Россия подписала спортивный меморандум о взаимопонимании с Бенином и Того

Одним из главных итогов поездки стало подписание меморандумов о сотрудничестве в области физической культуры и спорта с Бенином и Того.

«Меморандум о взаимопонимании между нашими ведомствами в области физической культуры и спорта придаст новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», — заявил Матыцин на встрече со своим коллегой из Бенина Освальдом Мехи.

«Сенегал — важный партнер России в Африке. Нас связывают прочные узы дружбы, взаимного доверия и уважения. Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в проводимых спортивных мероприятиях



В настоящее время мы отмечаем существенный рост двустороннего товарооборота. Важно и дальше поддерживать такую высокую динамику и укреплять сотрудничество с Сенегалом в гуманитарной сфере, прежде всего в области подготовки национальных кадров. Приветствуем стремление сенегальских студентов обучаться в России, изучать ее язык и культуру», — сказал Матыцин.