«Ефремов — убийца. В тюрьму!». Губерниев — об аварии со смертельным исходом в Москве
Ужасная история.
Ужасная история.
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на аварию, которую в центре Москвы устроил известный актер Михаил Ефремов.
«В тюрьму! Убийцу! Артист Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона. Это тюрьма! Михаил Ефремов — подонок и убийца! Пострадавший в ДТП Сергей Захаров умер ночью в больнице…» — написал Губерниев в инстаграме.
Вечером 8 июня Ефремов на машине Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров получил тяжелые травмы и позже умер в больнице. Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
«Решать судьбу человека, совершившего преступление должен суд! Искренне соболезную семье погибшего.
Вот мне
Ефремова могут лишить свободы на срок до 12 лет.
Андрей Санталов