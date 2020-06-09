Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 9 июня
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости вторника 9 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости вторника 9 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Российская футбольная
Напомним, что сезон в чемпионате России возобновится 19 июня.
«О потерях мы не говорим, с учётом возобновления и выполнения обязательств. С техническим партнером все по плану, мячами клубы обеспечены. Несколько контрактов подписаны по международным правам, мы сейчас сами занимаемся их реализацией, дальше посмотрим», — заявил Прядкин.
Арбитры, задействованные в работе на матчах чемпионата Испании по футболу, прошли общее тестирование на коронавирс. Был выявлен один случай заражения.
Тестирование прошли главные арбитры и их помощники, которые должны работать на матчах чемпионата Испании в примере и сегунде после возобновления сезона. Арбитр, у которого был выявлен коронавирус, уже помещен на самоизоляцию.
Матчи первого раунда
По его информации, серии второго раунда
23-й тур российской футбольной
«Футбол возвращается. Первый тур РПЛ после паузы особенный. Он посвящен врачам и медицинским работникам. Клубы пригласят героев на матчи и проведут акции в их поддержку», — говорится в сообщении Российского футбольного союза.
Мэр Мадрида Хосе Луис
Ранее в СМИ появилась информация, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди вариантов назывались города Германии и Лиссабон.
«От имени городского совета я хочу показать полную и абсолютную поддержку проведению финала Лиги чемпионов в Мадриде. Это стало бы хорошей новостью», — заявил