Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Эльче
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:30
Реал
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Кадис
Футбол. Зарубежный
22:00
Брайтон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
23:00
Эспаньол
Атлетико
Хоккей. НХЛ
25.05
Флорида
Каролина
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас
Вегас
04
Все события
12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в спорте

Соглашение заключено в рамках визита министра спорта Олега Матыцина в Китай.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Министр спорта России Олег Матыцин и руководитель Главного государственного управления Китая по делам физической культуры и спорта Гао Чжидань подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. Главы спортивных ведомств России и Китая поставили свои подписи в документе в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина и премьера Госсовета Китая Ли Цяна. Мероприятие прошло в рамках российско-китайских переговоров в Пекине.

«Сотрудничество с Китаем в сфере спорта имеет многолетнюю устойчивую основу. Мы уважаем интересы друг друга, обмениваемся опытом, реагируем на новые вызовы, формируя настоящее и будущее спорта в наших странах. Одним из подтверждений этому является проведение Российско-китайских молодежных игр — на протяжении 17 лет российские и китайские спортсмены в честной борьбе набираются опыта и соревновательной практики, учатся уважать соперника, побеждать и извлекать уроки из поражений», — сказал Матыцин.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Еще одна легенда «Барселоны» покинет клуб по окончании сезона
Единую Лигу ВТБ пополнили два новых клуба
Фоторепортажи
26«Спартак» обыграл ЦСКА в матче с двумя удалениями
23Испорченный юбилей «Динамо»: бело-голубые проиграли «Факелу» в Москве в день празднования 100-летия клуба
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь