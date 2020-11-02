Спортивные товары на AliExpress распродают по невероятным ценам

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У вас есть уникальная возможность приобрести крутые смарт-часы со скидкой в 33%. Известный бренд, стильный дизайн, металлический корпус, который обеспечивает отличную защиту от ударов, 12 спортивных режимов, 30 дней без подзарядки, монитор сердечного ритма, функция управления музыкой, уведомления практически всех приложений смартфона и много чего другого.

Что пишут в отзывах: Очень быстрая доставка! Часы классные, очень круто смотрятся на руке, легкие. Приехали полностью разряженные, заряжались около часа. Полдня их таскаю с постоянно включенным датчиком сердцебиения и разрядились на 3 процента. Интерфейс не тормозит, все работает достаточно шустро. С телефоном соединились легко, настроил минут за 5 приложение. Посмотреть другие отзывы

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Небольшой компактный приборчик, замеряющий уровень сатурации крови кислородом (колоть и выжимать из себя кровь не придется). Пригодится людям с заболеваниями легких, а в эпоху пандемии коронавируса так и вообще всем.

Что пишут в отзывах: Очень быстро работает, есть плетизмография, и, что очень удобно, звуковой сигнал при отклонениях от нормы. Посмотреть другие отзывы

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Самая актуальная модель популярного фитнес-трекера от известного бренда. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.

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Почему стоит купить: Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB -кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

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Электротренажер для пресса Узнать цену

Во время главной распродажи года можно купить очень хороший пауэрбанк с большой скидкой. Его преимущества: много портов для одновременной зарядки нескольких устройств (через переходник можно заряжать даже ноутбук), цифровой дисплей и большая мощность по сравнению со среднестатистическими пауэрбанками.

Что пишут в отзывах: По сравнению с моей старой это просто монстр. Очень много разъемов, как раз то, что нужно. Удобная индикация. С телефоном работает режим быстрой зарядки. Разъем type C работает на вход и выход, что, я считаю, очень удобно, не попутаешь. В общем, я доволен. Смотреть другие отзывы

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Надежный пауэрбанк по суперцене Узнать цену

Удобный электромассажер для шеи поможет вам расслабиться после непростого рабочего дня. Массажер работает от батареек и имеет 15 разных режимов, от самых легких до максимально интенсивных. Просто наденьте тренажер на шею — и расслабляйтесь.

Что пишут в отзывах: Абалденный масажер, мне и сыну очень понравился, далеко не слабый, не на полную мощность использовали. На нормальной мощности расслабляет клёво, и спина меньше стала с шеей болеть. Советую, у кого сидячая работа без движения особого, класс! Посмотреть другие отзывы

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Электромассажер для шеи Узнать цену

Стильные и необычные беспроводные наушники, компактные, но при этом мощные. Подойдут для прослушивания музыки на всех популярных смартфонах, удобные, быстро заряжаются, да еще и влагостойкие — что еще надо?

Что пишут в отзывах: Наушники бомба. Звук чистый четкий, все супер, я очень довольна, доехали за месяц, заряжены на 88% приехали, если бы можно было, я бы и 10 звезд поставила. Посмотреть другие отзывы

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Беспроводные наушники Узнать цену

Еще один продукт от известного бренда Anker — портативный динамик с отличными басами. Во время распродажи 11.11 его можно купить по очень выгодной цене, а с промокодом от продавца будет действовать дополнительная скидка 600 рублей. Можно воспользоваться моментом и купить колонку и себе, и в качестве новогоднего подарка. Для этого товара действует ускоренная доставка.

Что пишут в отзывах: Не ожидал такого качественного звучания с Hi-Res, очень доволен, стоит своих денег. Смотреть другие отзывы

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Мощная портативная колонка Узнать цену

Почему стоит купить: Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом так и для прогулок на свежем воздухе.

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Кожаные кроссовки Узнать цену

В холодное время года мы двигаемся меньше, да и коронавирус не располагает к прогулкам и занятиям спортом. В итоге мы все больше времени проводим в сидячем положении, от чего страдают спина и шея, ухудшается сон, да и голова болит чаще. Поэтому важно регулярно делать упражнения и расслабляющие массажи для затекших мышц.

В этом может помочь коврик, покрытый небольшими иголочками. На нем можно делать дыхательные упражнения или просто лежать и смотреть фильм. Как отмечают в отзывах, коврик хорошо помогает при затекшей шее и проблемах с позвоночником. Коврик доставляют быстро с российского склада.

Что пишут в отзывах: Заказала с доставкой из РФ в Чеченскую республику, все хорошо упаковано, пришел быстро, за две недели, все соответствует описанию, ткань — хлопок, иголочки надежно приклеены. Постирала в машинке, на обычном режиме 30 градусов, 30 минут, 1000 оборотов, все нормально. Продавца рекомендую! Смотреть другие отзывы

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Массажный коврик и валик Узнать цену

Напоминаем! Что для самых выгодных покупок не нужно оплачивать понравившиеся товары сейчас. Откладывайте их в свои корзины и покупайте во время Главной распродажи года на AliExpress с 11 по 13 ноября!

Чтобы больше не мучиться, постоянно завязывая вечно развязывающиеся шнурки во время занятий спортом или просто на прогулке. А еще они просто красивые. В комплекте — сами шнурки и отдельно магнитные замочки для них. Собрать конструкцию надо самостоятельно, предварительно укоротив шнурки, если они слишком длинные для вашей обуви.

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Магнитные шнурки Узнать цену

Умная защитная маска с оптимальным удобным дизайном и защитным клапаном хорошо подходит для того, кто вынужден проводить в маске долгое время. Она не только защищает от вирусов, но и фильтрует выхлопы и пыль, что важно при занятиях спортом на открытом воздухе и прогулках по городу.

Что пишут в отзывах: Масочка гораздо лучше того, что за бешеные деньги продают у нас! Смотреть другие отзывы

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Защитная маска Xiaomi с клапаном Узнать цену

Аэрогель известен тем, что это самый легкий материал на Земле, обладающий замечательной теплоизоляцией. Благодаря этому его используют как наполнитель для одежды альпинистов. Куртки с аэрогелем не боятся сильных морозов, но при этом очень тонкие и легкие. Куртка с аэрогелем от Xiaomi — практически скафандр космонавта с небольшой разницей: в этом «скафандре» можно и на пробежку, и в офис, и на свидание.

Что пишут в отзывах: Куртка тонкая. По виду осенняя. Не знаю, как проверить утеплитель, так как он не чувствуется. Зимой будет видно, насколько оправдана цена. Доставили быстро. Продавцу спасибо. Посмотреть другие отзывы

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Куртка Xiaomi с наполнителем из аэрогеля Узнать цену

Очень приятная цена на стильную универсальную шапку унисекс, которая подойдет и к спортивной куртке, и к не очень строгому пальто. Доступно больше 20 цветов. Хороший вариант для поздней осени и не очень холодной зимы.

Что пишут в отзывах: Хорошая яркая шапка, цвет соответствует, винный. Не плотная двухслойная вязка. На осень пойдет. Смотреть другие отзывы

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Шапка в спортивном стиле Узнать цену

Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!

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Многофункциональный рюкзак Узнать цену

Тонометр, а точнее сфигмоманометр, надевается на запястье и меньше, чем за минуту, показывает давление и пульс. У него большой цветной дисплей, благодаря чему аппаратом могут пользоваться люди с плохим зрением, не надевая очков. А для простоты добавлено голосовое сопровождение: сфигмоманометр просит вас замереть на несколько секунд, пока он делает свою работу, а затем озвучивает показатели и предупреждает об уровне гипертензии. Аппарат маленький и легкий — его просто носить с собой в сумке. Заряжается от USB и, благодаря более мощному аккумулятору, дольше держит заряд. Доступна ускоренная доставка.

Что пишут в отзывах: Товар пришел очень быстро. Все работает. Брака нет. Продавца рекомендую. Смотреть другие отзывы

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Тонометр для автоматического измерения давления и пульса Узнать цену

Отличный осенний жилет всего за одну минуту спасет от нелетной погоды на рыбалке, в походе или во время долгой прогулки по городу. А все потому, что он с электрическим подогревом, который действует практически мгновенно! Заряжается очень просто — с помощью кабеля USB.

Что пишут в отзывах: Отличный товар, все как описано. Заказывал средний размер, сидит хорошо, но лучше покупайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

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Безрукавка с подогревом по суперцене Узнать цену

Наушники Anker Soundcore Life Q10 с расширенным сроком службы батареи работают в режиме воспроизведения до 60 часов без подзарядки. А если заряд низкий, их можно подключить к любому гаджету с помощью кабеля, превратив в проводные наушники, и слушать музыку дальше. На товар действует гарантия 18 месяцев.

Что пишут в отзывах: Доставка 5 дней, качество отличное, упаковка супер, можно на подарок, звук хорош, басов, может, чуть многовато, но эквалайзер в помощь. Рекомендую. Смотреть другие отзывы

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Стильные беспроводные наушники Узнать цену

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.

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Ортопедические стельки Узнать цену

У смартфона UMIDIGI A7 Pro быстрый 8-ядерный процессор, новая операционка Android 10.0, 4 Гб оперативной и 64 или 128 Гб встроенной флеш-памяти (на выбор). Память можно увеличить, добавив microSD. Благодаря IPS-экрану с диагональю 6,3 дюйма качество изображения очень яркое и контрастное.

Еще одна важная характеристика смартфона — квадрокамера, которая состоит из основного сенсора на 16 Мп, такого же широкоугольника, 5-мегапиксельного сенсора, предназначенного для глубины сцены, и макрообъектива на 5 Мп. А быстро фокусироваться и делать резкие фото помогает умный автофокус. Для этого товара действует ускоренная доставка.

Что пишут в отзывах: Отличный телефон, четкий. Мне понравился дизайн и техпараметры. Шустрый, и чехол в комплекте. Советую. Смотреть другие отзывы

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Бюджетный смартфон с хорошим функционалом Узнать цену

Надежная ветровка должна не только защищать от дождя и ветра, но и дышать, чтобы телу было комфортно в любой ситуации. В этой спортивной куртке из экологической серии Xiaomi предусмотрены специальные невидимые каналы вентиляции, которые выводят излишки тепла при активной прогулке или занятиях спортом.

Что пишут в отзывах: Крутая куртка, заказывайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

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Непромокаемая спортивная куртка Xiaomi Узнать цену

Качественную куртку для не очень холодной зимы доставляют со склада в России, поэтому она приходит быстро, а стоит дешевле. На главной распродаже года, да еще и со скидочными купонами, цена будет еще приятнее. Покупатели в комментариях отмечают, что в жизни пуховик выглядит даже лучше, чем на фото, а пошив очень аккуратный.

Что пишут в отзывах: Классная курточка. Размер подошел идеально. Качество и пошив мне понравились. Хорошая покупка. Смотреть другие отзывы

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Мужской спортивный пуховик по суперцене Узнать цену

Отличные кроссовки для трекинга и походов. Удобные и яркие как раз для осени (хотя можно выбрать и более сдержанную расцветку). Подойдут и для длительных походов и для коротких прогулок на природе. Да и в городе будут неплохо смотреться, а ускоренная доставка гарантирует, что ва мне придется долго ждать свое приобретение.

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Кроссовки для походов Узнать цену

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету, а как дополнительный бонус — бесплатная ускоренная доставка. Осенью — это просто незаменимая вещь!

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Коврик для прихожей Узнать цену

Небольшой тренажер с присоской занимает совсем мало места, но с его помощью можно выполнять множество упражнений: качать пресс, мышцы рук и спины, стоять в планке и многое другое. Плюс, ускоренная доставка.

Что пишут в отзывах: Товар соответствует фото! Заказ занял 1 месяц, чтобы прибыть. Посмотреть другие отзывы

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Универсальный тренажер для фитнеса Узнать цену

Бальзам с алоэ вера, витаминами и оливковым маслом не только обладает эффектом длительного увлажнения, но и придает губам красивый свежий оттенок. Несмотря на то, что помада выглядит зеленой, через несколько секунд после нанесения она проявляет свой цвет: от нежно-розового до светло-сиреневого. Просто незаменимая вещь, при уличных активностях осенью.

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Увлажняющий бальзам для губ с неожиданным эффектом Узнать цену

Сезон зимних развлечений не за горами. Не упустите возможность обзавестись очень стильной маской для лыж и сноубординга по промо-цене, которая будет действовать всего пару дней. Доступна быстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Быстрая доставка, фантастическое качество, все в порядке, я очень доволен. Завтра мы едем в горы, чтобы попробовать. Посмотреть другие отзывы

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Стильная лыжная маска по суперцене Узнать цену

Классный и удобный электросамокат HIPER Stark DX650 на каждый день. Сам он весит всего 8,5 кг, и способен выдержать вес до 100 кг. Самокат складывается, и его можно без проблем перевозить в общественном транспорте. Зарядки хватит на 18 км пути.

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Электросамокат Узнать цену

На профессиональную скакалку, которую используют боксеры, фитнес-тренеры и другие спортсмены, действует хорошая скидка. Не упустите возможность обзавестись надежной помощницей для отличной фигуры и выносливости, ведь обычные силиконовые или резиновые скакалки рвутся очень быстро.

Что пишут в отзывах: 5 из 5! Идеальная скакалка. Помимо подшипника на вращение, еще имеется шарнир на сам трос. В комплекте идет мешочек, сама скакалка и резиновая трубка для защиты троса от земли во время прыжков. Посмотреть другие отзывы

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Профессиональная скакалка с хорошей скидкой Узнать цену

Автоматический зонт имеет встроенный в ручку фонарик, который помогает обходить лужи и грязь в темное время суток, а по периметру — светоотражающую полосу для безопасности на дороге. Доступна быстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Отличный зонт. Фонарь встроенный светит хорошо. По краю зонта светоотражающая полоса. Заказом доволен. Спасибо. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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