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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

EA Sports объявляет о партнерстве с УЕФА

EA Sports презентовал FC Futures.

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EA Sports, один из ведущих мировых разработчиков видеоигр, объявил о партнерстве с УЕФА. Они совместно запускают новую программу под названием FC Futures, которая будет посвящена поддержке развития футбола в молодежных командах по всей Европе. На презентации в Лондоне присутствовал бывший игрок команды «Арсенал» Иэн Райт.

FC Futures будет представлять собой платформу, на которой молодые игроки смогут проявить свой талант и получить возможность дебютировать в мировом футболе. Кроме того, программа будет способствовать развитию футбольных клубов. Например, предоставлять им доступ к обучению, ресурсам и инструментам, необходимым для создания успешных команд.

В рамках этого партнерства EA Sports также станет официальным партнером Лиги Чемпионов УЕФА. Это даст возможность в играх FIFA и других видеоиграх EA Sports получить доступ к официальной лицензии Лиги Чемпионов УЕФА и использовать ее.

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