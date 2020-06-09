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20:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 9 июня

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости вторника 9 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 22:33 MSK, 09.06
Инфицировано485 253+8 595
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
27.059.06
Скончалось6 142+171
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
27.059.06
Выздоровело242 397+11 709
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
27.059.06
Инфицировано7 182 895+291 682
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
27.059.06
Скончалось408 811+9 093
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
27.059.06
Выздоровело3 341 215+255 382
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
27.059.06
Источник: РИА "Новости"

Прядкин: РПЛ не понесла финансовых потерь во время пандемии

Российская футбольная премьер-лига (РПЛ) не понесла финансовых потерь во время пандемии коронавируса. Об этом заявил президент лиги Сергей Прядкин.

Напомним, что сезон в чемпионате России возобновится 19 июня.

«О потерях мы не говорим, с учётом возобновления и выполнения обязательств. С техническим партнером все по плану, мячами клубы обеспечены. Несколько контрактов подписаны по международным правам, мы сейчас сами занимаемся их реализацией, дальше посмотрим», — заявил Прядкин.

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Среди испанских арбитров выявлен случай заражения коронавирусом

Арбитры, задействованные в работе на матчах чемпионата Испании по футболу, прошли общее тестирование на коронавирс. Был выявлен один случай заражения.

Тестирование прошли главные арбитры и их помощники, которые должны работать на матчах чемпионата Испании в примере и сегунде после возобновления сезона. Арбитр, у которого был выявлен коронавирус, уже помещен на самоизоляцию.

Матчи первого раунда плей-офф НБА запланированы на 18 августа

Матчи первого раунда плей-офф НБА запланированы на 18 августа, сообщает журналист The Athletic Шэмс Чарания.

По его информации, серии второго раунда плей-офф начнутся 1 сентября, финалы конференций — 15 сентября, первая игра финала НБА — 30 сентября. Отмечается, что даты носят предварительный характер.

Первый тур РПЛ после паузы будет посвящен медработникам

23-й тур российской футбольной премьер-лиги, который станет первым после паузы из-за пандемии коронавируса, будет посвящен врачам и медицинским работникам.

«Футбол возвращается. Первый тур РПЛ после паузы особенный. Он посвящен врачам и медицинским работникам. Клубы пригласят героев на матчи и проведут акции в их поддержку», — говорится в сообщении Российского футбольного союза.

Мадрид готов принять финал Лиги чемпионов

Мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Альмейда заявил, что поддерживает проведение в городе финального матча футбольной Лиги чемпионов, если он будет перенесен.

Ранее в СМИ появилась информация, что финальный матч Лиги чемпионов сезона-2019/20, который должен был пройти в Стамбуле, состоится в другом городе. Среди вариантов назывались города Германии и Лиссабон.

«От имени городского совета я хочу показать полную и абсолютную поддержку проведению финала Лиги чемпионов в Мадриде. Это стало бы хорошей новостью», — заявил Мартинес-Альмейда.

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