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16:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Собака-волейболист вернулась! Теперь она играет на пляже (видео)

Милота дня.

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Источник: AP 2020

Собака Киара в этом году стала интернет-хитом: в апреле она классно подыгрывала норвежскому волейболисту Матиасу Бернстену. И вот, спустя два месяца, Киара снова в игре — на этот раз собака показала себя в пляжном волейболе.

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Киара так популярна, что у нее есть свой аккаунт в инстаграме. Интересно, что собаку назвали так в честь дочери Симбы из мультфильма «Король Лев 2».

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А вот так Киара в 2017 году впервые сыграла в волейбол.

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Илья Андреев

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