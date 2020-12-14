Лучшие товары для зимних видов спорта, прогулок и занятий дома

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Маска для максимальной защиты лица и шеи от холода и ветра. Балаклава комфортно облегает подбородок и лицо, а мягкий шарф эффективно согревает шею. Можно использовать раздельно как верхнюю, так и нижнюю части. Сменный угольный фильтр-картридж защитит органы дыхания от пыли.

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Балаклава с угольным фильтром Узнать цену

Классные непромокаемые ботинки спасут ваши ноги осенью и зимой. Подходят для города, для прогулок на природе, для работы на даче и вообще универсальны. Для зимы выбирайте модель с утеплением.

Что пишут в отзывах: Хорошие, как раз для холодной сырой осени. Упакованы хорошо. Протестировал ботинки, по тайге 4 суток, более 25 км. Выдержали стирку в стиральной машине! Зарекомендовали себя отлично. Посмотреть другие отзывы

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Непромокаемые ботинки Узнать цену

Вещь, незаменимая на заснеженных склонах. Маска подходит для многоцелевого использования, занятий спортом на открытом воздухе, гонок, велоспорта, кайтсерфинга, водных лыж, страйкбола, пейнтбола и т. д. Имеет защиту от ультрафиолета класса UV400.

Что пишут в отзывах: Всё просто великолепно. Товаром довольна. Без повреждений, видно в них хорошо, удобные, резинка регулируется, затемняют так что солнце не слепит. Посмотреть другие отзывы

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Горнолыжная маска Узнать цену

Универсальное худи свободного кроя, которое подойдет как в качестве верхней одежды, так и утепляющего слоя. Продавец предлагает самую разнообразную гамму цветов на выбор, а благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.

Что пишут в отзывах: Толстовка супер! Качество отличное. Не сильно толстая для осени и весны больше. Швы все качественные. Все соответствует описанию. Возьму ещё что-то у этого бренда. Посмотреть другие отзывы

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Уютная зимняя толстовка Узнать цену

Легкие, водонепроницаемые утепленные брюки подойдут не только для экстремальных видов спорта, но и для неспешных прогулок по заснеженным равнинам. С такой экипировкой вам не будут страшны ни мороз, ни снег, ни сырость.

Что пишут в отзывах: Очень хорошие штаны. Размерная сетка очень точная (прямо очень), даже по длине попали. Сначала расстроился, потому как ожидалось, что будут потолще, но опасения оказались напрасны, мороз до 10 держат отлично. Рекомендуется к покупке. Посмотреть другие отзывы

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Брюки для альпинизма Узнать цену

Незаменимая вещь для зимних лыжных походов или просто прогулок на природе. Их основная особенность — полная водонепроницаемость. Данная модель позволяет работать с любыми сенсорными устройствами, не снимая перчаток. Кстати, благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.

Что пишут в отзывах: Перчатки классные! Качественно прошито, подошли хорошо на среднее телосложение! Спасибо продавцу! Температурный режим до -10. Посмотреть другие отзывы

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Водонепроницаемые зимние перчатки Узнать цену

Всепогодный компактный аварийный спальный мешок — это легкий, компактный и практичный спальник, который сочетает в себе давно зарекомендовавшее качество изготовления и простоту использования. Благодаря ускоренной доставке ваш товар придет гораздо быстрее.

Что пишут в отзывах: Отличная вещь! Гораздо лучше, чем одноразовые одеяла для выживания. Кроме того, он не занимает много места, его легко хранить в сумке. Посмотреть другие отзывы

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Спальный мешок для активного отдыха Узнать цену

Почему стоит купить: Потому что вряд ли вы сейчас можете пойти потренироваться в зале, дома заниматься не так уж и удобно, а форму надо как-то поддерживать. Тренажер снабжен аккумулятором, батарейки ему не нужны (зато USB -кабель в комплекте). Производитель обещает до четырех часов работы после часа зарядки и обещает заметный эффект после 8−10 недель использования тренажера.

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Электротренажер для пресса Узнать цену

Фиксирующий бинт, который не требует завязывания: для его закрепления достаточно просто прижать один конец бинта к другому. Бинт не приклеивается к коже, волосам или одежде и не вызывает раздражений.

Что пишут в отзывах: Самофиксирующийся бинт, пойдет если нужно закрепить повязку или зафиксировать сустав. Качество хорошее, не разматывается. У нас в аптеках/магазинах тоже продают подобные, но значительно дороже и все одинаковой ширины (5 см). Здесь можно выбрать ширину, что очень удобно. Посмотреть другие отзывы

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Самофиксирующийся бинт Узнать цену

Необычный спортивный костюм будет привлекать к вам внимание и на улице, и в тренажерном зале. Достаточно теплый и комфортный для прохладной погоды. Прямо сейчас продается с огромной скидкой — больше 50%!

Что пишут в отзывах: Доставка быстрая в указанные сроки, по цвету, мы брали зелёный, цвет не такой ярко-едкий как на картинки, обычный зелёный, и смотрится отлично. По размеру на свой 50 р взяли XL, так как писали, что больше мерит. Сел идеально. Качество отличное, мужу понравилось. Посмотреть другие отзывы

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Яркий спортивный костюм Узнать цену

Универсальный рюкзак станет незаменимой вещью как в повседневной жизни, так и в поездках. Он водонепроницаемый и высокопрочный. Туда с легкостью умещается ноутбук, а также есть USB-порт для зарядки. Очень удобно!

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Многофункциональный рюкзак Узнать цену

Подходят и для занятий спортом, и для повседневного использования. Незаменимы, если вы занимаетесь бегом или другим видом спорта с большой нагрузкой на стопы. Да и просто ходить станет гораздо удобнее. Можно использовать с любой обувью.

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Ортопедические стельки Узнать цену

Самая актуальная модель популярного фитнес-трекера от известного бренда. Цветной дисплей, сменные ремешки, сильная батарея и множество функций — и все это по очень привлекательной цене. Доставка из России — значит, вы получите свой трекер очень быстро. Кстати, вы можете присмотреть себе в этом магазине еще каких-нибудь классные и нужные гаджеты.

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Бальзам с алоэ вера, витаминами и оливковым маслом не только обладает эффектом длительного увлажнения, но и придает губам красивый свежий оттенок. Несмотря на то, что помада выглядит зеленой, через несколько секунд после нанесения она проявляет свой цвет: от нежно-розового до светло-сиреневого.

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Небольшой тренажер с присоской занимает совсем мало места, но с его помощью можно выполнять множество упражнений: качать пресс, мышцы рук и спины, стоять в планке и многое другое.

Что пишут в отзывах: Товар соответствует фото! Заказ занял 1 месяц, чтобы прибыть. Посмотреть другие отзывы

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Универсальный тренажер для фитнеса Узнать цену

Корректор осанки поможет вам избавиться от сутулости и облегчит боли в спине и шее, которые так часто случаются у офисных работников из-за неправильного и длительного сидения на одном месте. Корректор регулируется, и его можно носить в любое удобное вам время.

Что пишут в отзывах: Отличное качество пошива. Работает как надо, дочка сразу выше становится, когда одевает. На рост 156 подошёл размер S. Посмотреть другие отзывы

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Аэрогель известен тем, что это самый легкий материал на Земле, обладающий замечательной теплоизоляцией. Благодаря этому его используют как наполнитель для одежды альпинистов. Куртки с аэрогелем не боятся сильных морозов, но при этом очень тонкие и легкие. Куртка с аэрогелем от Xiaomi — практически скафандр космонавта с небольшой разницей: в этом «скафандре» можно и на пробежку, и в офис, и на свидание.

Что пишут в отзывах: Куртка тонкая. По виду осенняя. Не знаю, как проверить утеплитель, так как он не чувствуется. Зимой будет видно, насколько оправдана цена. Доставили быстро. Продавцу спасибо. Посмотреть другие отзывы

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Куртка Xiaomi с наполнителем из аэрогеля Узнать цену

Ветрозащитный, водонепроницаемый зимний костюм станет ярким воспоминанием очередного зимнего сезона. В таких куртке и штанах — и на сноуборд, и на лыжи! Вы будете самой яркой на склоне, даже если не делаете крутые трюки. Супербыстрая доставка из России.

Что пишут в отзывах: Очень хорошее качество, теплый и красивый! Спасибо продавцу! Посмотерть другие отзывы. Посмотреть другие отзывы.

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Яркий лыжный костюм Узнать цену

Отличные и стильные смарт-часы, которые пригодятся и во время занятий спортом и в повседневной жизни. Часы совместимы практически со всеми смартфонами, водонепроницаемые и обладают такими же функциями, как и другие популярные трекеры. Есть вариант с доставкой прямо из России и с гарантией, действующей на территории России в течение года. Во время распродажи продаются с большой скидкой, успейте купить!

Что пишут в отзывах: Функционал, как на обычном фитнес-браслете, но форм-фактор посолиднее и посимпатичнее. Звонящего абонента часы определяет, смс показывает, душ в них принимать можно. Будильник работает, шагомер тоже. Посмотреть другие отзывы

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Почему стоит купить: Кроссовки из натуральной кожи — то, что нужно осенью и весной, тем более что сейчас они продаются по очень низкой цене! Очень удобные, с классическим дизайном и универсальной расцветкой — подойдут под любую одежду и будут хорошо смотреться в любой ситуации. Кроссовки от высокотехнологичного бренда Xiaomi отлично подойдут как для занятий спортом так и для прогулок на свежем воздухе.

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Отличный осенний жилет всего за одну минуту спасет от нелетной погоды на рыбалке, в походе или во время долгой прогулки по городу. А все потому, что он с электрическим подогревом, который действует практически мгновенно! Заряжается очень просто — с помощью кабеля USB.

Что пишут в отзывах: Отличный товар, все как описано. Заказывал средний размер, сидит хорошо, но лучше покупайте на размер больше. Посмотреть другие отзывы

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Безрукавка с подогревом по суперцене Узнать цену

Небольшой компактный приборчик, замеряющий уровень сатурации крови кислородом (колоть и выжимать из себя кровь не придется). Пригодится людям с заболеваниями легких, а в эпоху пандемии коронавируса так и вообще всем.

Что пишут в отзывах: Очень быстро работает, есть плетизмография, и, что очень удобно, звуковой сигнал при отклонениях от нормы. Посмотреть другие отзывы

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Пульсоксиметр Узнать цену

Почему стоит купить: Надежные кроссовки для активного отдыха и походов с характерным дизайном. Подойдут и для ношения в городе и вообще довольно универсальны. Обратите внимание, на них сейчас отличная скидка.

Что пишут в отзывах: Отличные кроссовки! По размеру как раз. Качество хорошее. Заказом доволен. Со скидками и купонами за 1500р у нас такого точно не купить! Посмотреть другие отзывы

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Мужские кроссовки Узнать цену

Модные теплые кроссовки позволят вам классно выглядеть в любую погоду. В обуви на платформе можно не бояться луж и грязи, а для морозов выбирайте модель с мехом. Есть возможность покупки с доставкой из России, чтобы получить свои кроссовки в течение буквально нескольких дней!

Что пишут в отзывах: Кроссовки очень крутые! Красивые, качественные, швы аккуратные. Реально немного согревают ноги. Опушка мягкая. Ощущения комфортные. Ещё и подарок положили — заколку, за это отдельное спасибо. Посмотреть другие отзывы

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Утепленные кроссовки Узнать цену

Отличная вещь для зимы, особенно если вы любите подолгу гулять или просто проводите много времени на улице. Температуру подогрева можно регулировать. Есть быстрая доставка из России — покупка приедет к вам быстрее, чем за две недели.

Что пишут в отзывах: Отличная куртка, легкая, пошита удобно и качественно, реально греет, подкладка из теплоотражающего материала! В такой можно и зимой на рыбалку, сверху только надеть что-нибудь ветро- и влагозащитное. Единственное к чему можно придраться, так это к тому, что кнопка включения зачем-то выведена на внешнюю сторону куртки, при этом она еще и светится, в темное время по улице ходить со светящейся блямбой на груди не совсем гуд, по мне, так ее надо размещать внутри на внутреннем кармане где USB-провод спрятан. Посмотреть другие отзывы

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Куртка с подогревом Узнать цену

Женский легкий и тонкий пуховик — суперрешение для осени и зимы. Компактно складывается и упаковывается в небольшой чехол, удобно брать с собой в поездки или хранить дома. Можно выбрать из множества расцветок.

Что пишут в отзывах: Супер! Куртка что надо! Я очень довольна покупкой, такое редко бывает. Брала 6 на свой 52−54. Идеально подошло. Быстро пришла. Сшита хорошо. Спасибо продавцу. Рекомендую. Посмотреть другие отзывы

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Легкий пуховик Узнать цену

Умная защитная маска с оптимальным удобным дизайном и защитным клапаном хорошо подходит для того, кто вынужден проводить в маске долгое время. Она не только защищает от вирусов, но и фильтрует выхлопы и пыль, что важно при занятиях спортом на открытом воздухе и прогулках по городу.

Что пишут в отзывах: Масочка гораздо лучше того, что за бешеные деньги продают у нас! Смотреть другие отзывы

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Защитная маска Xiaomi с клапаном Узнать цену

Очень теплый спортивный костюм из натурального хлопка — идеальная находка для холодной осени и зимы. Продавец предлагает красивую гамму цветов на выбор: сиреневый, розовый, голубой, нежно-желтый, бежевый.

Что пишут в отзывах: Мягкий, теплый, просторный, для прогулок с ребенком вообще топ. Спасибо продавцу. Пришел быстро. Недели за 2, а то и раньше. Посмотреть другие отзывы

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Потрясающий спортивный костюм для женщин Узнать цену

Классная спортивная сумка со специальным отделением для обуви и отдельным непромокаемым карманом, в который можно положить что-нибудь мокрое или проливающееся, и не бояться за остальные вещи (непромокаемый карман есть только в сумках размером L и XL). Маленькая сумка подойдет для походов в спортзал, а вот с большой уже можно отправляться в поездки на несколько дней. Можно выбрать из трех размеров и нескольких расцветок, так что подойдет каждому!

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