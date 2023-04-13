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15:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Международная федерация триатлона приняла решение относительно участия в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси

Международная федерация триатлона допустит спортсменов из России и Беларуси.

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Источник: РИА "Новости"

Исполнительный совет Международной федерации триатлона выразил поддержку рекомендациям МОК, который ранее заявил, что готов допустить спортсменов из России и Беларуси к международным стартам в индивидуальных видах спорта под нейтральным флагом.

Решение приняли, чтобы создать условия для участия в соревнованиях независимых спортсменов из России и Беларуси, а также официальных лиц обеих стран. Федерация работает с МОК и ASOIF над разработкой процесса независимого рассмотрения, чтобы любой спортсмен или официальное лицо из этих двух стран могли принять участие в международных соревнованиях, пишут на официальном сайте.

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