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15:02 (мск), источник: Sportmail.ru

Мэрия Волгограда подала иск к Исинбаевой на 124 тысячи рублей

Арбитражный суд Волгоградской области принял иск от мэрии Волгограда о взыскании с Елены Исинбаевой 124 тысяч рублей, говорится в карточке дела на сайте суда.

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Источник: РИА "Новости"

По информации суда, иск о взыскании неосновательного обогащения от департамента муниципального имущества Волгограда принят в арбитражный суд 10 июля, ответчиком значатся несколько человек, среди них — Елена Исинбаева.

«Заявление № 1026 74.. от 06.07.2023. Сумма исковых требований 124 162,02 ₽», — говорится в карточке дела.

Иск поступил до вызвавших большой резонанс слов олимпийской чемпионки о номинальном характере полученных ею воинских званий.

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