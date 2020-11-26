В Москве представили фильм «На острие»

Фильм рассказывает о противостоянии лучшей саблистки мира Александры Покровской и молодой дебютантки Киры Егоровой. Между ними начинается борьба не только на соревнованиях, но и в жизни.

«Я рад, что премьера состоялась и, что фильм с 26 ноября выходит в широкий прокат. С одной стороны, этот фильм про красивый и очень романтичный вид спорта. Не зря про фехтование говорят, что это — балет с холодным оружием в руках. С другой стороны, в основе фильма — реальная история, понятная и близкая любому зрителю. Ну, и конечно же, у нас великолепные актрисы главных ролей — Светлана Ходченкова и Стася Милославская», — рассказал режиссер фильма Эдуард Бордуков.