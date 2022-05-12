Объявлены победители Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

В Москве прошел финальный этап конкурса спортивных инициатив «Ты в игре», организованный АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
В этом году на участие в конкурсе пришло 4 027 заявок со всей России. В шорт-лист конкурса попали 26 участников. В начале апреля они успешно защитили свои инициативы перед экспертным советом, куда вошли такие известные спортсмены, как пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко, известная конькобежка и олимпийская чемпионка Светлана Журова и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.
Главный приз — миллион рублей — достался организаторам фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области. Полученную сумму они решили потратить на развитие своего проекта.
Победители в других основных номинациях получили гранты в размере 300 тысяч рублей:
● «Масштаб» — спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан;.
● «Точка старта» — фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области;.
● «Безграничные Возможности» — адаптивное скалолазание для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области;.
● «Дети в спорте» — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;.
● «Трансформация в спорте» — проект Limetime из Москвы.
Участники также были отмечены двумя дополнительными наградами от партнеров: в номинации «Медиа», организованной совместно с интернет-порталом Championat.com, и «#НашСпортЗдесь», созданной вместе с мультиплатформенным оператором «Триколор».
В номинации «Медиа» приняли участие авторы, освещающие спортивные события на собственных информационных ресурсах, победили создатели портала о российском баскетболе «Перехват». А вот выбрать лучшего в номинации «#НашСпортЗдесь» экспертному совету было совсем нелегко, поэтому победу отдали сразу двум проектам: русской командной игре с мячом «Всем кила!» и спортивному фестивалю «Малидак».
«В этом году на конкурс “Ты в игре” поступило более 4 тысяч заявок из всех регионов России. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В лонг-лист вошло более 200 участников. Для них конкурс стал не просто соревнованием, а настоящим клубом единомышленников и площадкой для получения новых знаний. Уверен, они обязательно используют приобретённый опыт для успешной реализации проектов и внесут значительный вклад в достижение нашей общей цели — привлечь к 2030 году не менее 70% россиян к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни», — прокомментировал результаты заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.
Запущенный по инициативе президента России Владимира Путина национальный проект «Демография» стартовал в 2019 году. Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.