Международная федерация триатлона приняла решение относительно участия в соревнованиях спортсменов из России и Беларуси

Исполнительный совет Международной федерации триатлона выразил поддержку рекомендациям МОК, который ранее заявил, что готов допустить спортсменов из России и Беларуси к международным стартам в индивидуальных видах спорта под нейтральным флагом.

Решение приняли, чтобы создать условия для участия в соревнованиях независимых спортсменов из России и Беларуси, а также официальных лиц обеих стран. Федерация работает с МОК и ASOIF над разработкой процесса независимого рассмотрения, чтобы любой спортсмен или официальное лицо из этих двух стран могли принять участие в международных соревнованиях, пишут на официальном сайте.