думаю, это будет проговариваться отдельно. Посмотрите — в разных регионах в зависимости от обстановки идут послабления. Думаю, что решения будут связаны с разрешением властей, мы можем ориентироваться только на них» — считает Гершкович.

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