Казахстанец выиграл Мировой финал по брейк-дансу
Амир Amir Закиров — чемпион Red Bull BC One World Final 2021.
Амир Amir Закиров — чемпион Red Bull BC One World Final 2021.
Казахстанский брейкер Амир Закиров стал победителем Мирового финала Red Bull BC One, состоявшегося 6 ноября в польском Гданьске.
24-летний Закиров пробился в Мировой финал в последний момент, завоевав путевку 4 ноября во время «турнира последней надежды» — Last Chance Cypher.
Финальная часть чемпионата проходила по олимпийской системе. На пути к решающему батлу Закиров победил представителей Великобритании, Дании, США, а в финале оказался сильнее соперника из Канады.
Red Bull BC One — крупнейшие международные соревнования по брейк-дансу, проходят с 2004 года.