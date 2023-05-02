Умер спортивный журналист Андрей Малосолов

Источник: ВК

Сообщается, что вчера Малосолов внезапно потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь, которая не успела ему помочь и уже на месте констатировала его смерть.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Василий Конов Василий Конов уточняет, что причиной смерти Малослова стал оторвавшийся тромб.

С 2005 по 2010 год Андрей Малосолов возглавлял пресс-службу РФС. В 2007 году он совместно с Александром Шпрыгиным создал Всероссийское объединение болельщиков. В 2010 году Малосолов занимал пост директора по PR и маркетингу в ФК «Жемчужина».