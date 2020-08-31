Топ-30 незаменимых товаров с AliExpress по фантастическим ценам

Для начала немного хитростей для еще более выгодных покупок на AliExpress.
Рекомендуем воспользоваться специальными купонами. Кроме того, новичкам дополнительная выгода со специальным купоном, если это будет ваш первый заказ + эксклюзивные цены. Обязательно воспользуйтесь лазейкой. Если знать эти секреты, можно прилично сэкономить. Также сейчас лучшее время забрать выгодные предложения в популярных категориях, а так же смотрите топ-скидки за неделю.
Кроме того, вы можете воспользоваться промокодом newsmail200 для получения дополнительной скидки на товары при заказе от 1600 рублей в страны России и СНГ.
Классный и мощный смартфон Xiaomi Redmi Note 8T за вменяемую цену, да еще и скидка есть. Большой экран, долгоиграющая батарея, четыре камеры — и все это в одном устройстве. Смартфон отправят вам из России, и он приедет к вам быстро и надежно.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Пандемия коронавируса научила нас более бережно и внимательно относиться к собственному здоровью и здоровью наших близких. Потому бесконтактный термометр — это именно то, что должно быть в каждом доме, особенно в период осенних холодов и простуд. Благодаря высокочувствительному немецкому датчику измерение температуры происходит всего за полсекунды, а использовать прибор можно с расстояния от 1 до 10 сантиметров. Кстати, бесконтактный термометр продается из России, так что его доставка займет лишь несколько дней.
Что пишут в отзывах: Заказал два термометра. Пришли быстро. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить!
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Классный и удобный электросамокат HIPER Stark DX650 на каждый день. Сам он весит всего 8,5 кг, и способен выдержать вес до 100 кг. Самокат складывается, и его можно без проблем перевозить в общественном транспорте. Зарядки хватит на 18 км пути.
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!
В осеннюю холодную погоду так приятно наслаждаться горячими напитками, особенно если они всегда под рукой. Именно для этого и создан классический и стильный термос. Изоляционный материал толщиной в 1 мм позволяет поддерживать температуру жидкости в течение 12 часов, а нержавеющая сталь создает мощный барьер против коррозии. Кроме того, термос весит всего 215 граммов, а толщина его пластиковых стенок — 0,08 мм, что позволяет сделать его более легким и компактным, но при этом не потерять в объеме жидкости. При покупке трех штук предоставляется скидка, а доставка осуществляется по территории РФ.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Почему стоит купить: Водонепроницаемая щетка с таймером, 4 режимами работы и работой до 30 дней без подзарядки. Поставляется с 3 сменными головками в комплекте. Товар доставляют быстро из России.
Что пишут в отзывах: Суперщётка, супердоставка, советую всем. Спасибо. Сразу заказал вторую, подруге очень понравилась. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Чтобы быть бодрым и активным, нужно хорошо отдыхать и высыпаться, именно поэтому так важно иметь удобную подушку. Отличный вариант сейчас предлагает российская компания «Экотекс». Их подушка «Антистресс» обладает отличной терморегуляцией, высокими гигиеническими качествами, долговечностью, а еще она гипоаллергенна. Изготовленная из экологичного микроволокна, она прослужит долго и качественно. Особым бонусом является то, что сейчас ее можно приобрести по хорошей скидке, а доставка из России гарантирует получение покупки в самые короткие сроки.
Что пишут в отзывах: Подушка сшита хорошо, нитки не торчат, запаха нет. Мягкая. Доставка быстрая. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Отличное предложение для автолюбителей — радар-детектор 3 в 1 (автомобильный видеорегистратор GPS, камера-регистратор и радар-детектор). IPS дисплей и инструкция на русском языке, голосовое оповещение, 4 режима радар-детектора и много других полезных функций. А еще быстрая доставка и отличная скидка.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Вот и наступил тот момент, когда пора менять и обновлять гардероб с летнего на осенний. Водонепроницаемая и модная ветровка — это мастхэв. Если у вас до сих пор такой парки нет, то настало самое время ее купить. Ведь скидки на женские парки сейчас составляют рекордные 66%, а доставка осуществляется из России, что обеспечивает быструю покупку. Прямой силуэт ветровки отлично сочетается с простыми повседневными вещами из гардероба. А водонепроницаемая ткань, глубокий капюшон и ветрозащитная планка защитят от холода и ветра. В наличии есть модели до 54 размера.
Что пишут в отзывах: Куртка пошита аккуратно. Пришла сложенная в пакете, бирки на месте, язычок молнии обернут бумагой. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Куртка с капюшоном является обязательным предметом гардероба на осень. Не замерзнуть, не промокнуть и стильно выглядеть поможет новая модель для мужчин. Приятная ткань, регулируемые манжеты, карманы на молнии, а еще разнообразие цветов и размер до 56-го. Особенно приятно, что эту куртку можно приобрести со скидкой 65%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Крышка-биде от надежного бренда FOHEEL оснащена несколькими режимами автоматического мытья, сушкой теплым воздухом и автоматической дезодорацией. Само сидение подогревается. Открывается и закрывается крышка автоматически и без стука. Управлять сиденьем можно боковой панелью и пультом. Огромный плюс умного девайса — быстрая доставка из России.
Что пишут в отзывах: Очень доволен, отлично работает, рекомендую. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Многим родителям рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой выбора автокресла. Сейчас появилась отличная возможность приобрести универсальное и надежное автокресло с доставкой по России и с хорошей скидкой. Автокресло Happy Baby «UNIX» предназначено для детей с самого рождения и до 12 лет. Различные варианты установки и поворотная база гарантируют удобство и безопасность вашего ребенка в любом автомобиле.
Что пишут в отзывах: Доставка молниеносная, кресло очень качественное с дышащим материалом, все соответствует описанию. Запаха никакого нет, нитки не торчат. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!
Если вы давно мечтали обновить свое постельное белье, то воспользуйтесь шансом — сейчас скидки на двуспальные комплекты составляют 50%. Красивый и стильный дизайн, натуральные материалы (100% хлопок), выбор расцветок — и все это с быстрой доставкой по России.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Почему стоит купить: Какая же кухня без блендера? Да еще и такого многофункционального! Производитель обещает, что аппарат справится не только с фруктами/овощами, но и с измельчением мяса и орехов. Есть быстрая доставка из России. В комплекте идет стакан, чаша и отдельный венчик, превращающий блендер в миксер.
Что пишут в отзывах: Заказала 07.05.2020, получила 14.05.2020. Трек не отслеживается, но по телефону сообщили об отправке и позднее согласовали дату доставки и передачу курьеру. Блендер полностью оправдал ожидания! Всё работает, достаточно мощный, стильный, тяжеленький. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!
Лето закончилось, а приключения — нет. Цена на крутую экшн-камеру снижена почти на 30%. С этой камерой вы получите возможность снимать со сверхвысоким разрешением Ultra HD в режиме 4K, делать широкоформатные снимки с углом обзора в 170 градусов, снимать под водой и создавать видеоролики в замедленной съемке. Камера доступна в 4 цветах: черном, серебристом, белом и желтом.
Что пишут в отзывах: Камера превзошла мои ожидания! Качество отличное за такие деньги. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Почему стоит купить: Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!
Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Портативная колонка обладает объемным звучанием и при этом скромными размерами. Она быстро подключается к любому устройству — от телефонов до компьютеров, планшетов и телевизоров, превращая обычный экран в настоящий домашний кинотеатр с объемным звуком. Без подзарядки колонка способна работать 8 часов подряд. Доступна в пяти различных цветах. В ней также есть встроенный микрофон с возможностью принимать звонки и слот для карты памяти, что превращает колонку в музыкальный плеер. Но самое приятное в том, что сейчас ее можно купить с гигантской скидкой в 74%.
Что пишут в отзывах: Отличная колонка. Играет громко и чисто. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!
Универсальный пульт дистанционного управления призвано облегчить жизнь современному человеку. Это не просто пульт, а еще и аэромышь с гироскопом. Пульт соединяется через usb-порт практически с любым устройством: компьютером, планшетом, приставкой или Smart TV. Аэромышь имеет три уровня скорости курсора, а также поддерживает функцию голосового управления.
Что пишут в отзывах: Пульт отличный, очень понравился, не нашёл ни одного устройства дома, к которому бы его не удалось подключить. Универсальная замена практически любому пульту. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Почему стоит купить: Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!
Почему стоит купить: Небольшой тренажер с присоской занимает совсем мало места, но с его помощью можно выполнять множество упражнений: качать пресс, мышцы рук и спины, стоять в планке и многое другое.
Что пишут в отзывах: Товар соответствует фото! Заказ занял 1 месяц, чтобы прибыть. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Почему стоит купить: Потому что классный кожаный ремень всегда нужен. Есть универсальные варианты без дырок, которые не придется долго и сложно подбирать по размеру. Широкий выбор моделей и расцветок — осталось только выбрать.
Что пишут в отзывах: Посылка пришла в срок. Трек отслеживался. Ремень приятный на ощупь. Швы в порядке. В общем, покупкой довольна! Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!
Необычный ночник проецирует изображение волшебных морских волн на стены и потолок. При этом звучат успокаивающие звуки природы. Доступны несколько мелодий. Отличный помощник, чтобы быстро расслабиться и спокойно уснуть.
Что пишут в отзывах: Очень крутой проектор! Все работает. Цвет волн меняется, на проекторе есть 3−4 типа звуков волн и птиц. Также проектор можно использовать как колонку, если подключить к нему устройство с музыкой. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Почему стоит купить: Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.
Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Почему стоит купить: Небольшая многофункциональная беспроводная дрель — незаменимая в хозяйстве штука. Продается с аккумуляторами, набором сверл и сумкой для хранения и транспортировки. Обратите внимание, некоторые варианты комплектации можно приобрести с быстрой и удобной доставкой непосредственно из России. Количество этого товара ограничено.
Что пишут в отзывах: Вчера опробовал шуруповерт на даче, устанавливал антенну. Шурик отличный! Загонял шурупы в дерево, как в масло. Также сверлил им отверстия под стойку для антенны, отработал на ура! В общем, пока одни положительные эмоции. Я доволен. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Свежая версия операционной системы Windows для компьютеров и ноутбуков по очень доступной цене.
Что пишут в отзывах: После оплаты ключ и ссылка пришли моментально. Штатно обновил систему до Win10 без проблем и активировал. Посмотреть другие отзывы
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Почему стоит купить: Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.
Нажмите на картинку, чтобы посмотреть товар
Почему стоит купить: Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.
Нажмите на картинку, чтобы узнать больше!