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14:31 (мск), источник: Sportmail.ru

«Ефремов — убийца. В тюрьму!». Губерниев — об аварии со смертельным исходом в Москве

Ужасная история.

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Источник: РИА "Новости"

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев отреагировал на аварию, которую в центре Москвы устроил известный актер Михаил Ефремов.

«В тюрьму! Убийцу! Артист Ефремов должен быть наказан по всей строгости закона. Это тюрьма! Михаил Ефремов — подонок и убийца! Пострадавший в ДТП Сергей Захаров умер ночью в больнице…» — написал Губерниев в инстаграме.

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Вечером 8 июня Ефремов на машине Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в автофургон «Лада». Водитель «Лады» Сергей Захаров получил тяжелые травмы и позже умер в больнице. Ефремов был за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

«Решать судьбу человека, совершившего преступление должен суд! Искренне соболезную семье погибшего.

Вот мне почему-то кажется, что тюрьма — это единственный способ избавиться от таких пагубных привычек, как алкоголизм и наркомания! Хотя, наверное, я очень сильно заблуждаюсь в этом рассуждении», — прокомментировал известный экс-теннисист Евгений Кафельников.

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Ефремова могут лишить свободы на срок до 12 лет.

Андрей Санталов

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