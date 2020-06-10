Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 июня

Источник: РИА "Новости"

Менеджер Хабиба рассказал о состоянии его отца

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, рассказал о состоянии отца бойца. По его словам, Абдулманап Нурмагомедов чувствует себя лучше.

«Хабиб очень силен, его семья и его отец также очень сильны. Он поправляется, открыл глаза, немного реагирует — это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы верим, что ему станет лучше, но, в конце концов, все зависит от его здоровья. Но он прогрессирует, и мы очень рады этому», — заявил менеджер.

Лига чемпионов возобновится 8 или 9 августа

Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов планируют провести 8 и 9 августа. Об этом сообщает испанское издание As.

Турнир был восстановлен в марте из-за пандемии коронавируса.

Ожидается, что 8 и 9 августа состоятся ответные матчи 1/8 финала, а уже 12 августа стартует мини-турнир, в котором восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча, игры пройдут без зрителей. Финал запланирован на 23 августа.

Олимпиада в Токио будет организована без роскоши

Олимпийские игры в Токио будут организованы без размаха и роскоши, заявил исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.

«Игры не должны быть помпезными, они должны быть упрощены», — заявил Муто в среду на пресс-конференции в Токио.

По его словам самое важное — это обеспечить безопасное и защищенное проведение соревнований.

Журналист итальянского издания Gazzetta dello Sport Андреа Кремонези перечислил Гран При Формулы-1, которые, скорее всего, будут отменены.

«Через несколько дней, а, возможно, в ближайшие часы объявят об отмене гонки в Азербайджане. То же самое касается Сингапура и Японии, которая уже отложила Летние Олимпийские игры до 2021-го», — пишет Кремонези.

Сезон в MLS возобновится 8 июля. Турнир будет проходить в формате Кубка мира до 11 августа в районе Орландо.