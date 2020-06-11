Чего больше всего ждут российские болельщики: возобновление РПЛ и Формулы 1, возвращение Криштиану Роналду и Овечкина

Социальная сеть Одноклассники к возобновлению спортивного сезона составила собирательный портрет зрителя спортивных событий и вместе с исследовательским агентством ResearchMe провела опрос о том, возвращения каких видов спорта и звезд больше всего ждут болельщики после окончания самоизоляции.