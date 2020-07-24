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16:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Тартакова о выборе между Роналду и Месси: Криштиану более секси

Известные футбольные комментаторы Денис Казанский, Константин Генич, Нобель Арустамян и Роман Гутцайт обсудили с ведущей «Матч ТВ» Софьей Тартаковой новости футбола и нравы тенниса, съемки в Playboy, а также посоревновались в футбольных и теннисных шутках.

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Тартакова рассказала, сколько в женском теннисе лесбиянок.

«Очень много. Наших среди них нет. Мне кажется, сейчас уже достаточно открытое общество, поэтому если ты представитель ЛГБТ-сообщества, то можешь смело об этом говорить. Зачем тебе это скрывать? Те девочки, которые активно вступают на стороне лесбийской любви, они говорят: “Я лесбиянка”. Подкатывали ли ко мне теннисистки? Было такое. Это было достаточно специфически».

Также Тартакова прокомментировала фотосессию ведущих «Матч ТВ» для журнала Playboy в 2018 году.

«Это было несложно. Мы снимались бесплатно. Вообще в принципе раздеваться люди должны бесплатно. В том числе для Playboy. Мы снимались там, чтобы поддержать вас, дорогие наши футбольные эксперты и комментаторы. Это было перед чемпионатом мира по футболу, мы должны были максимально привлечь внимание аудитории».

Футбольных комментаторов, кроме того, заинтересовало, пьют ли теннисисты.

«На теннисных вечеринках огонь. И теннисисты пьют. Кто лучше всех пьет? Женя Донской, наверное. С водочкой, раз-раз-раз», — ответила Тартакова.

Ведущую «Матч ТВ» попросили также выбрать между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

«Мне кажется, все-таки Роналду, он более секси. Почему мужик не должен так выглядеть? А как он должен?» — сообщила гостья «Коммент. Шоу». В 2016-м у Тартаковой был публичный конфликт с Евгением Кафельниковым. «Он обижал Машу Шарапову. А мы за Машу Шарапову. Он был вице-президентом Федерации тенниса России. Маша приняла запрещенный препарат, и он на нее стал нападать. А он же был вице-президентом Федерации тенниса, он должен отстаивать своих спортсменов. А я тогда была пресс-атташе Федерации. Я за корпоративную этику».

Также Тартакова и комментатор Денис Казанский проверили чувство юмора в плохих футбольных шутках.

— Как, по мнению Федуна, обедает Миллер?
— Нож в правой руке, Вилков в левой.

— Почему Черданцев не комментирует теннис?
— Там участники орут громче.

— Что на Байконуре делают Талалаев и Григорян?
— Контролируют, чтобы всё гарантированно вылетело.

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