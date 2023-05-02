Известные спортсмены посетили главное событие года в мире моды — Met Gala 2023

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1 мая в Нью-Йорке состоялся Met Gala 2023. Мероприятие, которое считается если не самым главным, то одним из самых важных в индустрии моды.

Met Gala проводится ежегодно и ставит целью сбор средств в пользу Института костюма Метрополитен-музея в Нью-Йорке. Бал также знаменует собой открытие ежегодной выставки моды Института костюма. В 2023-м Met Gala было посвящено дизайнеру Карлу Лагерфельду и открытию выставки «Карл Лагерфельд: линия красоты».

Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал одним из ведущих вечера. Он появился на мероприятии с женой и был одет в смокинг Dior. Федерер не единственный из теннисистов оказался в списке приглашенных.

Серена Уильямс предстала на ковровой дорожке в платье от Gucci. Уильямс сопровождал ее муж Алексис Оганян.

Бал также посетили экс-первая ракетка мира Энди Роддик и финалист Уимблдона-2021 итальянец Маттео Берреттини.

Двукратная олимпийская чемпионка по фристайлу Эйлин Гу надела платье от дизайнера Роберта Вуна, которое является отсылкой к знаменитым образам Карда Лагерфельда.

Баскетболистка Бриттни Грайнер, двукратная олимпийская чемпионка и чемпионка мира стала первым игроком Женской НБА, которая приняла участие в Met Gala, она надела костюм от Calvin Klein.