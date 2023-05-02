Путин назвал основные проблемы спорта высших достижений

«Основные проблемы современного спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционные зависимости, и политические зависимости», — сказал он на совещании с членами правительства.

«По мере укрепления многополярности современного мира, ситуация будет меняться и в международном спорте. Будет меняться в лучшую сторону. Во всяком случае я на это очень надеюсь», — добавил президент.