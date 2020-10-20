Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Трактор
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Сочи
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Кельн
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Торино
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Валенсия
Футбол. Еврокубки
22.10
Вольфсберг
ЦСКА
11
Футбол. Еврокубки
22.10
Динамо З
Фейеноорд
00
Футбол. Еврокубки
22.10
Брага
АЕК
30
Футбол. Еврокубки
22.10
Лестер
Заря Лг
30
Футбол. Еврокубки
22.10
Селтик
Милан
13
Футбол. Еврокубки
22.10
Спарта П
Лилль
14
Футбол. Еврокубки
22.10
Вильярреал
Сивасспор
53
Футбол. Еврокубки
22.10
Маккаби Тель-Авив
Карабах
10
Футбол. Еврокубки
22.10
Тоттенхэм Хотспур
ЛАСК
30
Футбол. Еврокубки
22.10
Лудогорец
Антверпен
12
Футбол. Еврокубки
22.10
Хоффенхайм
Црвена Звезда
20
Футбол. Еврокубки
22.10
Слован Л
Гент
10
Все события
Фоторепортажи
8«Локомотив» сыграл вничью с клубом «Ред Булл Зальцбург» в ЛЧ
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
20 октября, источник: Sportmail.ru

Новый рейтинг букмекеров: В топ-3 произошли изменения

Исследовательская платформа Mail.ru подготовила очередной рейтинг российских букмекерских компаний.

Наверх

В список вошли 19 букмекеров, легально работающих на территории России. Каждый был оценен по 14 параметрам.

По итогам обновленного исследования первое место сохранила за собой компания Winline. Также без изменений осталась и вторая строчка — ее занимает компания 1хСтавка. А вот на третье место поднялась компания Betcity, которая смогла улучшить свое положение в рейтинге на целых 12 позиций. В предыдущей, июльской версии рейтинга третье место занимала компания Фонбет, которая теперь потеряла три строчки и опустилась на шестое место.

Рейтинг букмекеров
1. Winline
2. 1хСтавка / 1хБет
3. Betcity
Весь рейтинг

Сильнее всех опустилась в рейтинге компания Олимп, которая потеряла 12 позиций и опустилась с 7-го на 19-е место.

С полным рейтингом букемекеров вы можете ознакомиться по ссылке.

Исследование построено на онлайн-опросе, проведённом на исследовательской платформе Mail.ru. В нём приняли участие более 2300 пользователей Рунета от 18 лет и старше, кто делал хотя бы одну ставку за последний год. Выборка репрезентативна генеральной совокупности Российской Федерации по географии и социально-демографическому составу.

Быстрый гол не к добру. ЦСКА упустил победу в матче ЛЕ
Нападающему «Реала» грозит до шести месяцев тюрьмы
Трусова: Увидела поражения наших и захотела выиграть Олимпиаду
Нурмагомедов согнал 8,5 кг за шесть дней перед боем с Гэтжи
Кокорин рассказал о писавшей ему в тюрьму 95-летней блокаднице
Моуринью назвал непростой победу «Тоттенхэма» над ЛАСКом в ЛЕ
Пеле-80! Десять интересных фактов о великом бразильце
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь