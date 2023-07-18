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12:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Австралия отказалась от проведения Игр Содружества 2026 года

Австралийский штат Виктория в качестве причины отказа от проведения соревнования называет крупные расходы.

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Источник: AP 2023

Австралийский штат Виктория отказался от проведения Игр Содружества наций 2026 года, сославшись на крупные расходы, сообщает австралийское издание The Sun.

По данным издания, глава штата Дэниел Эндрюс подчеркнул, что первоначально заявленная сумма в 1,36 миллиарда долларов, необходимая для проведения Игр, теперь может вырасти до 4,8 миллиарда.

«Я сделал много сложных звонков, много очень сложных решений на этой должности. Это не одно из них. Честно говоря, мы не можем потратить 7 миллиардов австралийских долларов на спортивное мероприятие. Я не буду брать деньги из больниц и школ для проведения мероприятия, которое в три раза превышает смету и бюджет прошлого года. Игры не будут проводиться в Виктории в 2026 году. Мы проинформировали руководство Игр Содружества о нашем решении добиваться расторжения контракта», —заявил Эндрюс на пресс-конференции в Мельбурне.

Игры Содружества — международные комплексные спортивные соревнования стран Содружества наций, которые проводятся раз в четыре года, а по количеству участников и объёму выступлений уступают лишь Летним Олимпиадам. В Содружество наций входит Великобритания и еще 55 государств, которые ранее были ее доминионами, колониями и протекторатами. Последние на данный момент Игры Содружества состоялись в 2022 году в английском Бирмингеме.

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