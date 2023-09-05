Опрос Леди и Спорт Mail.ru: каждая третья россиянка следит за питанием ради фигуры

Спорт

Чтобы поддерживать физическую активность, треть читательниц портала предпочитают просто много ходить пешком — именно так на вопрос «Как вы поддерживаете себя в форме?» ответили 29%.

15% ходят в спортзал, 14% — тренируются дома, 11% делают зарядку по утрам, и ровно столько же (11%) не делают ничего из вышеперечисленного.

8% занимаются растяжкой (самостоятельно или с тренером), 7% ходят в бассейн. Наименее популярным вариантом ответа оказались пробежки — их совершают только 4%.

Питание

Крепкое здоровье и красивая фигура не могут быть результатом одного лишь спорта, важно и правильное питание. Больше половины респонденток Леди и Спорт Mail.ru — 51% — честно признались, что только пытаются следить за питанием. Строго следят 31%, а почти каждая пятая читательница портала (18% от общего числа) сообщила, что совсем не следит за питанием и ест, что захочется.

При этом абсолютное большинство (70%) не считают калории. 22% респондентов признались, что пытаются это делать, и только 8% уверены в своих подсчетах.

Какая цель?

Поддерживают себя в форме ради энергии, хорошего самочувствия и здоровья 52% россиянок. 32% следят за питанием и занимаются спортом ради красивой фигуры, еще 5% хотят нарастить мышечную массу, 3% затруднились уточнить свои цели, а 6% совсем не следят за питанием и не нагружают себя физически.

Как дела с дисциплиной?

Треть опрошенных (33%) дисциплинированы и заявляют, что на их активность совсем ничего не влияет. 30% ориентируются на настроение и могут пропустить тренировку, если встали не с той ноги.

13% признались, что все зависит времени года. Они больше тренируются зимой, нежели летом, или наоборот. Каждая десятая ответившая повышает физическую активность только в том случае, если замечает пару лишних килограммов. 14% затруднились однозначно ответить на этот вопрос.