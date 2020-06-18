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18 июня, источник: Sportmail.ru

Как подготовиться к возвращению в спортзал после пандемии

В регионах России постепенно снимают режим ограничений и самоизоляции, а это значит, что скоро откроются тренажерные залы, бассейны, спортивные студии и клубы. Правда, если последние пару месяцев вы провели дома, не занимаясь при этом спортом, то резкий старт тренировок рискует обернуться для вас травмой. Как вернуться в зал после перерыва и безопасно для здоровья, читайте в нашем материале.

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Источник: РИА "Новости"

Подготовьте организм

Начните потихоньку заниматься дома, ведь базовые несложные упражнения для укрепления мышц и суставов можно делать и в ограниченном пространстве, и для этого не нужны тренажеры. Видеоинструкции для занятий можно найти в специальном разделе. Не заскучать за приседаниями и подъемами корпуса поможет умная колонка «Маруся», которая подберет энергичную музыку для спорта. Только не беритесь сразу за продвинутые упражнения. Даже если три месяца назад вы могли делать сложные и крутые штуки, вам нужно время, чтобы вернуться на прежний уровень.

Гуляйте

Если скучно приседать и отжиматься дома, выручат прогулки. Энергичная ходьба — хороший вид физической нагрузки, особенно после длительного перерыва. Главное, соблюдайте социальную дистанцию и все меры безопасности. Лень ходить? Катайтесь на велосипеде, только начните с небольших дистанций. А вот от бега лучше воздержаться или бегать совсем по чуть-чуть, короткими отрезками и в невысоком темпе. Если вы сразу начнете бегать полумарафоны, рискуете получить травму.

Стряхните пыль с тренажеров

Если у вас дома есть спортивный инвентарь — самое время за него взяться. Покрутите обруч, попрыгайте со скакалкой, пошагайте на степпере или займитесь йогой. И да, перестаньте использовать велотренажер в качестве вешалки. Правда, у занятий спортом дома есть один большой недостаток: как только вы принялись за упражнения, всем от вас что-то сразу нужно. Отвлечь детей на время вашей тренировки поможет умный помощник — попросите его рассказать ребенку сказку или поиграть с ним.

Не забывайте про растяжку

После долгого периода ну очень малоподвижной жизни именно растяжка поможет вашим мышцам быстрее восстанавливаться после тренировок и улучшит ваше самочувствие.

Питайтесь правильно

Здоровая еда также важна для подготовки организма к физическим нагрузкам. Вряд ли кто-то из нас может похвастаться идеальным рационом во время самоизоляции и долгих дней и недель, проведенных в четырех стенах. Попробуйте если не исключить, то хотя бы ограничить употребление жирной, сладкой, жареной пищи и алкоголя. Ешьте больше свежих овощей, и, конечно, пейте побольше воды.

Не пытайтесь наверстать упущенное

Когда вы, наконец, вернетесь в тренажерный зал, танцевальную студию, бассейн или на футбольное поле — не бросайтесь сразу восполнять все, что упустили за прошедшие месяцы. Даже две-три недели домашней подготовки не гарантируют вам отсутствие травм и проблем со здоровьем, если вы слишком рьяно возьметесь за дело. Не ругайте себя за «отсутствие формы» и неподготовленность, начните с меньших нагрузок, чем были до карантина, — и ваше возвращение в спорт пройдет легко и беспроблемно.


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