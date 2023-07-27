Олег Матыцин заявил о планах пригласить Украину на Игры дружбы
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге.
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Министерство пригласит украинских спортсменов для участия во Всемирных играх дружбы и обеспечит безопасность их пребывания на территории.
«Конечно, мы пригласим украинских спортсменов и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.
Программа Всемирных игр дружбы 2024 года будет включать в себя 27 видов спорта. Из олимпийских видов в ней будут представлены баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие. Из неолимпийских видов соревнования пройдут по пляжному футболу, спортивному программированию, акробатическому рок-н-роллу и другим дисциплинам.