Олег Матыцин заявил о планах пригласить Украину на Игры дружбы

Министр спорта России Олег Матыцин заявил о том, что Министерство пригласит украинских спортсменов для участия во Всемирных играх дружбы и обеспечит безопасность их пребывания на территории.

«Конечно, мы пригласим украинских спортсменов и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы», — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.