Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спорте

Министр спорта России Олег Матыцин и руководитель Главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Главы спортивных ведомств России и Китая поставили свои подписи в документе в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета Китая Ли Цяна. Мероприятие прошло в рамках российско-китайских переговоров в Пекине.

«Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу. Мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах. Одним из подтверждений этому является проведение Российско-китайских молодежных игр — на протяжении 17 лет российские и китайские спортсмены в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений», — сказал Матыцин.