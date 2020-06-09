«Ефремов — убийца. В тюрьму!». Губерниев — об аварии со смертельным исходом в Москве

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на аварию, которую в центре Москвы устроил известный актер Михаил Ефремов. «В тюрьму! Убийцу! Артист Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона. Это тюрьма! Михаил Ефремов — подонок и убийца! Пострадавший в ДТП Сергей Захаров умер ночью в больнице…» — написал Губерниев в инстаграме.

Вечером 8 июня Ефремов на машине Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров получил тяжелые травмы и позже умер в больнице. Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



«Решать судьбу человека, совершившего преступление должен суд! Искренне соболезную семье погибшего.



Вот мне почему-то кажется, что тюрьма — это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания! Хотя, наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», — прокомментировал известный экс-теннисист Евгений Кафельников.