Главный спортивный фестиваль России: как студенты сдают нормы ГТО

Современный комплекс ГТО нацелен на развитие массового спорта и оздоровление нации. Начиная с 2019 года комплекс вошел в состав федерального проекта «Спорт — норма жизни», который, в свою очередь, является частью нацпроекта «Демография».

Комплекс ГТО, как и 90 лет назад, включает различные нормативы — бег, прыжки, плавание, лыжные гонки и прочие спортивные виды. Успешная сдача позволяет получить до 10 дополнительных баллов при поступлении в вуз или премию на работе.

Поучаствовать в подготовке и выполнении нормативов ГТО может любой человек в возрасте от 6 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. Нормативы зависят от пола и возраста.

Различные российские компании и некоммерческие организации также поддерживают развитие ГТО и спорта в целом. Одним из проектов, направленных на популяризацию спорта, является программа ПАО «ФосАгро» «Детям России — образование, здоровье и духовность» (ДРОЗД). Компания получила статус «Партнер национальных проектов России», участвуя в Национальной премии «Наш вклад» в 2022 году. В 4 регионах страны в организациях, созданных под эгидой программы, занимаются тысячи детей в возрасте от 4 до 18 лет. Работают также девять секций ГТО для дошкольников и детей с ограниченными возможностями здоровья, ежегодно проводятся физкультурно-образовательные фестиваль с десятками активностей. Целью такого проекта является решение социальных проблем, связанных с занятостью детей во внеучебное время в малых городах страны. Дети-воспитанники «ДРОЗДа» могут заниматься в спортивных секциях, не попадая под ограничения спортивных школ относительно возраста и степени подготовки.

По итогам 2022 года более 2,64 млн россиян прошли регистрацию на официальном сайте ГТО. Больше половины зарегистрировавшихся приняли участие в выполнении нормативов ГТО и успешно получили соответствующие знаки отличия.

ГТО пользуется особой популярностью у студентов — все больше молодых людей стараются вести здоровый образ жизни и активно занимаются спортом, чтобы поддерживать себя и свое здоровье в хорошей форме.

В июле в Ханты-Мансийске прошел IV Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди студентов высших учебных заведений. В соревнованиях приняли участие 311 студентов из 40 субъектов страны. Организацией и руководством фестиваля занималось Министерство спорта России при поддержке Минобрнауки России.

Фестиваль проводится благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Цель фестиваля — привлечь как можно больше россиян к занятиям физкультурой и спортом. В этом году за попадание в финал фестиваля боролись более 22 тысяч студентов из более чем 250 вузов.

Своими впечатлениями и своими историями поделились студенты-участники фестиваля ГТО.

Айлана Дивии (Республика Тыва, г. Кызыл). Физик-астроном, ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет»:

Я занимаюсь спортом с самого детства. Моя мать и брат тоже, мы спортивная семья.

В нашем регионе движение ГТО появилось в 2017 году, когда я училась в 11 классе. Получение золотого знака отличия давало дополнительные баллы для поступления в ВУЗ, поэтому сдавать нормы пошел весь класс.

Я сдавала ГТО в течение полугода, так как в первый раз я не смогла сдать нормативы по отжиманиям и бегу на 2 км. Чтобы получить золотой знак, я все полгода усиленно тренировалась.

В студенческие годы я была спортивным активистом. Была председателем студенческого спортивного клуба «Ястребы Тувы», продвигала любительский спорт всеми доступными способами и сама участвовала в соревнованиях.

Очень благодарна, что движение ГТО возродилось. Это одно из лучших нововведений в развитии спорта в нашей стране.

Филипп Дизендорф (Калининградская область). Ракетный конструктор, ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта»:

Физкультурой и спортом я занимаюсь с раннего возраста. В детстве у меня были проблемы со здоровьем, которые я решал с помощью спорта — по вечерам выходил на пробежки. Помимо бега я очень люблю командные виды спорта, это сплочает. В детстве, как только появлялось свободное время, сразу бежал играть в футбол.

Я живу недалеко от маленького городка в Калининградской области. Когда у нас начали проводить фестивали ГТО, я заинтересовался этой идеей и всегда принимал участие в этих мероприятиях.

Мое выступление на фестивале ГТО стало показателем моей общей физической подготовки, он помог определить, где нужно приложить больше усилий, чтобы оставаться «в форме».

Спорт всегда был частью моей жизни и даже менял ее. Я всегда хотел себя как-то проявить и проверить свои возможности, но в маленьком городе и сельской школе это было невозможно. Благодаря ГТО я наконец смог выступить на национальном уровне, познакомиться с новыми людьми и обрести полезные связи.

Фестиваль ГТО — это про сплочение и проверку своих возможностей.

Анастасия и Даниил Шаламовы (Красноярский край), ГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»:

Анастасия: В прошлом году я в первый раз с командой СФУ приехала на студенческий фестиваль ГТО в Грозный. Сразу же я заняла первое место среди девушек в многоборье ГТО. В этом году мой брат поступил в наш университет. Теперь мы учимся вместе и выступаем за одну команду.

Даниил: На любых мероприятиях очень важна поддержка родных, близких и ребят, которые с тобой в одной команде. Это очень помогает сосредоточиться на соревнованиях.

Анастасия: Наши братья и сестры тоже занимались физической культурой и спортом. Сейчас они ушли в тренерскую деятельность и, конечно же, тренируют нас. Если говорить о наставлениях перед Фестивалем ГТО — это «Поймать кайф и показать хорошие результаты». Здорово, что ГТО с каждым годом набирает обороты.

Благодаря федеральному проекту «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография» в регионах построено более 1,7 тысяч спортивных площадок для подготовки жителей страны к выполнению нормативов комплекса ГТО. В России функционируют более 2,6 тысячи центров тестирования ГТО.

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