Казахстанец выиграл Мировой финал по брейк-дансу

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Казахстанский брейкер Амир Закиров стал победителем Мирового финала Red Bull BC One, состоявшегося 6 ноября в польском Гданьске.

24-летний Закиров пробился в Мировой финал в последний момент, завоевав путевку 4 ноября во время «турнира последней надежды» — Last Chance Cypher.

Финальная часть чемпионата проходила по олимпийской системе. На пути к решающему батлу Закиров победил представителей Великобритании, Дании, США, а в финале оказался сильнее соперника из Канады.

Red Bull BC One — крупнейшие международные соревнования по брейк-дансу, проходят с 2004 года.