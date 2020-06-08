Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 8 июня
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости понедельника 8 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости понедельника 8 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Российский футбольный союз (РФС) откажется от географического принципа назначения судей на матчи российской
«Судьи и инспекторы, так же как и футболисты и члены тренерского и административного штабов, будут проходить регулярное тестирование, а между матчами находиться на самоизоляции. Если говорить о логистике судей и инспекторов, то, на наш взгляд, безопаснее всего будет перемещаться к месту игр на своих автомобилях. Поэтому думаю, что в данной ситуации можно отказаться от географического принципа выбора судей на матчи ради безопасности и здоровья», — рассказал Хачатурянц.
Чемпион мира немецкий защитник Бенедикт Хеведес хочет расторгнуть контракт с московским «Локомотивом». Футболист обеспокоен ситуацией с коронавирусом в России. Сообщается, что он не вернулся из Германии для подготовки к возобновлению сезона в российской
Контракт Хеведеса с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2021 года.
Чемпионат России по футболу возобновится 19 июня.
Олимпийский чемпион
О своем заболевании Садулаев сообщил 21 мая. Также он рассказал, что перенес болезнь в легкой форме.
«Сейчас, конечно, я уже восстановился, успел соскучиться по ковру и жду, когда у нас будет возможность собраться на централизованном сборе — рассчитываем, что это произойдет в ближайший месяц», — заявил Садулаев.
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Количество болельщиков на матчах РПЛ может быть постепенно увеличено к концу сезона. Об этом заявил член исполнительного комитета РФС и бывший тренер сборной России Михаил Гершкович.
Напомним, что матчи чемпионата России возобновятся 19 июня с болельщиками, при этом стадион может быть заполнен не более чем на 10% от вместимости.
«Если обстановка будет улучшаться, а судя по всему, так и будет, появится возможность увеличить количество зрителей до конца сезона. Думаю, это будет проговариваться отдельно. Посмотрите — в разных регионах в зависимости от обстановки идут послабления. Думаю, что решения будут связаны с разрешением властей, мы можем ориентироваться только на них» — считает Гершкович.