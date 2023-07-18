Австралия отказалась от проведения Игр Содружества 2026 года

«Я сделал много сложных звонков, много очень сложных решений на этой должности. Это не одно из них. Честно говоря, мы не можем потратить 7 миллиардов австралийских долларов на спортивное мероприятие. Я не буду брать деньги из больниц и школ для проведения мероприятия, которое в три раза превышает смету и бюджет прошлого года. Игры не будут проводиться в Виктории в 2026 году. Мы проинформировали руководство Игр Содружества о нашем решении добиваться расторжения контракта», —заявил Эндрюс на пресс-конференции в Мельбурне.