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16:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Чего больше всего ждут российские болельщики: возобновление РПЛ и Формулы 1, возвращение Криштиану Роналду и Овечкина

Перед возобновлением спорта Одноклассники составили портрет болельщика и выяснили предпочтения пользователей после самоизоляции.

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Источник: РИА "Новости"

Социальная сеть Одноклассники к возобновлению спортивного сезона составила собирательный портрет зрителя спортивных событий и вместе с исследовательским агентством ResearchMe провела опрос о том, возвращения каких видов спорта и звезд больше всего ждут болельщики после окончания самоизоляции.

рассказали, по каким видам спорта они больше всего соскучились.

Топ-5 видов спорта, возобновления которых ждут больше всего:

  • Футбол (47% опрошенных)
  • Фигурное катание (27% опрошенных)
  • Хоккей (24% опрошенных)
  • Биатлон (18% опрошенных)
  • Художественная гимнастика (15% опрошенных)

Самыми долгожданными событиями в наиболее популярных видах спорта стали:

  • Футбол: Российская Премьер-Лига
  • Хоккей: NHL
  • Единоборства: UFC
  • Автоспорт: Формула 1
  • Фигурное катание: чемпионат Европы
  • Художественная гимнастика: чемпионат мира
  • Легкая атлетика: чемпионат мира
  • Биатлон: Кубок мира
  • Баскетбол: NBA

Топ спортсменов по видам спорта, возобновления выступлений которых ждут пользователи:

  • Футбол: Криштиану Роналду
  • Хоккей: Александр Овечкин
  • Фигурное катание: Евгения Медведева
  • Биатлон: Александр Логинов
  • Единоборства: Хабиб Нурмагомедов
  • Автоспорт: Даниил Квят

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