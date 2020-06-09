Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 9 июня

Источник: РИА "Новости"

Прядкин: РПЛ не понесла финансовых потерь во время пандемии

Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) не понесла финансовых потерь во время пандемии коронавируса. Об этом заявил президент лиги Сергей Прядкин.

Напомним, что сезон в чемпионате России возобновится 19 июня.

«О потерях мы не говорим, с учётом возобновления и выполнения обязательств. С техническим партнером все по плану, мячами клубы обеспечены. Несколько контрактов подписаны по международным правам, мы сейчас сами занимаемся их реализацией, дальше посмотрим», — заявил Прядкин.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc632faf1337f53edaa5" data-vnd="bc632faf1337f53edaa5" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc632faf1337f53edaa5" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Среди испанских арбитров выявлен случай заражения коронавирусом

Арбитры, задействованные в работе на матчах чемпионата Испании по футболу, прошли общее тестирование на коронавирс. Был выявлен один случай заражения.

Тестирование прошли главные арбитры и их помощники, которые должны работать на матчах чемпионата Испании в примере и сегунде после возобновления сезона. Арбитр, у которого был выявлен коронавирус, уже помещен на самоизоляцию.

Матчи первого раунда плей-офф НБА запланированы на 18 августа

Матчи первого раунда плей-офф НБА запланированы на 18 августа, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

По его информации, серии второго раунда плей-офф начнутся 1 сентября, финалы конференций — 15 сентября, первая игра финала НБА — 30 сентября. Отмечается, что даты носят предварительный характер.

Первый тур РПЛ после паузы будет посвящен медработникам

23-й тур российской футбольной премьер-лиги, который станет первым после паузы из-за пандемии коронавируса, будет посвящен врачам и медицинским работникам.

«Футбол возвращается. Первый тур РПЛ после паузы особенный. Он посвящен врачам и медицинским работникам. Клубы пригласят героев на матчи и проведут акции в их поддержку», — говорится в сообщении Российского футбольного союза.

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что поддерживает проведение в городе финального матча футбольной Лиги чемпионов, если он будет перенесен.

Ранее в СМИ появилась информация, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди вариантов назывались города Германии и Лиссабон.