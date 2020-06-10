Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 10 июня
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости среды 10 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Редакция Спорта Mail.ru собрала для вас главные новости среды 10 июня из мира спорта, связанные с коронавирусом.
Али
«Хабиб очень силен, его семья и его отец также очень сильны. Он поправляется, открыл глаза, немного реагирует — это хороший знак. Аллах контролирует ситуацию. Мы верим, что ему станет лучше, но, в конце концов, все зависит от его здоровья. Но он прогрессирует, и мы очень рады этому», — заявил менеджер.
Ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов планируют провести 8 и 9 августа. Об этом сообщает испанское издание As.
Турнир был восстановлен в марте
Ожидается, что 8 и 9 августа состоятся ответные матчи 1/8 финала, а уже 12 августа стартует
Олимпийские игры в Токио будут организованы без размаха и роскоши, заявил исполнительный директор оргкомитета «Токио-2020» Тосиро Муто.
«Игры не должны быть помпезными, они должны быть упрощены», — заявил Муто в среду на
По его словам самое важное — это обеспечить безопасное и защищенное проведение соревнований.
Журналист итальянского издания Gazzetta dello Sport Андреа Кремонези перечислил Гран При Формулы-1, которые, скорее всего, будут отменены.
«Через несколько дней, а, возможно, в ближайшие часы объявят об отмене гонки в Азербайджане. То же самое касается Сингапура и Японии, которая уже отложила Летние Олимпийские игры до 2021-го», — пишет Кремонези.
Сезон в MLS возобновится 8 июля. Турнир будет проходить в формате Кубка мира до 11 августа в районе Орландо.
Первенство среди клубов будет называться «MLS is Back». В нем примут участие все 26 команд. Игры будут проводиться без зрителей.