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18:58 (мск), источник: Sportmail.ru

Путин назвал основные проблемы спорта высших достижений

Президент высказался о проблемах спорта высших достижений.

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«Основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционные зависимости, и политические зависимости», — сказал он на совещании с членами правительства.

«По мере укрепления многополярности современного мира, ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае я на это очень надеюсь», — добавил президент.

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