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16:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Бодибилдеров из России допустили к международным турнирам

Спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на международных турнирах, но только под флагом Международной федерации.

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Источник: РИА "Новости"

Международная федерация бодибилдинга и фитнеса (IFBB) допустила российских и белорусских спортсменов к турнирам.

Отмечается, что спортсмены смогут выступать только под флагом IFBB. Россиян также могут допустить на мероприятия IFBB Invitational при условии получения приглашения от оргкомитетов.

В марте 2022 года российский и белорусских спортсменов отстранили от международных турниров.

Ближайший крупный турнир «Мастер Олимпия-2023» состоится в румынском городе Клуж-Напока 25—27 августа.

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