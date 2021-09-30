Спасем жизнь молодому спортсмену

Антон — из тех, о ком можно смело сказать: настоящий мужчина. Сильный, бесстрашный и невероятно целеустремленный. Долгое время жизнь парня была посвящена спорту.

Каждый день у Антона были серьезные тренировки — он занимался гиревым спортом, готовился к первенству России.

Сейчас парень часто вспоминает один из самых счастливых моментов в жизни: вот он стоит на пьедестале почета, победно подняв руки над головой.

Он тогда выиграл первенство Сибири и Дальнего Востока по гиревому спорту!

Конечно, Антон мечтал и о новых победах. Казалось бы, вот она — карьера профессионального спортсмена. Ради нее он был готов тренироваться еще активнее. Сил и целеустремленности хватало сполна.

Все разрушилось за один миг. Антон вспоминает, что стал задыхаться — это случилось совершенно внезапно, и тот день ничем не отличался от предыдущих. В больнице, куда спешно отвезли парня, врачи установили, что в его организме начала копиться лишняя жидкость, которая уже заполнила правое легкое и брюшную полость.

Онкология. Лимфома. Высокодозная химиотерапия. Эти слова навсегда изменили жизнь молодого парня.

Изменили, но не разрушили. Антон — борец, он не привык сдаваться. Целый год спортсмен провел в стерильном боксе, долго и тяжело восстанавливался после лечения рака. Да, было непросто. Да, он похудел на 20 килограммов.

Но, казалось, болезнь все же отступает, очередная победа достигнута.

Впрочем, тогда Антон еще не знал, что главные битвы еще впереди. Частые и тяжелые инфекционные болезни бесконечно атаковали парня. Врачи предполагали, что это может быть следствием химиотерапии, но точного диагноза поставить не могли.

«Честно говоря, силы были на исходе. Никто не понимал, почему я так часто и подолгу болею. Было очень тяжело. Какая-то безысходность», – вспоминает то время Антон.

Лишь спустя два года молодой человек смог попасть на консультацию в московский Институт Иммунологии и добился верного диагноза: выяснилось, что у него первичный иммунодефицит. Это редкая генетическая болезнь, из-за которой любая, даже самая безобидная инфекция для Антона смертельно опасна.

И снова появилась надежда, ведь точный диагноз означает правильное лечение. Увы, совсем скоро выяснилось, что и за спасительные лекарства придется побороться.

Регулярная заместительная терапия иммуноглобулинами, которая теперь пожизненно показана Антону, стоит очень дорого. А положенных таким пациентам по закону льготных препаратов хватает далеко не всем.

На Добре Mail.ru мы с вами уже дважды помогали Антону. Чиновники снова и снова задерживали выдачу спасительного лекарства, и вы смогли собрать средства, чтобы лечение парня не прерывалось.

«На препаратах я могу жить полноценной жизнью. У меня ничего не болит. Я могу работать, строить планы на будущее, встречаться с девушкой. Это ли не счастье!» – говорит Антон.

Сейчас молодому человеку снова необходима помощь. Он делает все возможное, чтобы вовремя получать лекарства. Бороться с системой невероятно сложно.

Совместно с юристами благотворительного фонда «Подсолнух» Антон подает жалобы и обращения во всевозможные инстанции. В ближайшее время ему предстоит очередной суд. Будем надеяться, справедливость восторжествует.

А пока уходит драгоценное время. Каждый день без лекарства грозит молодому человеку тяжелейшими осложнениями. Ведь терапию ни в коем случает нельзя прерывать.

Благотворительный фонд «Подсолнух» собирает 218 500 рублей на лекарство для Антона.