Бодибилдеров из России допустили к международным турнирам

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам.

Отмечается, что спортсмены смогут выступать только под флагом IFBB. Россиян также могут допустить на мероприятия IFBB Invitational при условии получения приглашения от оргкомитетов.