Собака-волейболист вернулась! Теперь она играет на пляже (видео)
Милота дня.
Милота дня.
Собака Киара в этом году стала интернет-хитом: в апреле она классно подыгрывала норвежскому волейболисту Матиасу Бернстену. И вот, спустя два месяца, Киара снова в игре — на этот раз собака показала себя в пляжном волейболе.
Киара так популярна, что у нее есть свой аккаунт в инстаграме. Интересно, что собаку назвали так в честь дочери Симбы из мультфильма «Король Лев 2».
А вот так Киара в 2017 году впервые сыграла в волейбол.
Илья Андреев