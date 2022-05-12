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12 мая, источник: Sportmail.ru

Объявлены победители Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»

Обладателем гран-при в миллион рублей стал фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области. Это ежегодное спортивное мероприятие с двадцатилетней историей, которое проходит в небольших городах и селах по всей стране.

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В Москве прошел финальный этап конкурса спортивных инициатив «Ты в игре», организованный АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В этом году на участие в конкурсе пришло 4 027 заявок со всей России. В шорт-лист конкурса попали 26 участников. В начале апреля они успешно защитили свои инициативы перед экспертным советом, куда вошли такие известные спортсмены, как пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко, известная конькобежка и олимпийская чемпионка Светлана Журова и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин.

Главный приз — миллион рублей — достался организаторам фестиваля детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области. Полученную сумму они решили потратить на развитие своего проекта.

Для нас победа значит очень многое. Благодаря гранту мы сможем реализовать все наши планы, поддержать ещё больше детей в их стремлении заниматься футболом, развиваться, становиться сильнее и вести активный и яркий образ жизни.

Дмитрий Борщев
автор проекта «МЕТРОШКА»

Победители в других основных номинациях получили гранты в размере 300 тысяч рублей:

● «Масштаб» — спортивный фестиваль «Малидак» из Республики Башкортостан;.

● «Точка старта» — фестиваль «Лесной Relax» из Нижегородской области;.

● «Безграничные Возможности» — адаптивное скалолазание для детей и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых высот» из Нижегородской области;.

● «Дети в спорте» — фестиваль детского дворового футбола «МЕТРОШКА» из Челябинской области;.

● «Трансформация в спорте» — проект Limetime из Москвы.

Участники также были отмечены двумя дополнительными наградами от партнеров: в номинации «Медиа», организованной совместно с интернет-порталом Championat.com, и «#НашСпортЗдесь», созданной вместе с мультиплатформенным оператором «Триколор».

В номинации «Медиа» приняли участие авторы, освещающие спортивные события на собственных информационных ресурсах, победили создатели портала о российском баскетболе «Перехват». А вот выбрать лучшего в номинации «#НашСпортЗдесь» экспертному совету было совсем нелегко, поэтому победу отдали сразу двум проектам: русской командной игре с мячом «Всем кила!» и спортивному фестивалю «Малидак».

«В этом году на конкурс “Ты в игре” поступило более 4 тысяч заявок из всех регионов России. Это почти в два раза больше, чем в прошлом году. В лонг-лист вошло более 200 участников. Для них конкурс стал не просто соревнованием, а настоящим клубом единомышленников и площадкой для получения новых знаний. Уверен, они обязательно используют приобретённый опыт для успешной реализации проектов и внесут значительный вклад в достижение нашей общей цели — привлечь к 2030 году не менее 70% россиян к регулярным занятиям спортом и здоровому образу жизни», — прокомментировал результаты заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Конкурс «Ты в игре» создан в поддержку креативных спортивных инициатив, созвучных целям федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Запущенный по инициативе президента России Владимира Путина национальный проект «Демография» стартовал в 2019 году. Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Поэтому приоритетная задача федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография» — увеличение числа россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, обеспечение доступности занятий спортом для всех категорий населения, развитие массового спорта и спорта высших достижений, совершенствование спортивной инфраструктуры, подготовка спортивного резерва и кадров для отрасли.

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