Бодибилдеров из России допустили к международным турнирам
Спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на международных турнирах, но только под флагом Международной федерации.
Спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на международных турнирах, но только под флагом Международной федерации.
Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам.
Отмечается, что спортсмены смогут выступать только под флагом IFBB. Россиян также могут допустить на мероприятия IFBB Invitational при условии получения приглашения от оргкомитетов.
В марте 2022 года российский и белорусских спортсменов отстранили от международных турниров.
Ближайший крупный турнир «Мастер Олимпия-2023» состоится в румынском городе Клуж-Напока