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21:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 июня

Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости среды 10 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.

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РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 20:33 MSK, 10.06
Инфицировано493 657+8 404
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
31.05
9268
1.06
9035
2.06
8853
3.06
8546
4.06
8831
5.06
8726
6.06
8855
7.06
8984
8.06
8985
9.06
8595
10.06
8404
28.0510.06
Скончалось6 358+216
28.05
174
29.05
232
30.05
181
31.05
138
1.06
162
2.06
182
3.06
178
4.06
169
5.06
144
6.06
197
7.06
134
8.06
112
9.06
171
10.06
216
28.0510.06
Выздоровело252 783+10 386
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
31.05
4414
1.06
3994
2.06
11108
3.06
8972
4.06
8666
5.06
8057
6.06
8708
7.06
5343
8.06
3957
9.06
11709
10.06
10386
28.0510.06
Инфицировано7 291 484+118 610
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
31.05
133794
1.06
105995
2.06
102284
3.06
111262
4.06
129042
5.06
126678
6.06
83041
7.06
157125
8.06
119134
9.06
108124
10.06
132360
28.0510.06
Скончалось413 058+4 814
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
31.05
4181
1.06
2870
2.06
3599
3.06
4678
4.06
5709
5.06
5150
6.06
3436
7.06
4843
8.06
3023
9.06
3781
10.06
5050
28.0510.06
Выздоровело3 413 590+77 359
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
31.05
66252
1.06
75077
2.06
58328
3.06
37104
4.06
75567
5.06
63842
6.06
131417
7.06
72701
8.06
55087
9.06
152488
10.06
92266
28.0510.06
Источник: РИА "Новости"

Менеджер Хабиба рассказал о состоянии его отца

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии отца бойца. По его словам, Абдулманап Нурмагомедов чувствует себя лучше.

«Хабиб очень силен, его семья и его отец также очень сильны. Он поправляется, открыл глаза, немного реагирует — это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы верим, что ему станет лучше, но, в конце концов, все зависит от его здоровья. Но он прогрессирует, и мы очень рады этому», — заявил менеджер.

Лига чемпионов возобновится 8 или 9 августа

Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов планируют провести 8 и 9 августа. Об этом сообщает испанское издание As.

Турнир был восстановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что 8 и 9 августа состоятся ответные матчи 1/8 финала, а уже 12 августа стартует мини-турнир, в котором восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча, игры пройдут без зрителей. Финал запланирован на 23 августа.

Олимпиада в Токио будет организована без роскоши

Олимпийские игры в Токио будут организованы без размаха и роскоши, заявил исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

«Игры не должны быть помпезными, они должны быть упрощены», — заявил Муто в среду на пресс-конференции в Токио.

По его словам самое важное — это обеспечить безопасное и защищенное проведение соревнований.

Гонки Формулы-1 в Японии и Бразилии не состоятся

Журналист итальянского издания Gazzetta dello Sport Андреа Кремонези перечислил Гран При Формулы-1, которые, скорее всего, будут отменены.

«Через несколько дней, а, возможно, в ближайшие часы объявят об отмене гонки в Азербайджане. То же самое касается Сингапура и Японии, которая уже отложила Летние Олимпийские игры до 2021-го», — пишет Кремонези.

MLS возобновится 8 июля

Сезон в MLS возобновится 8 июля. Турнир будет проходить в формате Кубка мира до 11 августа в районе Орландо.

Первенство среди клубов будет называться «MLS is Back». В нем примут участие все 26 команд. Игры будут проводиться без зрителей.

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