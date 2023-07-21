Мэрия Волгограда подала иск к Исинбаевой на 124 тысячи рублей
Арбитражный суд Волгоградской области принял иск от мэрии Волгограда о взыскании с Елены Исинбаевой 124 тысяч рублей, говорится в карточке дела на сайте суда.
Арбитражный суд Волгоградской области принял иск от мэрии Волгограда о взыскании с Елены Исинбаевой 124 тысяч рублей, говорится в карточке дела на сайте суда.
По информации суда, иск о взыскании неосновательного обогащения от департамента муниципального имущества Волгограда принят в арбитражный суд 10 июля, ответчиком значатся несколько человек, среди них — Елена Исинбаева.
«Заявление № 1026 74.. от 06.07.2023. Сумма исковых требований 124 162,02 ₽», — говорится в карточке дела.
Иск поступил до вызвавших большой резонанс слов олимпийской чемпионки о номинальном характере полученных ею воинских званий.