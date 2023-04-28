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17:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия подписала спортивный меморандум о взаимопонимании с Бенином и Того

Министр спорта России Олег Матыцин завершает свою рабочий визит в Африку, в ходе которого он посетил Бенин, Того и Сенегал.

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Источник: РИА "Новости"

Одним из главных итогов поездки стало подписание меморандумов о сотрудничестве в области физической культуры и спорта с Бенином и Того.

«Меморандум о взаимопонимании между нашими ведомствами в области физической культуры и спорта придаст новый импульс динамичному развитию спортивного взаимодействия между нашими странами», — заявил Матыцин на встрече со своим коллегой из Бенина Освальдом Мехи.

В Сенегале министр спорта России встретился с президентом страны Маки Саллом и высказался о расширении сотрудничества в области спорта.

«Сенегал — важный партнер России в Африке. Нас связывают прочные узы дружбы, взаимного доверия и уважения. Мы готовы к расширению спортивных связей с Сенегалом и наращиванию взаимного участия спортсменов наших стран в проводимых спортивных мероприятиях

В настоящее время мы отмечаем существенный рост двустороннего товарооборота. Важно и дальше поддерживать такую высокую динамику и укреплять сотрудничество с Сенегалом в гуманитарной сфере, прежде всего в области подготовки национальных кадров. Приветствуем стремление сенегальских студентов обучаться в России, изучать ее язык и культуру», — сказал Матыцин.

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