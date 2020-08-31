Топ-30 незаменимых товаров с AliExpress по фантастическим ценам

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Пандемия коронавируса научила нас более бережно и внимательно относиться к собственному здоровью и здоровью наших близких. Потому бесконтактный термометр — это именно то, что должно быть в каждом доме, особенно в период осенних холодов и простуд. Благодаря высокочувствительному немецкому датчику измерение температуры происходит всего за полсекунды, а использовать прибор можно с расстояния от 1 до 10 сантиметров. Кстати, бесконтактный термометр продается из России, так что его доставка займет лишь несколько дней.

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Акустическая система, искусственный интеллект и помощник в делах в одном устройстве. Сделает вашу жизнь проще и приятнее. Внутри «Капсулы» живет дружелюбный голосовой помощник Маруся. Задайте ей вопрос, попросите развлечь вас, включить музыку, поиграть с ребенком или рассказать о последних новостях. Если вы еще не знакомы с Марусей, самое время это исправить!

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Классный и удобный электросамокат HIPER Stark DX650 на каждый день. Сам он весит всего 8,5 кг, и способен выдержать вес до 100 кг. Самокат складывается, и его можно без проблем перевозить в общественном транспорте. Зарядки хватит на 18 км пути.

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В осеннюю холодную погоду так приятно наслаждаться горячими напитками, особенно если они всегда под рукой. Именно для этого и создан классический и стильный термос. Изоляционный материал толщиной в 1 мм позволяет поддерживать температуру жидкости в течение 12 часов, а нержавеющая сталь создает мощный барьер против коррозии. Кроме того, термос весит всего 215 граммов, а толщина его пластиковых стенок — 0,08 мм, что позволяет сделать его более легким и компактным, но при этом не потерять в объеме жидкости. При покупке трех штук предоставляется скидка, а доставка осуществляется по территории РФ.

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Стильный термос Узнать цену

Почему стоит купить: Водонепроницаемая щетка с таймером, 4 режимами работы и работой до 30 дней без подзарядки. Поставляется с 3 сменными головками в комплекте. Товар доставляют быстро из России.

Что пишут в отзывах: Суперщётка, супердоставка, советую всем. Спасибо. Сразу заказал вторую, подруге очень понравилась. Посмотреть другие отзывы

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Электрическая зубная щетка по суперцене Узнать цену

Чтобы быть бодрым и активным, нужно хорошо отдыхать и высыпаться, именно поэтому так важно иметь удобную подушку. Отличный вариант сейчас предлагает российская компания «Экотекс». Их подушка «Антистресс» обладает отличной терморегуляцией, высокими гигиеническими качествами, долговечностью, а еще она гипоаллергенна. Изготовленная из экологичного микроволокна, она прослужит долго и качественно. Особым бонусом является то, что сейчас ее можно приобрести по хорошей скидке, а доставка из России гарантирует получение покупки в самые короткие сроки.

Что пишут в отзывах: Подушка сшита хорошо, нитки не торчат, запаха нет. Мягкая. Доставка быстрая. Посмотреть другие отзывы

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Подушка «Антистресс» Узнать цену

Отличное предложение для автолюбителей — радар-детектор 3 в 1 (автомобильный видеорегистратор GPS, камера-регистратор и радар-детектор). IPS дисплей и инструкция на русском языке, голосовое оповещение, 4 режима радар-детектора и много других полезных функций. А еще быстрая доставка и отличная скидка.

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Универсальный радар-детектор Узнать цену

Вот и наступил тот момент, когда пора менять и обновлять гардероб с летнего на осенний. Водонепроницаемая и модная ветровка — это мастхэв. Если у вас до сих пор такой парки нет, то настало самое время ее купить. Ведь скидки на женские парки сейчас составляют рекордные 66%, а доставка осуществляется из России, что обеспечивает быструю покупку. Прямой силуэт ветровки отлично сочетается с простыми повседневными вещами из гардероба. А водонепроницаемая ткань, глубокий капюшон и ветрозащитная планка защитят от холода и ветра. В наличии есть модели до 54 размера.

Что пишут в отзывах: Куртка пошита аккуратно. Пришла сложенная в пакете, бирки на месте, язычок молнии обернут бумагой. Посмотреть другие отзывы

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Водонепроницаемая женская парка Узнать цену

Куртка с капюшоном является обязательным предметом гардероба на осень. Не замерзнуть, не промокнуть и стильно выглядеть поможет новая модель для мужчин. Приятная ткань, регулируемые манжеты, карманы на молнии, а еще разнообразие цветов и размер до 56-го. Особенно приятно, что эту куртку можно приобрести со скидкой 65%, а доставка из России гарантирует быстрое получение товара.

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Стильная мужская куртка Узнать цену

Крышка-биде от надежного бренда FOHEEL оснащена несколькими режимами автоматического мытья, сушкой теплым воздухом и автоматической дезодорацией. Само сидение подогревается. Открывается и закрывается крышка автоматически и без стука. Управлять сиденьем можно боковой панелью и пультом. Огромный плюс умного девайса — быстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Очень доволен, отлично работает, рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Умное сиденье для унитаза Узнать цену

Многим родителям рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой выбора автокресла. Сейчас появилась отличная возможность приобрести универсальное и надежное автокресло с доставкой по России и с хорошей скидкой. Автокресло Happy Baby «UNIX» предназначено для детей с самого рождения и до 12 лет. Различные варианты установки и поворотная база гарантируют удобство и безопасность вашего ребенка в любом автомобиле.

Что пишут в отзывах: Доставка молниеносная, кресло очень качественное с дышащим материалом, все соответствует описанию. Запаха никакого нет, нитки не торчат. Посмотреть другие отзывы

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Надежное автокресло для детей до 12 лет Узнать цену

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.

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Ортопедические стельки Узнать цену

Если вы давно мечтали обновить свое постельное белье, то воспользуйтесь шансом — сейчас скидки на двуспальные комплекты составляют 50%. Красивый и стильный дизайн, натуральные материалы (100% хлопок), выбор расцветок — и все это с быстрой доставкой по России.

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Красивое постельное белье Узнать цену

Почему стоит купить: Какая же кухня без блендера? Да еще и такого многофункционального! Производитель обещает, что аппарат справится не только с фруктами/овощами, но и с измельчением мяса и орехов. Есть быстрая доставка из России. В комплекте идет стакан, чаша и отдельный венчик, превращающий блендер в миксер.

Что пишут в отзывах: Заказала 07.05.2020, получила 14.05.2020 . Трек не отслеживается, но по телефону сообщили об отправке и позднее согласовали дату доставки и передачу курьеру. Блендер полностью оправдал ожидания! Всё работает, достаточно мощный, стильный, тяжеленький. Посмотреть другие отзывы

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Блендер Узнать цену

Лето закончилось, а приключения — нет. Цена на крутую экшн-камеру снижена почти на 30%. С этой камерой вы получите возможность снимать со сверхвысоким разрешением Ultra HD в режиме 4K, делать широкоформатные снимки с углом обзора в 170 градусов, снимать под водой и создавать видеоролики в замедленной съемке. Камера доступна в 4 цветах: черном, серебристом, белом и желтом.

Что пишут в отзывах: Камера превзошла мои ожидания! Качество отличное за такие деньги. Посмотреть другие отзывы

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Экшн-камера GoPro Узнать цену

Почему стоит купить: Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!

Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы

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Смарт-часы Узнать цену

Портативная колонка обладает объемным звучанием и при этом скромными размерами. Она быстро подключается к любому устройству — от телефонов до компьютеров, планшетов и телевизоров, превращая обычный экран в настоящий домашний кинотеатр с объемным звуком. Без подзарядки колонка способна работать 8 часов подряд. Доступна в пяти различных цветах. В ней также есть встроенный микрофон с возможностью принимать звонки и слот для карты памяти, что превращает колонку в музыкальный плеер. Но самое приятное в том, что сейчас ее можно купить с гигантской скидкой в 74%.

Что пишут в отзывах: Отличная колонка. Играет громко и чисто. Посмотреть другие отзывы

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Мощная беспроводная колонка Узнать цену

Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!

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Многофункциональный рюкзак Узнать цену

Универсальный пульт дистанционного управления призвано облегчить жизнь современному человеку. Это не просто пульт, а еще и аэромышь с гироскопом. Пульт соединяется через usb-порт практически с любым устройством: компьютером, планшетом, приставкой или Smart TV. Аэромышь имеет три уровня скорости курсора, а также поддерживает функцию голосового управления.

Что пишут в отзывах: Пульт отличный, очень понравился, не нашёл ни одного устройства дома, к которому бы его не удалось подключить. Универсальная замена практически любому пульту. Посмотреть другие отзывы

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Универсальный пульи-аэромышь Узнать цену

Почему стоит купить: Новые кроссовки — это всегда классно, особенно когда можно купить такие необычные и с хорошей скидкой. Таких точно не будет на каждом втором вашем приятеле. Выбирать можно из кучи расцветок. Только не забудьте как следует свериться с таблицей размеров.

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Крутые кроссовки Узнать цену

Почему стоит купить: Небольшой тренажер с присоской занимает совсем мало места, но с его помощью можно выполнять множество упражнений: качать пресс, мышцы рук и спины, стоять в планке и многое другое.

Что пишут в отзывах: Товар соответствует фото! Заказ занял 1 месяц, чтобы прибыть. Посмотреть другие отзывы

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Универсальный тренажер для фитнеса Узнать цену

Почему стоит купить: Потому что классный кожаный ремень всегда нужен. Есть универсальные варианты без дырок, которые не придется долго и сложно подбирать по размеру. Широкий выбор моделей и расцветок — осталось только выбрать.

Что пишут в отзывах: Посылка пришла в срок. Трек отслеживался. Ремень приятный на ощупь. Швы в порядке. В общем, покупкой довольна! Посмотреть другие отзывы

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Женский ремень Узнать цену

Необычный ночник проецирует изображение волшебных морских волн на стены и потолок. При этом звучат успокаивающие звуки природы. Доступны несколько мелодий. Отличный помощник, чтобы быстро расслабиться и спокойно уснуть.

Что пишут в отзывах: Очень крутой проектор! Все работает. Цвет волн меняется, на проекторе есть 3−4 типа звуков волн и птиц. Также проектор можно использовать как колонку, если подключить к нему устройство с музыкой. Посмотреть другие отзывы

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"Морской" проектор Узнать цену

Почему стоит купить: Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы

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Электромассажер для шеи Узнать цену

Почему стоит купить: Небольшая многофункциональная беспроводная дрель — незаменимая в хозяйстве штука. Продается с аккумуляторами, набором сверл и сумкой для хранения и транспортировки. Обратите внимание, некоторые варианты комплектации можно приобрести с быстрой и удобной доставкой непосредственно из России. Количество этого товара ограничено.

Что пишут в отзывах: Вчера опробовал шуруповерт на даче, устанавливал антенну. Шурик отличный! Загонял шурупы в дерево, как в масло. Также сверлил им отверстия под стойку для антенны, отработал на ура! В общем, пока одни положительные эмоции. Я доволен. Посмотреть другие отзывы

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Беспроводная дрель Узнать цену

Свежая версия операционной системы Windows для компьютеров и ноутбуков по очень доступной цене.

Что пишут в отзывах: После оплаты ключ и ссылка пришли моментально. Штатно обновил систему до Win10 без проблем и активировал. Посмотреть другие отзывы

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Ключ Windows 10 Pro Узнать цену

Почему стоит купить: Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки Узнать цену

Почему стоит купить: Это основные инструменты для работы по дому или на даче, удобно упакованные в специальный портативный и прочный футляр. В наборе — сверла, плоскогубцы, гаечные ключи, молоток, кусачки, ножи и другие незаменимые вещи из высококачественной стали. Всего — 168 предметов. В принципе, ничего необычного для таких наборов, кроме цены. Она очень демократична.

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